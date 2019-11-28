欧洲议会宣布“气候紧急状态”

（德国之声中文网）欧洲成了第一个宣布"气候紧急状态"的大洲。决议起草者之一、欧洲议会环境委员会主席坎芬（Pascal Canfin）承认，"紧急状态"这个概念在欧盟条约里并不存在，因此这一决议并不具有直接的法律后果。

坎芬对德国之声表示，这份声明是"一个有力的政治信号"，告诉欧洲国家公民，特别是年轻一代，在特朗普退出巴黎协定后，欧洲仍要坚定落实气候保护目标。

迄今为止，英国和爱尔兰议会以及全球1000多个城市都宣布了"气候紧急状态"，旨在引起人们对日益突显的气候变化后果的关注。在德国，科隆、科布伦茨和卡尔斯鲁厄三个城市也作了相应的宣布。不过联邦议院尚未走出这一步。

对这一举动的批评声音主要来自右翼民粹主义阵营。欧盟议会意大利北方联盟议员萨尔多内（Silvia Sardone）甚至批评刚刚走马上任的欧盟委员会主席冯·德莱恩（Ursula von der Leyen）是"气候保护原教旨主义者"，认为有其它更紧迫的问题需要解决，例如失业、移民。

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冯·德莱恩已宣布把控制温室气体排放、促进有利气候保护的经济和社会转型作为自己工作的重点。

欧洲议会在另一份决议中还要求，到2030年欧洲的温室气体排放量应减少至1990年的55%。在两周后，欧盟委员会还将公布一份"绿色新政"的立法建议。冯·德莱恩表示，尽管欧盟国家的温室气体排放只占全球的9%，但欧洲必须在全球范围扮演气候保护先锋的角色。