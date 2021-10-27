 欧洲议会高票通过对台决议 呼吁强化伙伴关系 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

欧洲议会高票通过对台决议 呼吁强化伙伴关系

尽管面对来自中国的压力，欧洲议会仍在周四通过了“欧盟-台湾政治关系与合作”决议，称欧盟应该深化与台湾的伙伴关系，着眼于双边投资协议，并提议给欧盟驻台机构更名。此举很可能会激怒北京。

位于法国斯特拉斯堡的欧洲议会10月21日高票通过了“欧盟-台湾政治关系与合作”决议

位于法国斯特拉斯堡的欧洲议会10月21日高票通过了“欧盟-台湾政治关系与合作”决议

（德国之声中文网）位于法国斯特拉斯堡的欧洲议会以580票赞成、66票弃权、26票反对的压倒性优势，通过了这项不具有法律约束力的对台决议。这是欧洲议会针对欧盟与台湾关系的第一份决议。

欧洲议会的相关新闻稿指出：台湾是欧盟在印太地区的重要伙伴和民主盟友；（欧台）双边投资协议是未来合作的核心特征；欧盟必须更多致力于解决两岸紧张关系，保护台湾民主。

欧洲议会呼吁在一个中国政策的指导下，与台湾建立更紧密的关系。欧洲议会同时对两岸持续的紧张局势发出警告。

在决议中，欧洲议会的议员们也提议为欧盟在台北的经济贸易办事处更名，改为欧盟驻台湾办事处。路透社指出，这样的更名实际上是提升了该办事处的地位。

台北感谢欧洲议会力挺

台湾外交部对欧洲议会挺台表示感谢，称这展现了"前所未有的鼎力支持"。其发言人欧江安称，该决议将为台湾与欧盟的关系"奠定新的里程碑"。

台湾外长吴钊燮将于下周访问欧洲两国

台湾外长吴钊燮将于下周访问欧洲两国

此外，台北也在周四宣布，台湾外长吴钊燮将访问欧洲。发言人欧江安在新闻会上表示，吴钊燮计划下周访问斯洛伐克和捷克，将于10月26日在斯洛伐克智库“全球安全论坛”发表专题演说，10月27、28日前往捷克拜访并出席研讨会。

欧江安称，吴钊燮拜访布拉格时将接受捷克参议院议长维特齐（Milos Vystrcil）颁发奖章，也将会晤布拉格市长贺瑞普（Zdenek Hrib）。她同时表示，由于吴钊燮这次的“欧洲访问行程紧凑，此行不会前往意大利出席‘对华政策跨国议会联盟‘（IPAC）相关活动”。

"为双边投资协议奠定基础"

尽管欧盟及其成员国都没有与台湾建立正式的外交关系，但立陶宛等一些欧盟国家近来与台湾关系明显升温。

路透社指出，在当下全球芯片短缺的情况下，在全球芯片供应链中占据重要地位的台湾对欧盟的吸引力很大。布鲁塞尔希望台湾的主要芯片制造商能来欧盟投资。

欧盟在2015年将台湾加入了有资格与欧盟建立投资协议的贸易伙伴名单。不过，欧盟至今没有与台湾就这一问题举行会谈。

DW.COM

蔡英文“双十讲话”抛出“坚持中华人民共和国和中华民国互不隶属”的言论后，北京的反应和1999年李登辉提出“特殊两国论”后大为不同。北京的静默是不是山雨欲来前的诡异表现？

台湾国防部认为，2025年两岸爆发冲突的可能性将大幅提升。《法兰克福汇报》指出，对大国中国而言，武力攻台绝非毫无风险。

台湾国防部长邱国正表示，中国大陆现在就有能力犯台，而到2025年将具备"全面犯台"能力。他称现在的两岸情势可谓40年来最严峻的时刻。

欧洲议会要求欧委会"紧急"开始对欧盟与台湾的双边投资协议进行评估和公众咨询等工作。

与此同时，欧盟与其主要贸易伙伴中国达成的投资协议目前处于搁置状态。在北京对欧盟政治和外交人员因为人权纠纷实施制裁后，欧洲议会冻结了该协议的批准程序。

"严重关切中国在军事上向台湾施压"

