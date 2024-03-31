欧洲议会党团主席：欧盟气候政策让中国占了便宜

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欧洲议会人民党党团主席韦伯在接受媒体访问的时候批评欧洲对燃油车的禁令是一个严重的产业政策错误，因为“这让中国从中受益太多”。
（德国之声中文网）欧洲议会人民党党团主席韦伯（Manfred Weber）周日（3月31日）在接受德国冯克媒体集团采访时说：“很明显，欧洲对燃油车的禁令是一个严重的产业政策错误。中国从这项产业政策中受益太多。”
去年3月25日，欧盟与德国宣布达成共识，从2035年起欧盟境内将禁止销售非零碳排放的新燃油车，但只要使用实现碳中和的合成燃料，2035年后可以继续销售内燃发动机汽车。
今年2月，欧盟委员会主席冯德莱恩再次强调了2026年对内燃机禁令进行审查， “以确保技术的开放性和消费者的选择权，同时汽车行业也能选择其投资方向和未来汽车构想”。外界对此解读认为，这可能意味着2035年的欧盟燃油车禁令面临调整或暂停。
欧洲议会人民党党团主席韦伯警告说，欧盟气候政策“绿色协议”不应该成为“中国协议”。他指出，中国电动汽车制造商最近越来越多地涌入欧洲市场。 大众和宝马等德国供应商在电动汽车领域落后于中国竞争对手。
德国电动汽车的总体比例增长缓慢。根据德国联邦汽车运输局（Kraftfahrt-Bundesamt）统计的数据，截至今年1月1日，德国登记上牌的纯电动汽车 (BEV) 总数为近141万辆。相当于行驶于德国大街小巷的每35辆机动车中只有一辆是纯电车。
今年德国电动车购买增速预计会放缓，因为政府已经停止为购买电动车提供补贴。
今年1月和2月新纯电动汽车注册登记总数接近50000辆，远低于去年的平均值。
德国红绿灯政府定下的目标是，到2030年德国登记上路的电动车总数达到1500万辆。
（德新社）
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