 欧洲议会宣布“气候紧急状态” | 科技环境 | DW | 28.11.2019

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科技环境

欧洲议会宣布“气候紧急状态”

欧洲议会以明显多数通过决议，宣布欧盟进入气候紧急状态。仅具象征意义这一声明旨在推动具体政策的出台。

EU-Parlament erklärt Klima-Notstand (Reuters/V. Kessler)

欧洲议员鼓掌欢迎通过决议，宣布欧盟进入气候紧急状态

（德国之声中文网）欧洲成了第一个宣布"气候紧急状态"的大洲。决议起草者之一、欧洲议会环境委员会主席坎芬（Pascal Canfin）承认，"紧急状态"这个概念在欧盟条约里并不存在，因此这一决议并不具有直接的法律后果。

EU-Parlament erklärt Klima-Notstand | Pascal Canfin (DW/B. Riegert)

欧洲议会环境委员会主席坎芬（Pascal Canfin）

坎芬对德国之声表示，这份声明是"一个有力的政治信号"，告诉欧洲国家公民，特别是年轻一代，在特朗普退出巴黎协定后，欧洲仍要坚定落实气候保护目标。

迄今为止，英国和爱尔兰议会以及全球1000多个城市都宣布了"气候紧急状态"，旨在引起人们对日益突显的气候变化后果的关注。在德国，科隆、科布伦茨和卡尔斯鲁厄三个城市也作了相应的宣布。不过联邦议院尚未走出这一步。

EU-Parlament erklärt Klima-Notstand (Reuters/V. Kessler)

表决结果：支持欧盟进入气候紧急状态的议员取得明显多数

对这一举动的批评声音主要来自右翼民粹主义阵营。欧盟议会意大利北方联盟议员萨尔多内（Silvia Sardone）甚至批评刚刚走马上任的欧盟委员会主席冯·德莱恩（Ursula von der Leyen）是"气候保护原教旨主义者"，认为有其它更紧迫的问题需要解决，例如失业、移民。

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