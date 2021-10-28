欧洲议会代表团见蔡英文 捷克议员：中国行为加速欧台合作

(德国之声中文网) 欧洲议会「外国干预欧盟民主程序特别委员会」(INGE) 访问台湾的代表团在4日上午在总统府与台湾总统蔡英文见面，蔡英文在致词时表示，这段期间欧洲议会是台湾外交新闻的一大重点，而台湾外交部长吴钊燮日前访欧与欧洲议会议员访台的行程也受到各界关注。

蔡英文提到，上个月台湾与捷克签署了合作了解备忘录，希望能共同面对黑客攻击带来的挑战，并深化双边合作。她说，希望可以建立对抗虚假信息的民主联盟，也表示希望台湾能在这方面与欧洲分享经验，深化彼此的夥伴关系。

欧洲议会代表团的法国籍议员格鲁克斯曼 (Raphael Glucksmann) 告诉蔡英文：「我们来到这里，有一个非常简单丶非常明确的信息，那就是台湾你并不孤单。我们的访问应被视为重要的第一步。但接下来我们需要一个非常具体的议程，即高级别会议和高级别具体步骤，共同建立一个更强大的欧盟-台湾伙伴关系。」

捷克籍的欧洲议会议员葛洛娃 (Markéta Gregorová) 是这次出访团的成员之一，她在接受德国之声访问时表示，她认为这次出访巩固了目前台湾与欧盟关系的发展趋势，也提到这次代表出访的特别委员会负责处理的事项包含假信息等外来干预手段，所以这次出访的优先目的，也是要与台湾的专家丶非政府组织与相关人员讨论台湾正在进行的打击虚假信息的方法与策略，并分享欧洲议会特别委员会的见解与工作项目。

葛洛娃分析，台湾与欧盟国家近来互动更加频繁的其中一个原因是中国的行为。她指出：「由於中国的干预变得越来越明显，对欧盟各成员国的侵略性外交也增加，所以外界不该对欧盟不放过这件事感到太讶异。换言之，欧盟重新思考与中国的关系一事，不是自然发生的。」

不过她也提到，虽然欧洲议会发布了一份正面看到台湾与欧盟关系的报告，但欧盟长期施行的「一中政策」仍然存在，所以她认为台湾与欧盟在未来最有可能推展合作的依旧是贸易与商业。她说：「该报告呼吁欧盟与台湾签订双边投资条约，而我也确实希望我们能尽快针对可能的自由贸易条约展开谈判。」

立陶宛副外长：中国对其态度是对欧盟发出的警讯

立陶宛外交部副部长普兰克维丘斯（Arnoldas Pranckevicius）3日在华府的一个安全论坛上也以立陶宛与中国的关系为例，表示中国对待立陶宛的态度对欧盟来说是一个警讯，他认为欧盟在与中国交涉时，应该团结一致。

在台湾今年8月宣布将在立陶宛设立的办事处会以「台湾」两字来命名後，中国在8月要求立陶宛驻中国大使离开，再加上之前立陶宛退出中国所主导的「17+1合作机制」，导致中国与立陶宛的关系越来越紧张，而中国也中断与立陶宛的部分贸易往来。

普兰克维丘斯说：「我认为这在很多方面都是一个警钟，特别是对于欧洲同胞来说，他们要明白，如果你想捍卫民主，你就必须站出来支持它。中国正试图以我们为一个负面的榜样，这样其他国家就不一定会走这条路，因此西方社会丶美国和欧盟如何反应是一个原则问题。」

同日，立陶宛总统瑙塞达 (Gitanas Nausėda) 也表示他在联合国气候大会上与美国总统拜登会面後，拜登表示支持立陶宛的对华政策，他也坦承由於立陶宛成为中国对付的其中一个目标，所以他希望欧盟与澳大利亚跟美国也可以表达支持。

欧洲议会议员葛洛娃表示，中国在欧洲非常着重在商业外交，所以当这样的外交策略无法完全达到其目的时，她认为中国没有能力在欧洲施展软性的外交。她告诉德国之声：「欧盟成员国与欧盟本身开始更公开地评论与中国商业关系之外的议题。这样的发展趋势不太符合中国的目的，因为当中国试图透过某些方法吓阻欧盟持续在那些议题上发声时，他们也无法成功。」

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。