欧洲议会党团主席：欧盟气候政策让中国占了便宜

（德国之声中文网）欧洲议会人民党党团主席韦伯（Manfred Weber）周日（3月31日）在接受德国冯克媒体集团采访时说：“很明显，欧洲对燃油车的禁令是一个严重的产业政策错误。中国从这项产业政策中受益太多。”

去年3月25日，欧盟与德国宣布达成共识，从2035年起欧盟境内将禁止销售非零碳排放的新燃油车，但只要使用实现碳中和的合成燃料，2035年后可以继续销售内燃发动机汽车。

今年2月，欧盟委员会主席冯德莱恩再次强调了2026年对内燃机禁令进行审查， “以确保技术的开放性和消费者的选择权，同时汽车行业也能选择其投资方向和未来汽车构想”。外界对此解读认为，这可能意味着2035年的欧盟燃油车禁令面临调整或暂停。

欧洲议会人民党党团主席韦伯警告说，欧盟气候政策“绿色协议”不应该成为“中国协议”。他指出，中国电动汽车制造商最近越来越多地涌入欧洲市场。 大众和宝马等德国供应商在电动汽车领域落后于中国竞争对手。

德国电动汽车的总体比例增长缓慢。根据德国联邦汽车运输局（Kraftfahrt-Bundesamt）统计的数据，截至今年1月1日，德国登记上牌的纯电动汽车 (BEV) 总数为近141万辆。相当于行驶于德国大街小巷的每35辆机动车中只有一辆是纯电车。

今年德国电动车购买增速预计会放缓，因为政府已经停止为购买电动车提供补贴。

今年1月和2月新纯电动汽车注册登记总数接近50000辆，远低于去年的平均值。

德国红绿灯政府定下的目标是，到2030年德国登记上路的电动车总数达到1500万辆。

电动车平民化 中国制造？

（德新社）

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