欧洲议会通过新对华战略 中国: 不能认同

（德国之声中文网）欧洲议会在本周二到周三的全体会议上，就欧洲外交委员会提出的对华新战略报告进行讨论与表决。欧洲议会周四公布结果，以570票赞成、61票反对以及40票弃权通过《新欧中战略报告》。

负责这项报告案的比利时籍欧洲议员博特曼诗（Hilde Vautmans）在投票结束后表示：“我们在与中国打交道时不能天真。中国是重要贸易伙伴，同时也是制度竞争对手，对我们的生活方式和自由世界秩序构成挑战。经济利益不该使我们对中国共产党野心勃勃的政治议程、日益强硬的外交政策以及对新疆和香港的打压视而不见。”

她强调：“我们必须通过在贸易、数字与安全、国防等领域取得欧洲战略自主权，来捍卫我们的价值观和利益。”

报告内容概述了欧盟应制定对华新战略的六大支柱，分别为合作应对全球挑战、重视国际规范和人权、识别风险和脆弱性、与志同道合伙伴建立伙伴关系、强化战略自主并捍卫欧洲的利益及价值观。

报告建议中欧继续合作应对一系列全球挑战，例如人权、气候变化、核裁军、全球健康危及以及多变组织改革，同时提出对系统性侵犯人权的担忧。欧洲议会议员呼吁欧盟与中国合作，透过风险和预警系统提升对可能演变为大流行的传染病的应对力，同时也要求中国允许对新冠疫情起源进行独立调查。

欧洲议会在强调欧中关系的战略重要性的同时也清楚表明，在中国取消对欧洲议会议员和欧盟机构的制裁前，不会启动对欧洲投资协定的审批程序。报告指出，欧洲需要志同道合的伙伴建立5G、6G等新一代技术，不符合安全标准的企业必须被排除。

另外，议会议员再次呼吁欧委会和欧洲理事会，推进与台湾的投资协议。

报告还谴责中国侵犯人权的行为，呼吁定期与中国就人权问题对话，并制定衡量进展的基准，新疆、内蒙古、西藏和香港的侵犯人权行为都应该被纳入讨论。欧洲议会议员呼吁欧盟，确保现行立法有效禁止设计新疆侵犯人权行为的公司在欧盟开展业务。

中国驻欧使团批“干涉内政”

在欧洲议会表决通过《新欧中战略报告》后，中国驻欧盟使团发言人在回答记者提问时评论称：“该报告一方面认为中国是欧盟的‘合作和谈判伙伴’，另一方面大幅渲染意识形态和价值观差异，突出中欧是‘制度性对手’，这种说法无益于改善和发展中欧关系，我们不能认同。特别是报告妄评中国的政治、经济、社会和外交政策，基于偏见和谎言对涉港、涉疆、台湾等问题指手画脚，粗暴干涉了中国内政，违背了国际关系基本准则和欧方在有关问题上的承诺，中方对此表示坚决反对。”

该名发言人称：“在当前全球性挑战交织上升的复杂形势下，中欧关系尤其不应被意识形态和地缘政治裹挟绑架，冲突对抗对双方和全世界都有百害而无一利。”

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。