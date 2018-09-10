 欧洲议会通过欧中报告 谴责中国侵犯人权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.09.2018

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时政风云

欧洲议会通过欧中报告 谴责中国侵犯人权

欧洲议会近日以压倒多数通过了新的《欧中关系现状报告》。这份长达30页的报告书涵盖欧盟同中国关系的方方面面，包括经贸关系、人权状况、少数民族权益、台湾问题以及南海局势等。

Europäisches Parlament in Straßburg | Rede zur Lage der EU von Jean-Claude Juncker (Reuters/V. Kessler)

（德国之声中文网）报告书强调，改善中国的人权状况和推进法治国家建设必须是欧盟对华关系的核心，并敦促欧盟各成员国在中国的人权问题上，采取更为坚决、更具透明度的政策。对于中国持续不断地威胁、关押及迫害人权律师、记者、学者以及工人权益捍卫者及其家属，欧洲议会予以强烈谴责。

这份新的《欧中关系现状报告》是由荷兰籍欧洲议员巴斯·贝尔德（Bas Belder）牵头起草的，最终在表决中以530票赞成、53票反对、55票弃权获得高票通过。周二表决前的举行的议会辩论中，贝尔德陈述了撰写这份报告的目的，他说："在习近平主席绝对化的领导下，中华人民共和国无论对内对外都正在以充满活力和雄心勃勃的方式发展。只有对这一复杂发展进程进行细致地跟踪和解读，欧洲才能以切合实际的方式实现与北京的密切关系。"贝尔德指出，从欧洲的角度来看，西藏和新疆局势、宗教自由状况、南中国化的军事化以及对台湾的打压都是令人担忧的。

Europa Federica Mogherini (imago/Belga/T. Roge)

欧盟委员会副主席费德丽卡· 莫盖里尼: 在许多领域，中国将欧盟视为伙伴。

欧盟外交政策与安全事务高级代表、欧盟委员会副主席费德丽卡· 莫盖里尼（Federica Mogherini）在发言中指出："近年来，中国在全球舞台上变得非常活跃。在许多利益趋同的领域，中国都将欧盟视为伙伴。我们在许多外交领域的合作已经非常密切：我们正在共同努力维护与伊朗的核协议;我们都支持朝鲜半岛的和平和无核化谈判;我们都希望看到阿富汗的和平..."

德国籍议员赖因哈德·布迪克费尔（Reinhard Bütikofer）对莫盖里尼的讲话深表失望。他说："莫盖里尼女士，你对中国充满赞誉之词。 你谈到自信的中国，我看到却是一个霸道的中国。 你说台海对话处于冻结状态， 我看到却是中国在努力扼杀台湾。 你说中国不接受我们全部的原则。 但事实却是，中国完全拒绝我们崇尚的最高原则。你说我们拥有共同的立场，中国不会助长冲突。 我看到却是中国在四处助长冲突。 我不知道你所说的是哪一个中国。 我认为我们应当亮明立场，要求中国奉行'一个欧盟'的政策。"

Reinhard Bütikofer Bündnis 90 Die Grünen Centrosolar Sonnenstromfabrik in Wismar Besuch (picture-alliance/dpa)

德国籍欧盟议员布迪克费尔：欧盟各国应要求中国奉行“一个欧盟”政策。

瑞典国际事务研究所的蒂姆·吕里希（Tim Rühlig）在《外交》杂志撰文指出，相较于2015年欧洲议会通过的《欧中关系现状报告》，刚刚通过的新报告显然"更具批评性和更加坚持原则"。他认为，出现这一变化的主要原因是，习近平领导下的中国变得越来越专制，令寄希望于中国改革的欧洲观察家们深感失望。

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