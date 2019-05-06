 欧洲议会选举:德国参选党派数量大增 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.05.2019

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时政风云

欧洲议会选举:德国参选党派数量大增

与上届欧洲议会选举（2014年）相比，德国参选政党数量明显增多，其中一些政党鲜有人知，例如：政纲出自性灵的“紫罗兰”党以及“动物权利”党。

Wahlplakate Europawahlen 2019 (picture alliance/F. May)

德国各党派的欧洲议会竞选海报

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（德国之声中文网）据德广联（ARD）上周六（5月4日）报道， 在5月23日的欧洲议会选举中，德国选民将从41个政党中选出96个席次。

与上一届（2014年）欧洲议会选举相比，参选政党数量明显增加。当时，德国参选政党只有25个。

德国联邦议院现有6个政党都将参选，包括默克尔领导的基民盟（CDU）及其姐妹党基社盟（CDU）、执政联盟中的中左翼党派社民党（SPD）、作为反对党的左翼党（Die Linke）、绿党（Die Grünen）以及极右翼政党德国选项党（AfD）。

与此同时，有些候选人来自少有人知的德国政党，如： 紫罗兰党（die Violetten）：其选举纲领基于灵性；欧洲爱之党（Europäische Partei LIEBE）；一个支持以全民公投得出政治决策的政党； 一个主张实施全民基本收入的党派； 动物权利党。

德国政府拒绝了18家参选团体，其中包括一个关注"生存空间"的政党和一个代表素食和纯素主义者利益的政党。本次选举的投票者包括6080万德国公民和390万居住在德国的其他欧盟国家公民。

因为英国脱欧而减少了英国议员之后，欧洲议会将有705个席次，德国选民将选出其中96个席次。

 

 

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