中国将台湾视为自己的领土。两岸之间的军事紧张愈演愈烈，台北近期称，北京将有能力在2025年对台湾发动全面进攻

欧洲议会决议表示，对中国继续对台湾进行施压和军事恐吓等行动表示严重关切，并敦促欧盟更多致力于解决两岸紧张局势，以保护台湾民主以及台湾作为欧盟重要合作伙伴的地位。

决议指出，"中台关系的任何改变都不能是单方面的，也不能违背台湾公民意愿"，并称欧洲的繁荣和亚洲的安全之间有着直接联系。

图为蔡英文2018年与欧洲议会议员代表团会面

图为蔡英文2018年与欧洲议会议员代表团会面

北京迅速回应、警告

中国政府此前就对欧洲议会出台这一对台决议表示强烈抗议。中国驻欧盟使团在9月初敦促欧洲议会有关委员会及议员"认清台湾问题的高度敏感性，立即纠正有关错误言行"。

对于欧洲议会21日通过这份对台决议，北京迅速做出了回应。中国外交部发言人汪文斌在当天的例行记者会上表示："世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会的普遍共识，也是中国同欧盟关系的政治基础。欧洲议会通过的上述报告严重违反国际关系基本准则，严重违反一个中国原则，严重违反欧盟在台湾问题上作出的公开承诺，性质和影响恶劣。"

汪文斌还称，欧洲议会应该立即停止损害中国主权和领土完整的言行，停止挑衅和对抗，并警告"有关方面，不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力"。

（欧洲议会网站，路透社等）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关音频视频

台湾学生备战2025年两岸之战？  

相关内容

Strasbourg, France - February 05, 2020: German-French Parliamentary Assembly / Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung with general Atmosphere and Flags. Flaggen, European Parliament. Europäisches Parlament. Flag, Drapeau, Flagge, Fahne, Fahnen, European Union Symbols | Verwendung weltweit

欧洲议会代表团下周访台 北京批违反"一个中国" 27.10.2021

在台海局势紧张、中欧关系吃紧之际，香港《南华早报》报道，欧洲议会的一个议员代表团下周将访问台湾。领队的议员列在中国对欧盟实体和个人的制裁名单上。

This picture taken and released by Taiwan’s Central News Agency (CNA) on November 3, 2021 shows a European Parliament delegation led by French MEP Raphael Glucksmann (C) welcomed by Taiwan's deputy foreign minister Harry Tseng (R) as they arrive at Taoyuan International Airport on November 3, 2021. (Photo by CNA / AFP) / Taiwan OUT - China OUT - Macau OUT - XGTY / HONG KONG OUT RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / CNA Photo - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

欧洲议会首次派出官方代表团访问台湾 03.11.2021

欧洲议会代表团一行13人今日抵达台湾，开始为期3天的访台行程。这是欧洲议会首次派出官方代表团访台。

In this photo released by the Taiwan Presidential Office, Taiwan's President Tsai Ing-wen, center pose for photos next to Raphael Glucksmann, the chair of the EU's foreign interference committee and other EU parlimentarians during a meeting in Taipei, Taiwan on Thursday, Nov. 4, 2021. Glucksmann is leading a group of European Union parliamentarians during the meeting with Taiwan's President Tsai on Thursday as part of the delegation's first official visit to the self-ruled island, which is also claimed by China. (Taiwan Presidential Office via AP)

欧洲议会代表团见蔡英文 北京警告不要发出错误信号 04.11.2021

欧洲议会代表团4日在台北与台湾总统蔡英文会面，双方都表达希望加深合作的期许。北京同日警告欧洲方面“不要发出错误的信号”。

广告

媒体看中国

China - Xi Jinping in Beijing

德语媒体：中国的新纪元

本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。  