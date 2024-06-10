欧洲议会极端势力席次增 亲华影响力扩大？

欧洲议会选举初步结果出炉，大致延续原来的党团结构，由中间派取得最多席次。然而，极右、极左阵营的席次明显增长，冲击德国、法国政坛的传统势力，也引发部分人士担忧这可能让欧洲议会出现更多“习近平的朋友”。

（德国之声中文网）为期4日的欧洲议会选举週日（6月9日）投票结束，投票率大约51%。初步结果显示，席次最多的政党仍然是立场中间偏右的欧洲人民党团（EPP），其次是中间偏左的社会党与民主党进步联盟（S&D）。

根据欧洲议会官网在10日凌晨2点半左右发布的数据 ，在720席之中，欧洲人民党团、社民进步联盟分别取得184席和139席。此结果有利于现任欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）争取连任；她表示：“今天对欧洲人民党团来说是好日子……朋友们，我们赢得了欧洲议会选举。”

其余主要政党包含自居中间派、支持欧洲主义的复兴欧洲党团（Renew Europe），目前已取得80席；倾右、疑欧派的欧洲保守及改革党团（ECR）拿下73席。

极右翼民粹主义的认同与民主党团（ID）获得58席；主张绿色政治的绿党／欧洲自由联盟（Greens/EFA）得到52席；左翼联盟党团（The Left）则取得36席。不隶属于任何党团的席次98席，其中包含德国极右翼的选项党（AfD）。

欧洲议会是做什么的? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

选举结果引发德法政坛震荡。德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）所属的社民党遭遇史上最大的挫败；盡管选项党的议员克拉（Maximilian Krah）因其华裔助理涉嫌替中国从事间谍活动一案而遭到批评，该党的得票率却还是高于社民党。

面对极右派，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）率领的中间阵营也节节败退，促使他宣布解散法国国民议会、提前在6月底至7月初举行国会改选。

极端势力大有斩获

整体看来，中间派、自由派以及社会主义的政党虽保住了席次优势，但欧洲政坛传统的中间派势力遭遇重挫，绿党席次明显缩减，极右势力的席次却大有进展，而这可能影响欧盟对中国的态度。

DW客座评论员张俊华8日的文章认为，虽然欧洲极右派与极左派的意识形态有差异，“但在一些具体问题上，都倾向于中国。双方一般都回避明确提及中国，但其中的论点和建议与中国的利益一致”。

张俊华以德国为例指出，选项党议员克拉在中国间谍丑聞之前，“经常扮演一个中国代言人的角色”，例如对中国“一带一路”倡议的立场，还有在中国对俄乌战争的态度方面。

47岁的克拉近期争议连连，除了因为与中国、俄罗斯的亲近而面臨各界检视，也因对纳粹党卫队（SS）的表态而遭到批评。他已于今年5月宣布退出选项党领导阶层。（资料照） 图像来源: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

位于匈牙利的分析机构“政治资本研究所”（Political Capital Institute）专家克雷科（Péter Krekó）等人6日在欧洲新闻台（Euronews）刊出社论 ，题为〈我们将在新一届欧洲议会看到更多普京和习近平的朋友〉。文章主张，中国、俄罗斯等专制独裁政权将在欧洲取得更多“破口”，进一步影响欧洲的决策。

该文认为，复兴欧洲党团对专制政权的批评最多，其次是欧洲人民党团、绿党、社民党团等，而欧洲保守及改革党团较少批评专制政权。不过，对专制政权批评最少的，是极右的认同与民主党团，还有极左的左翼党团；前者对中国的批评还多于对俄罗斯，后者则对中国和俄国都很少批评。

欧洲议会“向右转”

国际媒体关注欧洲议会走向“右倾”的趋势，对欧盟未来推行政策可能的影响。路透社分析，欧洲议会若是“向右转”，可能导致涉及欧洲安全、气候变迁，以及中国和美国产业竞争等议题的新法案更难以过关；不过，对欧盟持怀疑态度的民族主义政党究竟会发挥多少影响力，也要看它们彼此之间能否克服分歧、携手合作。

美联社指出，欧盟过去数十年的历史中，强硬右派大致在政治上处于边缘，如今却在欧洲议会选举大有斩获，对欧盟未来的移民、安全与气候政策将有更多话语权。

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。