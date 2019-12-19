欧洲议会呼吁制裁中国官员 关注维吾尔人权

在中国政府迫害维吾尔人的问题上，欧洲议会为加大向中国施压于本周四通过了一项要求制裁中国官员的决议。
（德国之声中文网）欧洲议会在本周四（12月19日）通过的一项决议中称，欧盟理事会必须对负有责任的中国官员进行有针对性的制裁，冻结其在欧盟的财产。欧洲议会还呼吁中国政府立即关闭再教育营，允许独立记者和国际观察员进入新疆。
据未经官方证实的估测，曾有上百万维族人被关押在再教育营。中国官方称其为"职业技能教育培训中心"。
本周三，欧洲议会举行了人权奖"萨哈罗夫奖"颁奖仪式。获奖者是身陷囹圄的维族经济学副教授伊力哈木·土赫提。他的女儿菊儿·伊力哈木在替父亲领奖时向欧洲议会议员表示，"维族人民需要你们"。
伊力哈木·土赫提（ Ilham Tohti）于2014年9月被新疆中级人民法院判处无期徒刑，罪名是"分裂国家罪"。
乐然/李鱼（德新社）
今天，欧洲议会的人权奖"萨哈罗夫奖"举行颁奖仪式。获奖者是身在狱中的中国维族经济学副教授伊力哈木·土赫提。欧洲议会表彰他为"推动维汉民族的对话和理解"做出的努力。 (18.12.2019)
虽然英超阿森纳足球俱乐部在第一时间，就与德国前国脚厄齐尔在社交媒体上发表的有关支持维吾尔穆斯林的言论做出切割，但是央视依旧取消了原定于本周末直播的阿森纳同曼城的比赛。 (15.12.2019)