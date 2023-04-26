欧洲议会投票 支持制定更严格的欧盟供应链法

（德国之声中文网）据德意志电台报道，欧洲议会周四作出的决议立场是，员工人数超过250人的企业必须确保，在欧盟运作的企业其供应商不得存在童工、奴工、环境污染、破坏生物多样性的问题。

这比欧盟委员会所提出的建议草案更为严格，也超过了德国供应链法的要求。

在欧洲议会的投票中，366名议员赞成，225人反对，38人弃权。如今，欧洲议会可以同欧盟理事会就最终法律条文的措辞展开谈判。

教会和发展援助组织对这一更严格的法律条文要求表示支持。欧洲议会最大的党团欧洲人民党（EVP）议员则警告，这有可能导致欧洲企业外迁至全球南方。

德国自2023年起实施供应链法，要求企业承担起相关责任。目前，欧盟正在制定欧盟范围内的供应链法，以阻止童工、奴工、剥削劳动力、污染环境以及破坏生物多样性的行为。

2022年，欧盟委员会呈交一份欧盟供应链法草案。当年底，欧盟各国表明其立场。周四，欧洲议会采取下一步骤，就其谈判立场作出投票。此后，欧委会、代表各成员国的欧盟理事会以及欧洲议会三方即可展开共同的谈判。

原则上，欧洲议会要求制定的欧盟供应链法比欧委会的提议更为严格。欧盟各国部长则希望在欧委会草案的基础上能有进一步的弱化。

（德意志电台、基督新教通讯社）

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