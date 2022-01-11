欧洲议会新议长罗伯塔·梅措拉

（德国之声中文网）梅措拉历来明确表示，对她而言，欧盟不是一个复杂的官僚机构，而是一种真正的激情；不是一个经常被危机动摇的国家集团，而是欧洲价值观促进之地，是对从二战灰烬中浴火重生的一个项目的热忱。

现在，这位来自马耳他的保守派政治家有机会用行动来证明这一点了。本周二，恰逢她43 岁生日，欧盟议会成员选举她为新议长。

即使这一选择可能是对这位马耳他人的一份绝佳生日礼物，她之当选仍可谓实至名归。

欧洲议会中最大的三个党团即保守的欧洲人民党（EPP）、社会民主党联盟和自由派的复兴联盟（ Renew ）事先已商定，一名保守派女性代表应在议长本届任期过半--两年半后--接任该职。

梅措拉所在的马耳他保守基督教民主党（ Partit Nazzjonalist）属于欧洲议会人民党，她本人则似乎是一个顺理成章的候选人，因为，她在党内广受尊重，且被视为搭建桥梁者。

梅措拉的党内同事之一、欧洲议会议员卡萨（ David Casa ）如此总结许多人对她的欣赏："分歧和危机我们已司空见惯。罗伯塔的崛起和受欢迎程度证明，我们仍有可能制定出团结政策。"

她是欧盟最小国家马耳他首位担任欧盟议会议长的政治家，并是任此职的第三位女性。她之前，曾有西蒙妮·韦尔（Simone Veil ）和尼古拉·方丹 （Nicole Fontaine ）这两位法国女性领导欧盟的这一立法机构。欧盟议会由 4.5 亿欧盟公民每五年选举一次。

两次竞选失败

选举前，欧洲人民党在社交媒体上发布了两段视频，这位马耳他人在其中表达了对自己的看法。她认为，她是一个受到女性激励并激励他人的人；作为一个有4个男孩的母亲，她设法安排好家庭和事业；她是一个决不轻言放弃的战士。

事实上，梅措拉品尝过失败的滋味儿。她曾两次竞选失败。 2013 年，她终于成功进入欧盟议会。此后，她仕途一路顺畅。2020 年起，她成为议会副议长。作为公民自由、司法和内政委员会成员，她捍卫了欧盟的庇护权。

在马耳他女记者加里齐亚 （Daphne Caruana Galizia ）遇刺身亡事件发生后，梅措拉多次呼吁马耳他政府捍卫新闻自由、打击腐败。

周二，许多欧洲议会议员把票投给她，也是因为她具备的一种特性。一名希腊保守派议员指出，她"足够勇敢，成为一个自信和强大的议会的首席代表"。

法国的左翼议员奥布里批评梅措拉反对堕胎的立场

批评者诟病反堕胎立场

即使梅措拉被视为共识候选人，仍有一些人，尤其是议会中的绿党和左派，对她的升迁不怎么高兴，尤其是因为这位马耳他人投票反对要求所有欧盟国家将堕胎合法化的决议。

鉴于梅措拉来自马耳他，持此立场本不让人意外。这个地中海岛国实施世上最严格堕胎法之一，也是彻底禁止堕胎的唯一的欧盟成员国。

来自法国的左翼议员奥布里（Manon Aubry ） 认为，这无法原谅。她在接受德国之声采访时表示，对欧洲各国的妇女权益而言，这是一个可怕信号。她指出，将近两年来，波兰妇女一直在为争取处置自己身体的权利而奋斗。

奥布里表示，她希望，这位马耳他人不仅要考虑本国利益，而且要考虑所有各国议员的立场，毕竟，欧盟议会中的大多数议员曾多次谴责欧洲境内的反堕胎运动。

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