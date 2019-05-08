欧洲议会到底是做什么的？

（德国之声中文网）在欧洲议会751名议会成员中，绝大多数为身为这个共同体的一员感到骄傲。自1979年开始，欧洲议会议员由成员国公民投票选出，是全球唯一的民主超国家机构。议会成员代表28个成员国的5.12亿公民立法。

若英国脱离欧盟，欧洲议会议员人数将减少至705人。但目前看来，5月23日时英国公民依然有资格参与欧洲议会选举，也可说是"不得不"进行投票。

右翼阵营声势壮大

欧洲议会议员的每次任期为五年。如果英国确实参与即将来临的第九届议会选举，被遴选出的英国议员将对欧洲议会的组成产生极大的影响。届时在71名英国议员中，可能有不少人对欧洲持质疑态度，或是右翼民粹主义人士。这将使欧洲议会右翼团体的阵营更加壮大。

根据最新的选情预测，算上英国议员，欧洲议会的右翼民粹主义人士最终约将占23%席位。匈牙利执政党青民盟（Fidesz）据估计将获得13个席位。若青民盟改变结盟对象，选择投入一个新右翼民粹主义集团旗下，该集团可掌握25%的席位。如此一来，右翼阵营的人数将超越基督教民主党人士，成为欧洲议会最大的势力。

匈牙利执政党青民盟Fidesz或成关键力量

近年来，欧洲议会的右翼民粹主义者及对欧盟心存质疑的人士不断增加。在2014年的欧洲议会普选期间，三个分别代表上述人士的阵营共获得20%的席位。此前在2009年的选举中，其所占的席位比例仅为11%。

目前欧洲议会共有八个议会党团，其中两个最大阵营基民盟和基社盟组成了联盟。未来该联盟可能需要自民党或绿党的加入才能稳固其多数党团地位。非正式联盟的形式是欧洲议会能平顺运作的重要因素。在上一届的任期中，欧洲议会通过了1100个法规，再由成员国在各自国家中落实相关内容。

欧洲议会与欧盟理事会是欧盟立法机关里的两大重要组成部分。一般在欧盟委员会提出立法草案后，由欧盟理事会及欧洲议会尽快进行协商，再递交给欧盟全体大会表决。

多年来，欧洲议会取得了大量额外权力和权威。目前最资深的欧洲议会议员布罗克 (Elmar Brok)表示："回顾1979年，我们只有九个成员国，没有对任何事进行决议。如今，欧洲议会比一些国家议会更强大。因此，需要强化欧洲议会的说法并不正确。欧洲议会已经是强大的。"

三地往返

欧洲议会议员经常必须经常往返三地，全体大会每四周在法国斯特拉斯堡召开一次，欧委会和议会党团在布鲁塞尔会面，行政办公室则设于卢森堡，许多议员对此提出强烈批评。在上述三个城市中都设有机能完善的全体会议厅，但位于卢森堡的会议厅却几乎从未被使用。

虽然欧洲议会议员多次设法减少人员奔波的开支，但提案却受到来自法国等国家的阻挠。法国强硬反对将斯特拉斯堡从欧洲议会的主要行政地点中挪除。法国前总统萨科齐曾说，他也希望欧洲议会只有一个驻地，但必须是在斯特拉斯堡。他还主张，如果取消在布鲁塞尔的会议，将能节省开销。

自由选举，但不平等

欧洲议会中有超过200个各国政党的代表，目前分属于8个议会党团。迄今没有标准的选举规定，所有成员国是依照各自的选举法规筹备欧洲议会选举。部分国家订立了选举门槛，其他国家如德国则没有此类规定。

德国联邦宪法法院曾批评称，欧洲议会的选举虽然自由且普及，但是在法律上并不平等。例如，卢森堡小地方一名选民的选票，比德国大城市的选民的一票更有分量。从数字上看，卢森堡将占欧洲议会6个席位，德国则有96席。若计算两国符合投票资格的选民人数，德国所得到的席位远远太少。

从1979年起，欧盟公民对于欧洲议会选举的重视程度有逐渐下滑的趋势。1979年时，欧盟各国的平均投票率为63%，2014年时仅有42%。