 欧洲议会高票通过对台决议 呼吁强化伙伴关系 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.10.2021

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欧洲议会高票通过对台决议 呼吁强化伙伴关系

尽管面对来自中国的压力，欧洲议会仍在周四通过了“欧盟-台湾政治关系与合作”决议，称欧盟应该深化与台湾的伙伴关系，着眼于双边投资协议，并提议给欧盟驻台机构更名。此举很可能会激怒北京。

位于法国斯特拉斯堡的欧洲议会10月21日高票通过了“欧盟-台湾政治关系与合作”决议

位于法国斯特拉斯堡的欧洲议会10月21日高票通过了“欧盟-台湾政治关系与合作”决议

（德国之声中文网）位于法国斯特拉斯堡的欧洲议会以580票赞成、66票弃权、26票反对的压倒性优势，通过了这项不具有法律约束力的对台决议。这是欧洲议会针对欧盟与台湾关系的第一份决议。

欧洲议会的相关新闻稿指出：台湾是欧盟在印太地区的重要伙伴和民主盟友；（欧台）双边投资协议是未来合作的核心特征；欧盟必须更多致力于解决两岸紧张关系，保护台湾民主。

欧洲议会呼吁在一个中国政策的指导下，与台湾建立更紧密的关系。欧洲议会同时对两岸持续的紧张局势发出警告。

在决议中，欧洲议会的议员们也提议为欧盟在台北的经济贸易办事处更名，改为欧盟驻台湾办事处。路透社指出，这样的更名实际上是提升了该办事处的地位。

台北感谢欧洲议会力挺

台湾外交部对欧洲议会挺台表示感谢，称这展现了"前所未有的鼎力支持"。其发言人欧江安称，该决议将为台湾与欧盟的关系"奠定新的里程碑"。

台湾外长吴钊燮将于下周访问欧洲两国

台湾外长吴钊燮将于下周访问欧洲两国

此外，台北也在周四宣布，台湾外长吴钊燮将访问欧洲。发言人欧江安在新闻会上表示，吴钊燮计划下周访问斯洛伐克和捷克，将于10月26日在斯洛伐克智库“全球安全论坛”发表专题演说，10月27、28日前往捷克拜访并出席研讨会。

欧江安称，吴钊燮拜访布拉格时将接受捷克参议院议长维特齐（Milos Vystrcil）颁发奖章，也将会晤布拉格市长贺瑞普（Zdenek Hrib）。她同时表示，由于吴钊燮这次的“欧洲访问行程紧凑，此行不会前往意大利出席‘对华政策跨国议会联盟‘（IPAC）相关活动”。

"为双边投资协议奠定基础"

尽管欧盟及其成员国都没有与台湾建立正式的外交关系，但立陶宛等一些欧盟国家近来与台湾关系明显升温。

路透社指出，在当下全球芯片短缺的情况下，在全球芯片供应链中占据重要地位的台湾对欧盟的吸引力很大。布鲁塞尔希望台湾的主要芯片制造商能来欧盟投资。

欧盟在2015年将台湾加入了有资格与欧盟建立投资协议的贸易伙伴名单。不过，欧盟至今没有与台湾就这一问题举行会谈。

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蔡英文“双十讲话”抛出“坚持中华人民共和国和中华民国互不隶属”的言论后，北京的反应和1999年李登辉提出“特殊两国论”后大为不同。北京的静默是不是山雨欲来前的诡异表现？

台湾国防部认为，2025年两岸爆发冲突的可能性将大幅提升。《法兰克福汇报》指出，对大国中国而言，武力攻台绝非毫无风险。

台湾国防部长邱国正表示，中国大陆现在就有能力犯台，而到2025年将具备"全面犯台"能力。他称现在的两岸情势可谓40年来最严峻的时刻。

欧洲议会要求欧委会"紧急"开始对欧盟与台湾的双边投资协议进行评估和公众咨询等工作。

与此同时，欧盟与其主要贸易伙伴中国达成的投资协议目前处于搁置状态。在北京对欧盟政治和外交人员因为人权纠纷实施制裁后，欧洲议会冻结了该协议的批准程序。

"严重关切中国在军事上向台湾施压"

中国将台湾视为自己的领土。两岸之间的军事紧张愈演愈烈，台北近期称，北京将有能力在2025年对台湾发动全面进攻

欧洲议会决议表示，对中国继续对台湾进行施压和军事恐吓等行动表示严重关切，并敦促欧盟更多致力于解决两岸紧张局势，以保护台湾民主以及台湾作为欧盟重要合作伙伴的地位。

决议指出，"中台关系的任何改变都不能是单方面的，也不能违背台湾公民意愿"，并称欧洲的繁荣和亚洲的安全之间有着直接联系。

图为蔡英文2018年与欧洲议会议员代表团会面

图为蔡英文2018年与欧洲议会议员代表团会面

北京迅速回应、警告

中国政府此前就对欧洲议会出台这一对台决议表示强烈抗议。中国驻欧盟使团在9月初敦促欧洲议会有关委员会及议员"认清台湾问题的高度敏感性，立即纠正有关错误言行"。

对于欧洲议会21日通过这份对台决议，北京迅速做出了回应。中国外交部发言人汪文斌在当天的例行记者会上表示："世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会的普遍共识，也是中国同欧盟关系的政治基础。欧洲议会通过的上述报告严重违反国际关系基本准则，严重违反一个中国原则，严重违反欧盟在台湾问题上作出的公开承诺，性质和影响恶劣。"

汪文斌还称，欧洲议会应该立即停止损害中国主权和领土完整的言行，停止挑衅和对抗，并警告"有关方面，不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力"。

（欧洲议会网站，路透社等）

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