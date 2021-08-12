欧洲议会：通过首份对台湾报告 将提升双边关系

（德国之声中文网）欧洲议会外交委员会周三（1日）以压倒性票数，通过首个「欧盟—台湾政治关系与合作」报告。共计70位议员投票，其中60票赞成丶4票反对还有6票弃权。

欧洲议会的新闻稿指出，外交委员会议员主张欧盟和台湾在欧盟的一个中国政策下建立更紧密的关系和更强大的伙伴关系。他们并称赞台湾是欧盟在印太地区的重要合作伙伴和民主盟友，在该地区大国之间竞争加剧的情况下，有助于维护基于规则的秩序。

报告指出，为了加强欧盟诶台湾的双边合作，强调需开始对「欧盟-台湾双边投资协定（BIA）」进行「影响评估丶公众咨询和范围界定」。欧洲议会议员强调了双方贸易和经济关系的重要性，议员认为重要议题包括与多边主义相关的事物丶世界贸易组织丶5G技术丶公共卫生以及半导体等。

建议驻台办事处改名

另外，中央社报导称，欧洲议会也在同一天通过报告修正案，建议欧盟驻台的欧洲经济贸易办事处（European Economic and Trade Office）名称更名为欧盟驻台湾办事处（European Union Office in Taiwan），以反映双方广泛合作的关系。

对此，中国驻欧盟使团2日回应媒体相关问题时表示，欧洲议会外委会不顾中方劝阻，出台所谓「欧盟—台湾政治关系与合作」报告，公然鼓吹提升欧台关系，有关内容远远超出欧盟及其成员国对台开展非官方经贸合作丶文化交流等范畴，严重违背一个中国原则，损害了中欧互信与合作，我们对此表示强烈反对。

其官方新闻稿中强调，「世界上只有一个中国，中华人民共和国是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国不可分割的一部分。这是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，也是中欧建交和发展双边关系的政治基础。」

中国驻欧盟使团并敦促欧洲议会有关委员会及议员认清台湾问题的高度敏感性，立即纠正有关错误言行，为维护中欧关系的政治基础发挥积极和建设性作用。

加强欧盟与台湾关系

然而，欧洲议员认为这份报告发出强烈讯息。负责协调这项报告的瑞典籍的欧洲议员魏莫斯（Charlie Weimers）表示，这份欧洲议会史上首份的欧台关系报告发出一个强烈讯息，也就是欧盟必须加强与台湾的关系，并寻求与台湾全面加强夥伴关系。

欧洲议会友台小组主席盖勒（Michael Gahler）在推特上发文指出，台湾是一个强大民主国家和先进的经济体，也是印度太平洋地区的重要夥伴和盟友，欧盟应加强与台湾的关系，呼吁欧盟执委会尽早与台湾启谈「双边投资协定」（BIA），他另强调中国须停止对台湾的军事威胁。

关注中国对台湾军事威胁

另外，议员也针对中国对台湾的军事压力深表关切。该报告称，对於中国持续对台湾的军事行动丶施压丶攻击性演习丶侵犯领空和造谣表示严重关切，并敦促欧盟做更多行动来解决紧张局势，并保护台湾的民主和该岛作为欧盟重要合作伙伴的地位。

欧洲议会议员认为，有关两岸关系的任何改变都不能是单方面作为，也不能违背台湾公民的意愿。他们还严正提醒欧洲的繁荣与亚洲安全之间的直接联系，及若发生冲突将对欧洲产生的冲击。

（综合报导）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。