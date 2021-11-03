 欧洲议会代表团访台宣示立场 北京强硬回应 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.11.2021

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时政风云

欧洲议会代表团访台宣示立场 北京强硬回应

欧洲议会首次向台湾派出的官方代表团在访台最后一天召开记者会，重申保护台湾的意义。此前一天，德国之声记者在美国国务院的记者会上再三追问：美国支持台湾自卫是否包括军事行动？

Taiwan | EU Delegation in Taipei

在为期三天的访问期间，欧洲议会代表团也与台湾总统蔡英文会面

（德国之声中文网）作为首个访问台湾的欧洲议会官方代表团，欧洲议会"外来势力干预欧盟民主程序 （含假讯息）特别委员会"（INGE）周五（11月5日）在台北举行记者会，重申台湾的重要性。该委员会主席格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann）在会上强调，台湾是这个区域最有活力的民主国家，是全世界民主人士都应该珍惜和保护的宝藏。他指出，此行中代表团也告诉台湾总统蔡英文，台湾并不孤单，保护台湾符合欧盟长久以来的利益。

在11月3日至5日的访台期间，格鲁克斯曼多次在公开讲话中提及台湾在欧盟及其各成员国议程中的重要性，并传达"欧洲和台湾站在同一阵线"的讯息。

格鲁克斯曼周五还介绍，当欧洲议会设立"外国干预欧盟民主程序特别委员会"时，就清楚台湾是利用民主方式对抗不实讯息的典范，这是欧洲的可借鉴之处，台湾应该把访团当伙伴和取经的学生。对抗假讯息方面，格鲁克斯曼透露，欧盟也在考虑设立对抗假讯息中心，台湾是合理选项，"我们将朝这个方向努力"。

国台办：将依法对"台独"顽固分子追究刑责

在为期三天的访问期间，该欧洲议会代表团分别与台湾总统蔡英文、行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃等人会面。北京方面周四警告欧洲方面"不要向台独分裂势力发出任何错误信号，以免对中欧关系造成严重冲击"。

Taiwan Besuch von EU-Abgeordneten

特别委员会主席格鲁克斯曼于行政院长苏贞昌会谈

中国国台办发言人朱凤莲周五答记者问时表示："一段时期以来，苏贞昌、游锡堃、吴钊燮等极少数'台独'顽固分子极力煽动两岸对立、恶意攻击诬蔑大陆、谋'独'言行恶劣、勾连外部势力分裂国家，严重破坏两岸关系，严重危害台海和平稳定，严重损害两岸同胞共同利益和中华民族根本利益。"

朱凤莲接着指出："大陆方面依法对清单在列的上述'台独'顽固分子实施惩戒，禁止其本人及家属进入大陆和香港、澳门特别行政区，限制其关联机构与大陆有关组织、个人进行合作，绝不允许其关联企业和金主在大陆谋利，以及采取其它必要的惩戒措施。" 这名发言人最后强调："大陆方面将依法对'台独'顽固分子追究刑事责任，终身有效。"

台湾外交部长吴钊燮日前访欧，北京方面也曾表达不满。值得注意的是，中国国台办周五并没有点名台湾总统蔡英文。而在国台办发声不久后，中国军媒《解放军报》旗下的"钧正平"发表评论指出："拉清单只是一个开始，对待这种数典忘祖的败类，中国人民绝对不会手软。"

美国支持台湾自卫是否包括军事行动？

台海局势日趋紧张之际，美国的态度尤受关注。多年来，美国在台湾议题上采取"战略模糊"的策略，利用模糊表态的弹性空间来维持两岸局势不变。日前当被问及若台湾遭中国攻击，美国是否会来协防台湾，美国总统拜登的回答是"会，我们有此承诺"。白宫新闻官随即澄清，美国的政策并未改变。而在上周举行的东亚领导人峰会上，拜登又重申，美国对台湾有着"坚如磐石"的承诺。

针对拜登的表态，在美国国务院本周四举行的例行记者会上，德国之声记者伊内斯·波尔（Ines Pohl）提问：美国总统拜登关于防卫台湾的讲话有些模棱两可。为了保护台湾，美国会走多远？

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）回答："我们已经说得很清楚了。我们的对台政策没有改变。我们与台湾的防务关系是以'台湾关系法'为指导的，我们将坚持我们在该法案下的承诺。我们将继续支持台湾的自卫，我们将继续反对任何试图改变现状的单边行动。我们仍然坚持我们的'一个中国'政策，这一政策本身是以'六项保证'、三个联合公报和我前面提到的'台湾关系法'为指导的。"

记者波尔追问："这究竟意味着什么？包括军事行动吗？毕竟这是个大问题。"普莱斯依旧没有正面回答："根据'台湾关系法'，我们承诺继续支持台湾的自卫，我们将继续反对任何试图改变两岸关系现状的单边行动。"

波尔再次追问："这包括军事行动吗？你没有回答这个问题。"普莱斯重申："'台湾关系法'清楚地提及了这一点。我们将继续按照'台湾关系法'行事。"

另有记者问："你刚才说'我们的一个中国政策'。这是否表示它与中国的'一个中国'原则不同？"普莱斯表示："我们的'一个中国'政策与中华人民共和国的版本截然不同。"

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