欧洲议会选举：德国16岁年轻人也可以投票啦！

“准备好迎接第一次”——下调投票年龄至16岁后，德国将有一百多万年轻人可以参与投票。早该如此了？

（德国之声中文网）最近德国火车站台上赫然出现了许多写着双关语的海报 – “准备好迎接第一次”，“你不会忘记你的第一次”等等。这些海报实际是为了吸引16、7岁的年轻人驻足，而“第一次”指的其实是“首次投票” – 今年6月9日将举行欧洲议会选举，年满16岁的德国年轻人将首次拥有选举权。

海报设计者是来自科隆的三位媒体设计学生，他们向德国之声解释自己的创意：“我们希望将选举呈现为一种积极的，令人兴奋的经历，一种对新事物的尝试。青少年正处于面临人生各种‘第一次’的重要阶段，初吻，第一段感情等等。双关语的意义在此，展现欧盟优势的同时也令人耳目一新。”

欧盟为动员年轻人为大选投票，除了张贴在火车站的一千多张海报外，还投放了超过100万个广告位，宣传的难点在于：要能准确地触动年轻人的神经从而吸引、而不是吓跑他们。鉴于目标群体只比自己小几岁，海报设计者将重点确立为强调个性并要符合当前趋势，注意力短暂的问题也需被考虑进去。“如果海报能动员一些年轻人去投票，我们也就满足了。”

初次投票：这个初次太重要了！ 图像来源: Fabian Navarro Rubio

平均年龄偏高，政治成了“老年项目”

伯克哈特（Delara Burkhardt）在15岁上学期间便开始对政治感兴趣，如果可以，当时她就会去投票。2019年，伯克哈特以26岁的年龄成为进入欧洲议会最年轻的德国议员。今年是她第二次进入社民党的欧洲大选名单。



“将投票年龄降低至16岁非常重要，可以弥补人口劣势，同时提高年轻人在政治层面的话语权。我们的社会日益老龄化，年轻人的观点在政治辩论中却鲜少被听到。”她向德国之声表示。

根据欧盟统计局（Eurostat）数据，2022年德国平均年龄为45.8岁，老龄化在欧洲排名第四，仅次于意大利，葡萄牙和希腊。这必然会对政策的制定方式和服务对象产生影响。沃达丰基金会（Vodafone-Stiftung）最新一项研究表明，14至24岁的年轻人中有四分之三对当下政策对其自身利益的代表度感到不满。

Delara Burkhardt第二次竞选欧洲议会议员 图像来源: EP

年轻人感到被忽视

通货膨胀、俄乌战争、中东战争、昂贵而稀缺的住房，以及气候变化仍然是当下年轻人最关心的问题。作为社民党欧洲议会环境政策发言人，伯克哈特主要致力于加强气候保护，并通过Tiktok，Instagram和X等社交媒体不断向她的追踪者更新动态。

伯克哈特告诉德国之声: “年轻人听我说起布鲁塞尔的工作时通常感到很惊讶，他们会说：‘我不知道原来欧盟还关心这个’，‘你关心的确实就是我们所想的’。他们常常有种被忽视的感觉。”

伯克哈特最近一次在一所职业学校的课堂上提问：“你认为政治与你的日常生活有什么关系”时没有一个学生回答得上来。她不遗余力地试图改变这一现状。通过一篇篇帖子，避开政治术语，尽可能以通俗易懂的方法解释欧盟及其政策的复杂性。她的帖子拥有直击幕后的独家洞察，并附有议会现场照片。

然而不少政客仍然不能认识到当代年轻人主要通过社交媒体获取资讯这一事实。伯克哈特表示：“在过去五年里像我这样深度使用社交平台的同事少之又少。我注意到，很多人往往只是在竞选期间才激活社交媒体渠道，但这样是无法建立社群的，也无法覆盖人群产生影响力，民主内容很难被传播出去。 政党在这方面做的太少，等得太久。”

霍伊斯纳（Hermann Heußner）教授是宪法学家，他30年来一直致力于推动降低投票年龄 图像来源: Hochschule Osnabrück

德国是“不完整的民主国家”？

赫尔曼·霍伊斯纳（Hermann Heußner）教授是宪法学家也是前联邦宪法法院法官，他30年来一直致力于推动降低投票年龄。

作为德国年轻选民的代言人，霍伊斯纳向德国之声解释道：“民主意味着每个人都应能够投票。但情况并非如此，因为18岁以下不被允许投票。没有投票权就没有意见被听取权。从这个意义上，我们是一个不完整的民主国家。”

如今有六个联邦州允许16岁以上在州议会选举中投票：汉堡，不来梅，石勒苏益格-荷尔斯泰因州，梅克伦堡-前波莫瑞州，巴登-符腾堡州和勃兰登堡州。但要使16岁的人有资格参加联邦选举投票则必须修改基本法。但情况正在发生改变：德国与比利时、奥地利、希腊以及马耳他一起成为允许16和17岁青年在欧洲选举中投票的五个欧洲国家之一。



“青少年研究和心理学表明，青少年会在12至14岁之间出现智力上的飞跃发展。之后他们便可以像成年人一样广泛地进行抽象性，假设性和逻辑性思维，也可以设身处地地理解并考虑他人利益，认识并理解事物间的复杂联系。”

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将投票年龄从16岁降至14岁？

反对者则认为，青年仍缺乏成熟度以及政治判断力。德国上一次联邦大选中，39％的选民年龄是60岁及以上，18至30岁的选民仅占14％。霍伊斯纳称之为被老龄化问题加剧了的民主问题。霍伊斯纳因而进一步提出将投票年龄降低至14岁。

霍伊斯纳表示可以从地方选举开始试行：“如果市政府愿意，他们可以尝试将选举投票年龄降低至14岁，并从科学的角度进行监督和评估。如果证明行之有效，我认为应该全面实施14岁投票年龄。”

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