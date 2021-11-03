欧洲议会代表团下周访台 北京批违反"一个中国"

（德国之声中文网）据《南华早报》报道，欧洲议会一个议员代表团下周将访问台湾。报道援引多位知情人士称，欧洲议会有关人士被要求对此行程守口如瓶，在成行之前不要就此置评。目前正值台海局势紧张，欧盟与中国的关系也相当敏感。

上周，欧洲议会通过了"欧盟-台湾政治关系与合作"决议。这是欧洲议会首份对台关系决议，指出欧盟应该深化与台湾的伙伴关系，着眼于双边投资协议，并提议给欧盟驻台机构更名。北京对此提出抗议和警告。

本周，台湾外交部长吴钊燮出访欧盟成员国斯洛伐克和捷克，应邀出席非官方的论坛活动并发言。与此同时，一个台湾商贸代表团出访捷克、斯洛伐克和立陶宛。这也引起北京的不满。

欧台议员互动频频

率领欧盟议员代表团的将是来自法国的欧盟议员格鲁克斯曼（Raphael Glucksmann）。他向来以批评中国政府的立场著称，是今年3月首批受到中国政府制裁的欧盟人士之一。

立陶宛前总理Andrius Kubilius是欧洲议会访台代表团成员之一

除了属于社会党团的格鲁克斯曼外，代表团成员还包括来自立陶宛、捷克、意大利、希腊和奥地利的欧盟议员。组团的机构是欧洲议会的"应对外国干涉欧盟民主进程特别委员会"。

《南华早报》报道称，到访的欧盟议员将在台北会晤台湾外交和司法部长，并列席立法院会议。11月3日，台湾外交部次长曾厚仁将设宴招待代表团。

就在10月初，台湾还接待了一个四人组成的法国议员代表团。由前国防部长李察（Alain Richard）率领的四位法国参议员对台湾进行了为期一周的访问。

中国驻欧盟使团27日就欧洲议会议员计划访台表态称，一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，是中欧建交和发展双边关系的政治基础，不同台湾当局开展任何形式的官方形式的官方往来，是遵守一个中国原则的应有之义。欧洲议会是欧盟官方机构，下设委员会如派出议员访问台湾将严重违反欧方对奉行一个中国政策的承诺，损害中国核心利益，破坏中欧关系健康发展。

法国议员代表团10月初访台

投资协议前景

在与欧盟互动的议程上，对台湾来说占据首要位置的是讨论双边投资协议的签订。这将成为国际社会认可台湾合法地位的一个有力推动。

台湾驻欧盟大使蔡明彦对《南华早报》表示，这一议题上的主要障碍是欧中全面投资协议（CAI）。在北京对欧盟议员实施制裁后，协议进程被搁置。蔡明彦表示，欧盟决策高层认为台湾是一个重要的伙伴，但涉及到（欧台）双方就双边投资协议（BIA）进行正式谈判，欧盟似乎仍对CAI抱有希望。他说，欧盟方面尚未就是否与台湾展开双边投资协议谈判做出决定，"我们的主张很明确：台湾的BIA不能成为CAI的人质，欧盟委员会应该把这两件事分开。"

但欧盟官方迄今否认有意与台湾谈判双边投资协议。欧盟委员会主管与第三方贸易的办公室发言人表示，对欧盟来说目前"与台湾谈判投资协议没有令人信服的经济理由"，她补充说，欧盟已经是台湾最大的外国直接投资方。

《南华早报》引述的经济学家指出，若启动欧台双边投资协议进程，谈判本身的政治意义就将远超过其给双方带来的经济裨益。

（南华早报）

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