欧洲议会选举：德国大联合政府的滑铁卢

（德国之声中文网）周日（5月26日）是欧洲议会选举的第4天，也是实际上的重头选举日，21个欧盟国家这一天进行了投票，其中包括德国、法国、意大利、西班牙和波兰，这5个国家的议员总数（348）将占到欧洲议会席位（751）的近一半。在此前的3天，荷兰、英国、爱尔兰、拉脱维亚、马耳他和斯洛伐克已经举行了投票。在这些国家，周日不是传统的投票日。不过，全部计票都在周日进行。

德国的初步结果

在德国，当地时间18点16分的初步统计显示，目前的执政党联盟党和社民党是这次选举的最大输家。27.9%的选民将选票投给了联盟党（CDU/CSU），这相比2014年下降了7.4%。下滑更明显的是社民党（SPD），其支持率从2014年的27.3%跌至15.6%。

大赢家则是绿党。初步统计显示，绿党在这次选举中上升11.1%达到21.8%，这意味着绿党超越社民党，成为德国第二大党。

另外，选项党（AfD）的得票率也对比2014年增加3.4%，达到了10.5%。自民党则从上次的3.4%上升到了5.5%。左翼党则下降了1.9%跌至5.5%。

投票率上升

欧盟具有投票权的居民有4.2亿人，欧洲议会选举是世界上唯一的国际议会选举。本次投票是欧盟公民第9次直接选举欧洲议会议员。

上一次2014年选举的投票率为43%。这次的投票率预计在很多国家将呈现上升，这一点在德国、法国等国尤为明显。在德国，截至14点，投票率已经达到29.4%，而这一数字在5年前为25.6%。

建制派vs.右翼民族主义

来自德国的韦伯（Manfred Weber）和来自荷兰的提默曼斯（Frans Timmermans）分别是欧洲人民党（EVP）和社民党（SPD）这两个最大阵营的候选人。

不过他们有一个共同的对手。在选战中，两人均表示，对欧洲来说这是一次对"决定命运"的选举，攸关"自由式"和"不自由"民主的较量，后者指的是以匈牙利总统奥尔班为代表的民族主义和民粹主义力量。

法国总统马克龙呼吁实现一个"提供保护的欧洲"，主张在社会福利和经济政策领域进行广泛的改革。意大利民粹主义领袖萨尔维尼则主张缩减欧盟内部的合作，他的口号和其他国家的民粹主义党派都是"本国优先"。而他领导的北方联盟成为意大利进入欧洲议会的最大政党，在选前就已几无悬念。

奥地利人民党毫发无伤

选举前一周，奥地利自由党主席、副总理斯特拉赫在"通俄丑聞"视频被媒体曝光后辞职，导致执政的人民党和自由党联合政府解体。

不过这一事件仅让右翼的奥地利自由党略有受损。根据该国17点的初步预测，该党支持率从 19.7%下降至17.5%，而奥地利总理库尔茨所在的人民党（ÖVP）则在该国获得了34.5%的选票，增加了7.5%。

欧盟28个成员国的选前民调汇总结果显示，右翼民粹主义和反欧盟党派在新一届欧洲议会中所获得的议席将超过20席。

不过智库机构欧洲政策研究中心（European Policy Centre）的专家埃马努里蒂斯（Janis Emmannouilidis）在投票结果出来前就表示，右翼力量虽然扩大，但还不足以在欧洲议会"夺权"，而且在议会组成统一的党团，也几乎不可能。

英国的尴尬角色

具有荒诞意味的是，偏偏即将脱离欧盟的英国选出的议员，影响到新一届欧洲议会的力量结构。由于脱欧延期，英国不得不参加欧洲议会选举。在脱欧派、反脱欧派和自由派都在投票中有所斩获、执政的保守党面临灾难性结果的前景之下，首相特雷莎·梅在投票第二天宣布辞职。英国和其他较早投票国家的官方计票结果在周日22点之后才会揭晓。

在周四投票的荷兰，社民党候选人提默曼取得了意想不到的好成绩。不过今年10月在英国最终退欧后，将有将近20名英国工党议员将退出欧洲议会，社民党阵营也会随之缩水。

在投票前的几周里，一些欧盟国家的选战主题发生了转移。在德国和丹麦，有关气候变化的讨论占据焦点；在希腊和意大利，人们关注的是经济政策和所谓欧盟的指手画脚；只有匈牙利总统奥尔班仍抓住移民议题不放，其他大多数国家民众并不再有受威胁的感觉。