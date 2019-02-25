欧洲议会主席：英国脱欧只能再拖数周

有关英国脱欧的争议仍在继续。现在欧盟议会议长塔贾尼对此发话。虽然他没有提出什么新内容，但是这位欧洲议会主席反对无限期拖延英国脱欧事宜。
（德国之声中文网）欧盟议会议长塔亚尼（Antonio Tajani）表示，英国脱欧最多只能再拖几个星期。塔亚尼向冯克传媒集团（Funke Mediengruppe）旗下的报纸表示，如果英国想推迟脱欧，最多拖到7月初，赶在新当选的欧洲议会召开会议之前。塔亚尼还强调："无论如何，英国人必须给我们一个延期的理由，例如他们希望利用这段时间进行新的选举或新的公投。"他说，英国人决定离开欧盟。 "这是他们的问题，不是我们的问题。"
脱欧协议不会改变
塔亚尼表示："对北爱尔兰和爱尔兰共和国之间的边界，我们需要一个灵活的解决方案"。他表示，不能让1998年耶稣受难日协议的成果受到威胁，否则就有发生新的暴力危险。
北爱尔兰和爱尔兰共和国之间的边界始终是英国脱欧谈判的焦点
欧洲议会主席塔亚尼说，现在关键的问题是，"要避免无协议脱欧造成混乱这个最大的错误"。 "否则对英国经济来说是一场灾难，对我们也有害无利。"同时，塔亚尼拒绝修改脱欧协议。
巴尼耶：与爱尔兰没有硬边界
鉴于引起争议的北爱尔兰边界解决方案，欧盟首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）周五建议英国不再继续留在欧盟关税同盟。巴尼耶在Twitter短信服务上写道，欧盟给予伦敦"单方退出的选择自由"。但是为了防范硬边界，必须保留北爱尔兰边境"保障协议"(backstop agreement)中的其它条款。
欧盟首席谈判代表巴尼耶因此又转回到旧的欧盟提案。英国脱欧部长巴克莱（Stephen Barclay）对此提出批评。他在推特上写道，在脱欧期限临近之际，"不是再老调重弹的时候"。现在需要的是取得"一个对双方都合适的平衡的解决方案"。
保守党首相梅也对巴尼耶的提议表示反对。保守党领袖刘易斯（Brandon Lewis）向英国广播公司BBC表示，巴尼耶的提议将使北爱尔兰获得特殊地位，因此破坏英国的统一。"我们不会达成危及英国统一的协议。"
下周的重要决定
英国下议院以大多数反对票拒绝了1月份英国与欧盟谈判达成的脱欧协议。英国首相特雷莎·梅希望下周二（3月12日）在议会对该协议重新进行表决，但是现在距离3月29日英国脱欧的日期只剩下2周的时间。如果英国脱欧协议周二再次遭到拒绝，议员们将就3月29日无协议脱欧进行表决。如果无协议脱欧也被拒绝，英国议员们将在周四（3月14日）就请求欧盟推迟英国脱欧期限做出决定。
李京慧/任琛 (法新社、路透社、德新社)