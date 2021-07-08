 欧洲议会吁官员抵制北京冬奥  中国批「把运动政治化」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.07.2021

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时政风云

欧洲议会吁官员抵制北京冬奥  中国批「把运动政治化」

欧洲议会以压倒性票数通过决议，以最强烈态度谴责北京当局，呼吁欧盟官员不要出席2022年的北京冬季奥运，除非中国改善香港和维吾尔族族的人权状况。

Plenarsaal Europäisches Parlament in Straßburg

欧洲议会7月8日以578票赞成丶29票反对及73票弃权，通过一项不具约束力的决议案，敦促欧盟及成员国的官员，不要出席北京冬奥会。(图非7月8日现场画面)

（德国之声中文网）欧洲议会7月8日以578票赞成丶29票反对及73票弃权，通过一项不具约束力的决议案，敦促欧盟及成员国的官员，不要出席北京冬奥会。法新社指出，欧洲议会这次的表决是欧盟与中国关系恶化的迹象之一。此前，欧盟与中国已因人权争议互相祭出制裁，阻挡了一项双方谈判许久才达成的一份协商。

这项决议得到欧洲所有主流政治党团的支持，包括中间偏右的「欧洲人民党」（EPP），以及法国总统马克龙（Emmanuel Macron）所属的中间派。议员们呼吁欧盟机构和成员国「婉拒政府代表和外交官出席北京2022年冬奥会」，除非中国政府表明香港丶新疆维吾尔自治区丶西藏丶内蒙古和中国其他地区的人权状况能做到可被验证的改善」。

谴责港府剥夺媒体自由

该决议也用「最强烈的言词」来谴责《香港苹果日报》被迫停刊丶成员被中国当局逮捕一事。议会表示，《香港苹果日报》被迫关闭丶资产遭冻结丶记者遭逮捕，是中国当局「瓦解香港自由社会丶剥夺当地媒体自由和言论自由」的又一步。

China Olymische Winterspiele 2022 Peking

近日，多国都传出要求该国政府抵制2022北京冬奥的声浪。

决议指出，港版《国安法》打破欧洲与北京间的信任，削弱了北京在国际舞台上的可信度。因此，欧洲议会强调，欧盟必须采取紧急与坚决行动，呼吁制定新一轮对中国当局的制裁措施。

比利时籍欧洲议员傅特曼诗发言时说，中国大陆扼杀香港民主後，习近平已经表示，下一个就是台湾，呼吁欧洲议会为人权和自由挺身而出。

中国驻欧盟使团7月8日对此回应，欧洲议会有关决议颠倒黑白，公然违背国际关系基本准则和法治精神，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。并称：「香港警方严格依法对涉嫌危害国家安全的个人和公司采取行动，是打击犯罪丶维护法治与社会秩序的正义之举，与言论和新闻自由没有丝毫关系。」

中国强硬回应

DW.COM

英国国会议员周四提交报告，呼吁政府支持抵制2022年北京冬奥会，以就新疆维吾尔族及其他少数民族遭到“种族灭绝”向中国施压。

美国国会18日举办一场与北京冬奥相关的听证会，众议院议长佩洛西在过程中，呼吁美国通过外交途径抵制北京冬奥，并直言参与冬奥会让国家领导人失去道德权威。

美国白宫新闻秘书周三表示，"我们没有讨论过，也没有正在讨论与盟友采取任何联合抵制行动"。此前，美国务院发言人曾表示，美国有意愿与盟友们讨论此事。不过，抵制北京冬奥同时遭到中国以及美国奥委会的强烈反对。

另外，中国驻欧盟使团也称，坚决反对将体育运动政治化。出于政治动机，试图干扰丶阻碍丶破坏北京冬奥会的筹办和举行是非常不负责任的，损害的是各国运动员的利益和国际奥林匹克事业。

中国外交部发言人王文斌7月8日曾针对英国议员呼吁抵制北京冬奥会，也做出类似回应称，坚决反对将体育政治化，反对借所谓人权问题干涉别国内政。并说：「这种做法受到包括许多国家政府丶奥委会和国际奥委会在内的国际社会各界的明确反对，绝不会得逞。」

（法新社丶美联社等）

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