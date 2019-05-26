欧洲议会选举：问号多多，周日揭晓

（德国之声中文网）本周日是欧洲议会选举的第4天，也是实际上的重头选举日。投票在21个欧盟国家进行，包括德国、法国、意大利、西班牙和波兰，这5个国家的议员总数（348）将占到欧洲议会席位（751）的将近一半。

在此之前的3天，荷兰、英国、爱尔兰、拉脱维亚、马耳他和斯洛伐克已经举行了投票。在这些国家，周日并不是传统的投票日。而全部计票将在周日进行。

欧盟具有投票权的居民有4.2亿人，欧洲议会选举是世界上唯一的国际议会选举。本次投票是欧盟公民第9次直接选举欧洲议会议员，上一次选举的投票率为43%。

建制派vs.右翼民族主义

来自德国的韦伯（Manfred Weber）和来自荷兰的提默曼斯（Frans Timmermans）分别是欧洲人民党和社民党这两个最大阵营的候选人。不过他们有一个共同的对手。在选战中，两人均表示，对欧洲来说这是一次对"决定命运"的选举，攸关"自由式"和"不自由"民主的较量，后者指的是以匈牙利总统奥尔班为代表的民族主义和民粹主义力量。

来自德国的保守派人民党候选人韦伯

法国总统马克龙呼吁实现一个"提供保护的欧洲"，主张在社会福利和经济政策领域进行广泛的改革。意大利民粹主义领袖萨尔维尼则主张缩减欧盟内部的合作，他的口号和其他国家的民粹主义党派都是"本国优先"。而他领导的北方联盟成为意大利进入欧洲议会的最大政党，在选前就已几无悬念。

选举前一周，奥地利自由党主席、副总理斯特拉赫在"通俄丑闻"视频被媒体曝光后辞职，导致执政的人民党和自由党联合政府解体，国家陷入政府危机。这一事件除了让右翼的自由党受损之外，是否会影响其他欧盟国家的选举结果？布鲁塞尔选举观察研究所的菲拉利（Davide Ferrari）认为，影响仅限于奥地利国内。他对德国之声表示，"右翼选民并不关心伦理道德，他们就是要表达抗议"。

欧盟28个成员国的民调汇总结果显示，右翼民粹主义和反欧盟党派在新一届欧洲议会中所获得的议席将超过20席。但智库机构欧洲政策研究中心（European Policy Centre）的专家埃马努里蒂斯（Janis Emmannouilidis）认为，右翼力量扩大，但还不足以在欧洲议会"夺权"，而且在议会组成统一的党团，也几乎不可能。

英国的尴尬角色

具有荒诞意味的是，偏偏即将脱离欧盟的英国选出的议员，影响到新一届欧洲议会的力量结构。由于脱欧延期，英国不得不参加欧洲议会选举。在脱欧派、反脱欧派和自由派都在投票中有所斩获、而执政的保守党面临灾难性结果的前景之下，首相特雷莎·梅在投票第二天宣布辞职。英国和其他较早投票国家的官方计票结果在周日22点之后才会揭晓。

在周四投票的荷兰，社民党候选人提默曼取得了意想不到的好成绩，社民党团在欧洲议会的席位有望因此增加两席。不过今年10月，在英国最终退欧之后，将有将近20名英国工党议员将退出欧洲议会，社民党阵营也会随之缩水。

导致德国政治地震？

保守派的欧洲人民党的候选人是德国基社盟政治家韦伯，他的成绩影响到德国国内政治格局。专家分析认为，目前执政的联盟党和社民党在欧洲议会中都会有所折损。位于德国图钦（Tutzing）的政治教育学院院长闵希（Ursula Münch）认为，不能排除由此导致德国大联合政府提前解体、总理默克尔下台的可能性。

在投票前的几周里，一些欧盟国家的选战主题发生了转移。在德国和丹麦，有关气候变化的讨论占据焦点；在希腊和意大利，人们关注的是经济政策和所谓欧盟的指手画脚；只有匈牙利总统奥尔班仍抓住移民议题不放，其他大多数国家民众并不再有受威胁的感觉。

"命运攸关"、"十字路口"、"选择时刻"，从媒体用词来看，似乎已经到了最后的关头。欧盟委员会发言人席纳斯（Margaritis Schinas）对德国之声说，这次选举当然很重要，但也不该太夸张，"我投身欧盟政治多年了，好像没有一次不是说欧洲站在'十字路口'的，其实事实就是如此，这是一件好事。"