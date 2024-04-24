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欧洲议会通过《供应链法》

2024年4月24日

欧洲议会今天通过《供应链法》。通过的版本较修改前的版本有所弱化。欧盟《供应链法》旨在让欧洲各地的公司对其生产过程中的童工、剥削和环境污染等现象承担起负责。

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今年3月，欧盟成员国多数通过了弱化后的欧盟供应链法。
今年3月，欧盟成员国多数通过了弱化后的欧盟供应链法。图像来源: Geisler-Fotopress/picture alliance

（德国之声中文网）欧洲议会今天（4月24日）通过了《供应链法》。该法开始执行后，雇员总数至少为1000人、年销售额至少达到4.5亿欧元的母公司及其子公司都将受到该法律的管辖约束。表决结果是374票赞同，235票反对，19票弃权。

该法律在通过前曾做出过妥协性修改，自民党曾在上一次讨论中阻碍妥协版通过。再次经过修改的版本允许许多公司作为例外不受该法的约束。此外，还删除了对纺织工业和食品生产的额外要求。

今后，受《供应链法》管辖的公司将有义务查清楚公司的行为对人权和环境的负面影响。根据法律文本，这些企业必须“预防、减轻、终止和补救”可能出现的后果。他们还必须监督供应商和运输公司遵守环境和社会标准。该法生效后，受害者可以依据它提高欧盟国家的企业并要求赔偿，赔偿金额可高达相关企业年销售额的5%。

去年12月，欧洲议会已经就《供应链法》进行了谈判。 然而，自民党阻止德国赞成该法案，因此最初未能在27个成员国中获得必要的多数票。在随后的谈判中，该法律被削弱，因此意大利和几个较小的成员国投了赞成票。

德国早在几年前就生效了本国的供应链法，比较而言，欧盟新法更为严格。德国经济界一直反对欧盟推出供应链法。德国工商大会等利益团体不断游说政府，他们坚称新法“无法在实践中贯彻，内容不接地气”。但同时也有很多德企支持该法出台。

欧盟理事会现在需要正式签署该法律。然后，各国政府有两年的时间来执行布鲁塞尔的要求。

（法新社）

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