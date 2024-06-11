欧洲议会极右翼势力抬头 欧盟对华政策是否转向？

极右翼势力在本届欧洲议会大选中崛起，不过分析人士普遍认为，欧盟对中国日益强硬的经济政策不太可能由此做出大幅改变。但右翼势力的增强可能会使欧盟与中国的关系更多地集中在贸易保护上，而不是人权和价值观问题上。

（德国之声中文网）在上周日（6月9日）结束的欧洲议会大选中极右翼势力取得明显胜利。法国总统马克龙所在的复兴党获得的支持率远低于勒庞领导的极右翼政党国民联盟 (RN) 。德国极右翼政党选项党（AFD）在投票中成为德国得票率第二高的政党。意大利总理梅洛尼领导的极右翼“意大利兄弟党”（Fdl）在意大利名列前茅。

但是，《南华早报》在一篇相关分析报道中指出，尽管如此，“关键的一点是，欧盟委员会主席冯德莱恩所在的中右翼欧洲人民党党团 (EPP) 仍然是欧洲议会中最大的议会党团”。该党团在本届欧洲议会大选中总共赢得189个席位，相较于5年前增加了7个。右翼的“欧洲保守派和改革主义者”（European Conservatives and Reformists）赢得72个席位。极右翼党团“认同与民主”（Identity and Democracy）获得的席位实际上从5年前的72个席位降至58个。

欧洲人民党党团取得的成功让冯德莱恩连任欧盟委员会主席一职的机率大幅增加。冯德莱恩被看作是欧盟内部对华关系中的强硬派。她强调应该持续降低对华关系中的风险。

法国总统马克龙和德国总理肖尔茨都曾公开表示过反对冯德莱恩连任。今年4月，彭博社还曾引述知情人士消息称，法国总统马克龙与包括意大利总理梅洛尼在内的一些欧洲政府领导人沟通协商，讨论让前欧洲央行行长德拉吉替代冯德莱恩担任欧委会主席，主要原因是冯德莱恩“过度政治化”。

但现在马克龙所在的政党在选举中受挫，他也已经宣布解散国民议会，并于6月30日和7月7日举行国民议会选举的两轮投票。所以可以想见，后院失火的马克龙在讨论欧盟委员会主席人选资格的问题上影响力会略有削弱。

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一些对华持批评意见的议员获得连任

除此之外，在本届欧洲议会选举中，一些对中国坚定的批评者都获得连任，包括来自法国的议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann）和斯洛伐克基督教民主党人莱克斯曼（Miriam Lexmann）。格鲁克斯曼曾经多次反对新疆再教育营。2021年，因中国驻法大使卢沙野谩骂法国学者，格鲁克斯曼回击称“如果我们的政府领导人还有尊严和国家意识，应立刻传召中国大使，然后跟他严正解释：‘如果您再继续撒野，就马上回中国’，在某些时刻，再也不能视而不见，必须挺直脖子。”同年3月22日，中国外交部宣布对格鲁克斯曼等10名人员和4个实体实施制裁。莱克斯曼也因多次发表与新疆相关言论被中国列入制裁名单。

欧洲议会贸易委员会负责供应链法的卡瓦奇尼（Anna Cavazzini，绿党）、维吾尔人人权专家埃罗格鲁（Engin Eroglu）、参与制定欧盟《国际采购工具》（IPI）的卡斯帕里（Daniel Caspary，基民盟）、欧洲议会友台小组主席盖勒（Michael Gahler，基民盟）也都成功连任议员。

《日经新闻》报道指出，欧盟面临的最大问题是27个成员国之间在如何应对中国问题上分歧越来越大。一些中间派政党希望让中国遵守全球贸易和人权规则，一些右翼政党仅仅出于意识形态原因反对北京，而匈牙利极右翼领导人奥尔班则积极向中国示好。

欧洲人民党党团议员、立陶宛前总理库比柳斯（Andrius Kubilius）在接受《日经新闻》采访时表示，欧盟会继续加强对中国依赖度的审视。他说：“去风险化政策将持续执行下去。欧盟将继续对中国市场和投资保持高度谨慎。”他强调说：“我们正在争取平等的竞争规则。”

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欧中关系中的变与不变

有分析看法认为，在极右翼势力的影响下，欧盟与中国的关系将更多地围绕贸易保护主义，而不是维护人权和民主价值观。

《日经新闻》引述墨卡托中国中心布鲁赛尔办事处分析师史泰茨（Grzegorz Stec）的看法表示，就对华政策而言，欧洲议会选举的结果为延续上届任期内形成的共识铺平了道路，即“主要将中国视为挑战”。他补充说，随着右翼势力的崛起，“欧盟的中国议程可能会更多地关注经济风险，而不是与价值观相关的问题”。

（综合报道）

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