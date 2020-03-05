欧洲议会议长萨索利病逝

（德国之声中文网）欧盟议会议长戴维 ·萨索利（David Sassoli）办公室宣布了他的死讯，直接死因是与免疫系统障碍有关的"严重并发症"。

他的发言人在推特上写道："欧盟议会议长戴维 ·萨索利于 1 月 11 日凌晨 1 点 15 分在意大利阿维亚诺医院去世。……葬礼日期和地点将在数小时后通告。"

昨天，欧盟议会总部证实，萨索利议长于上月26 日在意大利送院治疗。

因患严重肺炎，2021 年 9 月，他未能出席议会全体会议。

萨索利已婚，有两个孩子。

各界人士致以哀悼

萨索利死讯传出后，各界人士纷纷向这位意大利社会民主党政治家表达悼念之情。

欧盟理事会常任主席米歇尔称他是"一名真诚和热枕的欧洲人。我们怀念他的人性温暖、他的宽容、他的友善和他的微笑。

欧委会主席冯·德莱恩"对失去一位伟大的欧洲人和自豪的意大利人深感悲痛"。她推文称，索萨利是"富有同情心的记者、欧洲议会杰出的领导人和亲爱的朋友"。

德国欧盟议会议员埃尔图格（ Ismail Ertug ）在一篇推文中写道： "多么巨大的震惊、多么巨大的损失！。我深感悲痛。他过早离开了我们。谨向他的家人致哀！亲爱的大卫，安息吧。"

另一位欧洲议会议员、意大利人博尔基亚（Paolo Borchia）表示，他对这个消息感到"震惊"，因为它是如此"突然"。

记者出身的萨索利于 2009首次当选为欧盟议员。2014年竞选蝉联成功，并当选为副议长。2019 年，他被选举成为拥有 705 个席位的这个欧盟立法机构的首脑。

欧盟议会议员任期５年，议长任期为两年半。萨索利曾表示他不会寻求连任。

（德新社，埃菲社）

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