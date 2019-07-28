欧洲议会谴责波兰“无LGBTI”区

（德国之声中文网）本周三（12月19日），欧洲议会通过一项决议，谴责波兰所谓的"无LGBTI（即同性恋、双性恋、跨性别和间性人）"区（ 'LGBTI-free' zones）。

这些地区大多是根据地方政府非强制性的指示而设立。当地政府不支持那些鼓励性别宽容的活动，而且避免向致力于促进权利平等的非政府组织提供财政援助。

欧洲议会发表声明说："欧洲议会敦促波兰政府谴责这些行为，并撤消所有攻击LGBTI权利的决议。"

这样的地区在波兰各地至少有80个。波兰人权事务专员博德纳（Adam Bodnar）已收到若干针对这些地区的投诉。

欧洲议会决议还表示，对欧盟成员国政府对LGBTI的歧视予以关注。声明指出，欧盟资金"不得用于歧视性目的"。

在波兰，尽管基于性取向的歧视是非法的，但同性恋恐惧症和跨性别恐惧症仍然普遍存在。波兰不承认同性婚姻以及登记的伴侣关系。在比亚韦斯托克市（Bialystok）今年的"同志骄傲大游行"（Gay Pride Parade）过程中，有暴徒闯入人群进行袭击，并发射了烟雾弹。

今年10月，保守派执政党党魁卡臣斯基(Jaroslaw Kaczynski) 说："我们认为两个部分构成家庭的基础：一个男人、一个女人和孩子们。"

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 台湾：宪法保障 平权路遥 台湾大法官在2017年5月释宪保障同性婚姻，要求相关部门在两年内修法。这让台湾成为亚洲第一个同性婚姻合法的国家。不过迄今为止，修法停滞不前。选民将在在周六（11月24日）的选举中，同时会就该议题进行公投。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 澳大利亚议会通过同性婚姻法案 2017年12月7日，澳大利亚联邦议会通过法案让同性婚姻合法化。由此，同性婚姻将正式写进澳大利亚法律。从明年1月开始，澳大利亚的同性伴侣就可以迈入婚姻殿堂了。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 奥地利宪法法院批准同性婚姻 2017年12月5日，奥地利宪法法院为同性婚姻开绿灯。宪法法院陈述称，将异性婚姻与同性伴侣登记关系区别对待是一种歧视的做法。根据宪法法院的裁决，从2019年1月起，奥地利境内同性恋人可以正式登记结婚。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 德国迎来历史性时刻 6月30日，德国联邦议院在暑期休会到来前一天，以393票对应226票大比分优势通过德国同性婚姻合法化提案。默克尔在投票中投出的是反对票。图中是德国政论电视节目的"一姐"安妮·威尔（Anne Will）和她的生活伴侣传播学学者梅克尔（Miriam Meckel）。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 亚洲第一 台湾迈向同婚合法 今年5月台湾大法官认定民法未保障同性婚姻是“违宪”的，大法官并要求2年内改正。换句话说，同性婚姻2年后合法。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 爱尔兰人多数赞成同性婚姻 爱尔兰2015年5月举行的全民公投中，支持同性婚姻合法化的票数超过62%。反对这一法案的天主教会在公投结果面前自认失败。深受天主教影响的保守国家爱尔兰是欧洲又一个同性婚姻合法化国家，也是第一个通过公民表决让同性婚姻合法化的国家。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 荷兰是先锋 2001年，荷兰是首个同性婚姻合法化的欧洲国家，之后比利时、西班牙、挪威、瑞典、葡萄牙也陆续立法允许同性恋结婚，2013年以来，法国、英国、卢森堡也将同性婚姻合法化，芬兰议会已经通过相关法案，2017年生效。（图为一对荷兰情侣2011年步入婚姻殿堂。）

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 卢森堡首相大婚 2015年5月15日，卢森堡首相贝特尔（Xavier Bettel）与其多年同性恋伙伴正式结婚，成为缔结同性婚姻的首位欧盟政府领导人。现年42岁的贝特尔与其同性伴侣、比利时建筑师德特奈（Gauthier Destenay ）在卢森堡市政厅进行了结婚登记。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 冰岛总理携夫人访华 冰岛议会2010年通过同性婚姻合法化法案。2015年4月，冰岛女总理约翰娜·西于尔扎多蒂（Johanna Sigurdardottir）携夫人乔尼娜·莱奥斯多提尔(Jonina Leosdottir)访问中国。中国媒体报道时“和谐”了总理夫人的镜头和内容。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 南美国家并不落后 南美洲天主教为主的国家，走过了比较曲折的同性婚姻合法化道路。阿根廷议会2010年7月21日通过允许同性恋结婚的法案。该国总统克里斯蒂娜·费尔南德兹是该法案的支持者，阿根廷天主教会则坚决反对。阿根廷民众中70%以上支持同性婚姻合法化。全球最大的天主教国家巴西以及南美另一国家乌拉圭也在2013年将同性婚姻合法化。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 美国全面实现同性婚姻合法化 北美国家加拿大议会2005年7月20日通过法案将同性婚姻合法化。美国联邦政府承认同性婚姻，但直至2015年，各州有拒绝承认其他州同性婚姻的权利。2015年6月26日，美国最高法院判決同性婚姻的权利受到宪法保障，全国各州不得立法禁止同性婚姻，全美同性婚姻合法化。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 新西兰有个例外 物产丰富、景色宜人的新西兰不仅盛产羊绒、痴迷板球，在同性婚姻合法化方面，该国议会也在2013年加入了允许同性恋结婚的国家行列。唯一的例外是托克劳群岛（Tokelau）。这一群岛行政上属新西兰管辖，共有1300多居民。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 承认境外缔结的同性恋婚姻 以色列从2006年起，承认在外国民事政策范围内注册的同性婚姻，但不允许、不承认本国领土上实行的同性婚姻。欧盟小国马耳他自2014年4月14日起也实行类似政策。



张平/ 李鱼 （德新社、法新社）