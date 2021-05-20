欧洲议会高票冻结欧中投资协议

(德国之声中文网) 这项5月20日高票通过的决议对历时7年才在去年年底宣布"完成谈判"的欧中投资协议构成了重大打击。根据原定时间表，欧洲议会应当在今年年底前完成对协议文本的审议工作，并且在2022年法国担任欧盟轮值主席国期间予以批准通过。

欧洲议会此次的决议指出，由于中方对欧盟政治和外交人员的制裁措施，有理由冻结对欧中投资协议的审议程序，并称"欧盟与中国的关系可能不会像往常一样继续下去"。

决议还要求中国必须批准联合国国际劳工组织的禁止强迫工作之相关条款、必须批准联合国公民与政治权利国际公约。

欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯

早在两个星期前，欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)就曾对外界透露，协议的审议程序已经事实上被搁置，"我们现在在某种程度上已经暂停欧盟委员会与该协议相关的政治宣传活动。在目前的情况下，欧盟对中国的制裁和中国的反制裁，这当中包括对欧洲议会成员的制裁，显示环境不利于批准该协议。"欧盟议会贸易委员会主席朗格（Bernd Lange）也公开表示，"该协议已被我们放在冰箱里，将在那里待一段时间。" 欧盟委员会的一位发言人当时也对德国之声表示，批准和审议程序实际上已经暂停了，因为协议"不能与更广泛的欧盟-中国关系的演变动态脱钩"。该发言人补充道，中国的制裁是"不可接受且令人遗憾的"。

"中国才是纸老虎"

今年3月，欧盟因中国迫害新疆维吾尔人与其他少数民族而对其实施制裁。这是自1989年六四事件以来，欧盟首次对中国进行人权制裁。北京立即做出回应，宣布对部分欧洲议会成员以及一些欧洲学者、智库进行反制裁。

欧洲议会绿党籍议员、对华关系小组主席比蒂克菲尔(Reinhard Bütikofer，又译包瑞翰)也在中国的制裁名单上。他在欧洲议会表决通过决议后接受德国之声专访说，此项决议表明，面对中国日趋帝国主义的行径，欧洲人不能再"假装可以让政治、人权与经贸相互分离了"。比蒂克菲尔认为，中国需要欧中投资协议来达成一些政治目标，比如让欧盟对维族人遭到打压保持缄默；而与此同时，欧洲经济界对欧中投资协议的期待已经不像从前那么高，因此欧盟完全可以承受失去这份协议的风险。"鉴于中国所需的高科技产品有40%都来自于欧洲，完全可以说中国才是纸老虎，我们欧洲人不必当小白兔。"

在5月20日通过的决议文本中，欧洲议会呼吁欧盟委员会"将当前围绕欧中投资协议的争论用作杠杆，从而促使中国改善人权状况、改善公民社会之处境"。

中国外交部则在5月19日表示，‌‌"中欧投资协议是一份平衡‌‌、互利共赢的协议，‌‌不是一方给予另一方的'恩赐'，‌‌是互利互惠的。尽早批准‌‌符合中欧双方利益，‌‌双方均应为此作出积极努力。"

相互制裁 欧中谁占理？

发言人赵立坚还回应"中方应先取消制裁措施"之要求说，中方的制裁"是维护自身利益的需要，也是对欧方搞制裁对抗做出的必要、正当和正义回应"；"到底是谁无理挑衅在先，谁正当防卫在后，孰是孰非，一清二楚。"

但在欧洲议会看来，欧盟对中国的制裁措施是针对联合国条约中规定的侵犯人权的行为，并非干涉单纯的中国内政；而中方的反制措施却无视国际法。决议指出，中方的反制措施"是对言论自由、学术自由、普世人权理念的无理攻击"。

比蒂克菲尔也在接受德国之声专访时对中国外交部的说法予以了抨击。他认为，中国政府在维吾尔问题上的所谓内政根本不能算是内政，"而我们欧洲的言论自由才是我们的内政。我们欧洲人决定要生活在民主政体之中，人人有权公开表达言论。假如我们因为说了不合中共政权心意的话，就要被中国政府要求压制自己的言论自由，这才是内政遭到干涉。"

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