欧洲议会首次派出官方代表团访问台湾

（德国之声中文网）率团访台的欧洲议会"外国干预欧盟民主程序特别委员会"（INGE）主席格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann）在与台湾行政院长苏贞昌举行会谈时说："我们来台访问显示出，台湾在布鲁塞尔和欧盟每个成员国的议程中都非常重要。"

格鲁克斯曼说："我们在欧洲也面临着受到威权政权的干涉，我们来这里是为了向你们学习。"他将台湾描述为 "一个打击外国干涉和捍卫民主的实验室和枢纽"。

格鲁克斯曼是法国社会党成员，他属于欧洲议会中的对华鹰派，关注新疆人权问题。今年3月北京方面宣布对欧盟10名人员和4个实体实施制裁。格鲁克斯曼是被制裁的人员之一。

台湾外交部今天发布的新闻稿指出，欧洲议会访团成员包括特别委员会主席格鲁克斯曼（法国）、库比柳斯（Andrius Kubilius，立陶宛，曾任总理）、葛洛娃（Markéta Gregorová，捷克）、希德（Andreas Schieder，奥地利）、奥什特列维丘斯（Petras Auštrevičius，立陶宛）、克尔索斯（Georgios Kyrtsos，希腊）及德雷斯托（Marco Dreosto，意大利）等7位跨党团欧洲议会议员、欧洲议会秘书总处官员及相关党团政策顾问，共13人。

台湾外交部称，欧洲议会代表团访台期间将与蔡英文总统举行会晤，并与专研假讯息防制的智库、媒体及公民社会团体座谈。

台湾外交部表示，"由格鲁克斯曼率领的访团是欧洲议会史上首次派遣官方代表团访问台湾，意义重大"，"台湾与欧盟近期双边整体关系及合作交流程度不断提升，欧洲议会的支持与贡献功不可没"。

今年10月21日，欧洲议会以580票赞成、66票弃权、26票反对的压倒性优势，通过了"欧盟-台湾政治关系与合作"决议。这是欧洲议会针对欧盟与台湾关系的第一份决议。决议内容包括：台湾是欧盟在印太地区的重要伙伴和民主盟友；（欧台）双边投资协议是未来合作的核心特征；欧盟必须更多致力于解决两岸紧张关系，保护台湾民主等等。

比利时联邦参议院也在今年3月通过"加强台湾国际社会地位"决议案，并以压倒性票数通过友台决议。

10月30日，正在欧洲访问的台湾外长吴钊燮在布鲁塞尔与欧洲议会以及比利时国会的友台议员会面。吴钊燮当面感谢欧洲议会及比利时国会对台湾的高度支持，包括欧洲议会通过的"欧盟-台湾政治关系与合作"决议，呼吁全面提升台欧双边政治关系与各项合作。

台湾中央社引述美国智库德国马歇尔基金会（German Marshall Fund of the United States）柏林办公室专家巴尔金（Noah Barkin）分析说，德国为担心得罪北京没有祝贺蔡英文连任总统的时代已过，即将在12月成立的新政府肯定会发声支持台湾。德国外交部和欧盟官员已开始设想中国攻打台湾的场景，台湾现在成了欧洲官员访问华府优先讨论的事项。

截止发稿，北京方面尚未对欧洲议会代表团抵达台湾进行访问一事做出回应。但是上周，访问计划被披露后，中国驻欧盟使团表示，"欧洲议会是欧盟官方机构，下设委员会如派出议员访问台湾将严重违反欧方对奉行一个中国政策的承诺，损害中国核心利益，破坏中欧关系健康发展"。

中国外交部发言人赵立坚10月27日在回答相关问询时说："一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，是中欧建交时欧方作出的庄严承诺。欧洲议会是欧盟重要官方机构，其成员理应恪守欧方所作承诺，慎重妥善处理涉台问题，维护好中欧关系发展的政治基础。"

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