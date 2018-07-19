欧洲议会表决通过制裁匈牙利动议

（德国之声中文网）欧盟议员就是否制裁匈牙利违反法治国家原则进行了投票。其中 448名议员投了赞成票，197名议员投票反对。启动这项所谓的"法治程序"需要三分之二的多数。迄今欧盟议会还从未对成员国行使过这项权利。

欧洲人民党（EPP）的大部分成员也投票表示赞成。匈牙利总理奥尔班（Viktor Orban）领导的"青年民主主义者联盟"（青民盟，Fidesz）也是欧洲人民党的成员。德国基民盟议员布罗克（Elmar Brok）曾说过，他与奥尔班是结交30年的朋友；但是在周二晚上，他们的友谊破裂。欧洲人民党议会党团已经讨论了他们将投赞成票的立场。



现在欧盟部长理事会将就是否启动对匈牙利的制裁程序作出决定。目前波兰也因违反法治原则面对欧盟的调查程序，只是该程序是由欧盟委员会启动的。

在极端情况下，该调查程序的结果能够导致匈牙利失去在欧盟理事会的表决权。

匈牙利总理奥尔班

"匈牙利荣誉受损"

匈牙利右翼民粹主义政府领导人奥尔班周二在欧洲议会发表讲话，极力反驳针对其国家削弱民主和法治的指责。奥尔班说，这不是对他的政府，而是对"一个国家和一个民族"的审判。



鉴于对其政府拒绝接受难民的指控，奥尔班说，欧盟中有一股支持移民的势力在"散布关于匈牙利的谎言，并试图对该国进行敲诈勒索"。



报告：匈牙利民主受到系统性威胁



对匈牙利启动调查程序的提案是根据绿党议员萨尔根提尼（Judith Sargentini）的一份报告起草的。报告指出，"匈牙利的民主、法治和基本权利受到系统的威胁"。



除此之外，该报告还揭露匈牙利政府限制言论和集会自由以及削弱宪法和司法制度、侵犯少数民族和难民的权利等行径。



李京慧/李鱼 (路透社、德新社、法新社、)