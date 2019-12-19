欧洲议会呼吁制裁中国官员 关注维吾尔人权

（德国之声中文网）欧洲议会在本周四（12月19日）通过的一项决议中称，欧盟理事会必须对负有责任的中国官员进行有针对性的制裁，冻结其在欧盟的财产。欧洲议会还呼吁中国政府立即关闭再教育营，允许独立记者和国际观察员进入新疆。

据未经官方证实的估测，曾有上百万维族人被关押在再教育营。中国官方称其为"职业技能教育培训中心"。

本周三，欧洲议会举行了人权奖"萨哈罗夫奖"颁奖仪式。获奖者是身陷囹圄的维族经济学副教授伊力哈木·土赫提。他的女儿菊儿·伊力哈木在替父亲领奖时向欧洲议会议员表示，"维族人民需要你们"。

伊力哈木·土赫提（ Ilham Tohti）于2014年9月被新疆中级人民法院判处无期徒刑，罪名是"分裂国家罪"。

伊利哈木的女儿在斯特拉斯堡领奖

乐然/李鱼（德新社）