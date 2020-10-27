欧洲议会就新疆问题发声 谴责中国 呼吁制裁

（德国之声中文网）欧洲议会强烈谴责中国当局对维吾尔和其他穆斯林少数族裔的大规模侵犯人权行为。议会在周四（12月17日）通过的一项决议谴责北京任意逮捕维吾尔、哈萨克和吉尔吉斯等少数族裔，大规模关押于再教育营，以及强迫劳动的做法。

决议以压倒多数获得通过。 604名议员投了赞成票，20票反对，57票弃权。 在决议中，欧洲议会呼吁中国当局应“立即停止”这些 “堪比反人类罪”的行为。

这份决议呼吁中国允许欧洲议会代表团前往新疆，并能够行动自由。欧洲议会议员说，国际人权观察员和记者也应被允许进入。欧盟应该积极争取联合国能够对中国的局势进行独立调查，以便对犯罪者追责。

决议还要求中国立即无条件释放维吾尔族学者、2019年萨哈罗夫奖获得者伊力哈木‧土赫提（Ilham Tohti）。同时，确保他能经常和家人以及他自己选择的律师接触，确保他不遭受酷刑或虐待。

鉴于中国新疆维吾尔等穆斯林少数族裔受到迫害，欧洲议会表示，欧盟应该考虑对中国进行制裁。决议对12月7日欧盟通过的全球人权制裁制度表示欢迎，呼吁欧盟成员国和外交和安全政策的高级代表评估，是否应该对涉及新疆再教育营的中国官员和国营实体实施制裁。他们负责制定和执行在新疆大规模监禁维吾尔族和其他穆斯林少数族裔的政策，实行强迫劳动，并在该新疆，西藏等地镇压宗教自由、行动自由和其他基本权利。

根据人权组织和研究人员的统计，至少有100万维吾尔族人和其他穆斯林被关押在数百个再教育营。有报告指出再教育营存在强迫劳动的现象。美国智库全球政策中心本周二(12月15日)发表一份新的报告，发现证据显示维吾尔族劳工遭到强迫劳动，被要求手摘棉花。

鉴于这些指控，欧洲议会呼吁与新疆地区存在业务关联的欧洲公司独立核查，整个供应链是否尊重人权。如果没有做到这点，这些公司应该结束业务关系。

中国的回应

欧洲议会的决议通过后，中国驻欧盟使团发出回应。中国新闻网报道称，中国驻欧盟使团发言人周四当天答记者问时表示，所谓“强迫劳动”等问题，“完全是一些反华人士凭空捏造的谎言……我们对此表示强烈不满和坚决反对”。这位发言人还“奉劝欧洲议会有关议员尊重事实，摒弃偏见，尊重中国新疆各族人民通过劳动追求美好生活的权利，停止利用涉疆问题搞政治操弄、干涉中国内政”。

文木 / 石涛 （法新社，欧洲议会等）

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