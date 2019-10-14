 欧洲议会撤销前加泰罗尼亚大区政府主席豁免权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.03.2021

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时政风云

欧洲议会撤销前加泰罗尼亚大区政府主席豁免权

前加泰罗尼亚大区政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）及其两名同仁有可能被引渡回西班牙。欧洲议会此前投票撤销了这三名欧洲议会议员的司法豁免权。  

失去豁免权：科明（Toni Comín， 左）、普伊格蒙特、蓬萨蒂（Clara Ponsatí）

失去豁免权：科明（Toni Comín， 左）、普伊格蒙特、蓬萨蒂（Clara Ponsatí）

（德国之声中文网）有关加泰罗尼亚地区前主席普伊格蒙特案，投票结果相当明确：欧洲议会400名议员投票支持撤销其豁免权，248人反对，45人弃权。另两名寻求加泰罗尼亚从西班牙独立的议员，科明和蓬萨蒂亦将一并失去作为欧洲议会议员享有的司法豁免权。

投票前，欧盟议会中的保守派、社会党人和自由党党团均呼吁其议员在无记名投票中支持取消豁免权，绿党和左派团体持反对态度。

由此，欧洲议会批准了西班牙当局的请求，为继续对马德里所称的这些分离主义分子展开刑事诉讼扫清了障碍。

2019年，尽管诉讼程序尚在进行中，这三人均当选为欧盟议会议员，从而享有豁免权，刑事诉讼程序无法继续。

2017年逃离西班牙

在2017年10月加泰罗尼亚禁止独立公投后，该地区数名政治高阶人士迅速逃往国外躲避起诉。普伊格蒙特和他的前卫生部长科明遁入比利时；前文化部长蓬萨蒂避走苏格兰。

普伊格蒙特从2016年起任加泰罗尼亚自治区政府主席。马德里政府对这三名议员均发出欧洲通缉令。

2020年，普伊格蒙特在佩皮尼昂（Perpignan）举行的分离主义会议上：推动加泰罗尼亚脱离西班牙独立运动

2020年，普伊格蒙特在佩皮尼昂（Perpignan）举行的分离主义会议上：推动加泰罗尼亚脱离西班牙独立运动

马德里始终寻求引渡这3名政治人物，但一直没有结果。由于他们享有作为欧盟议员的豁免权，比利时和苏格兰当局无法就相关请求作出决定。

留在西班牙的加泰罗尼亚独立运动同僚多已被判刑入狱。例如，加泰罗尼亚大区前副主席洪克拉斯（Oriol Junqueras）便获刑13年。他也当选为欧盟议会议员，但因被判刑在先而未能就任。

不过，当局是否真会引渡普伊格蒙特和他的两位同仁，尚难预估。今年1月，比利时法院刚二审驳回对另一流亡加泰罗尼亚人、前文化部长普伊格（Lluis Puig）的引渡要求。 

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