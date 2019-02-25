欧洲议会主席：英国脱欧只能再拖数周

（德国之声中文网）欧盟议会议长塔亚尼（Antonio Tajani）表示，英国脱欧最多只能再拖几个星期。塔亚尼向冯克传媒集团（Funke Mediengruppe）旗下的报纸表示，如果英国想推迟脱欧，最多拖到7月初，赶在新当选的欧洲议会召开会议之前。塔亚尼还强调："无论如何，英国人必须给我们一个延期的理由，例如他们希望利用这段时间进行新的选举或新的公投。"他说，英国人决定离开欧盟。 "这是他们的问题，不是我们的问题。"

脱欧协议不会改变

塔亚尼表示："对北爱尔兰和爱尔兰共和国之间的边界，我们需要一个灵活的解决方案"。他表示，不能让1998年耶稣受难日协议的成果受到威胁，否则就有发生新的暴力危险。

北爱尔兰和爱尔兰共和国之间的边界始终是英国脱欧谈判的焦点

欧洲议会主席塔亚尼说，现在关键的问题是，"要避免无协议脱欧造成混乱这个最大的错误"。 "否则对英国经济来说是一场灾难，对我们也有害无利。"同时，塔亚尼拒绝修改脱欧协议。

英国和爱尔兰的边境问题是退欧的一大难题

巴尼耶：与爱尔兰没有硬边界

鉴于引起争议的北爱尔兰边界解决方案，欧盟首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）周五建议英国不再继续留在欧盟关税同盟。巴尼耶在Twitter短信服务上写道，欧盟给予伦敦"单方退出的选择自由"。但是为了防范硬边界，必须保留北爱尔兰边境"保障协议"(backstop agreement)中的其它条款。

欧盟首席谈判代表巴尼耶因此又转回到旧的欧盟提案。英国脱欧部长巴克莱（Stephen Barclay）对此提出批评。他在推特上写道，在脱欧期限临近之际，"不是再老调重弹的时候"。现在需要的是取得"一个对双方都合适的平衡的解决方案"。

保守党首相梅也对巴尼耶的提议表示反对。保守党领袖刘易斯（Brandon Lewis）向英国广播公司BBC表示，巴尼耶的提议将使北爱尔兰获得特殊地位，因此破坏英国的统一。"我们不会达成危及英国统一的协议。"

下周的重要决定

英国下议院以大多数反对票拒绝了1月份英国与欧盟谈判达成的脱欧协议。英国首相特雷莎·梅希望下周二（3月12日）在议会对该协议重新进行表决，但是现在距离3月29日英国脱欧的日期只剩下2周的时间。如果英国脱欧协议周二再次遭到拒绝，议员们将就3月29日无协议脱欧进行表决。如果无协议脱欧也被拒绝，英国议员们将在周四（3月14日）就请求欧盟推迟英国脱欧期限做出决定。

英国脱欧谈判谈什么？ 统一市场准入 在6月的英国大选前，首相特雷莎·梅暗示英国将离开欧洲统一市场，即欧盟自由贸易区。但是，基于大选后地位衰弱，保守党政府不得不重新考虑自己的立场。而对欧盟而言，进入统一市场也意味着接受欧盟27国劳工进入英国的市场，没有价钱可讲。

英国脱欧谈判谈什么？ 公民权利 欧盟表示，英国退盟谈判的首要议题是欧盟公民在英国的权利。欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）指出，在所有成员国确信自己的公民在英国将受到“公正和人道”的待遇前，不会进行谈判。英国生活着约300万欧盟其它国家的公民，生活在欧洲大陆的英国人约110万。

英国脱欧谈判谈什么？ 移民 特雷莎·梅誓言退欧后将控制来自欧洲的移民。但是，英国议员们也深知，移民人数骤减将导致包括健康、社会保障和建筑业在内的重要领域人手短缺。布鲁塞尔方面坚持要求，如果英国想保留进入欧盟统一市场的准入资格，就必须接受自由的劳工流动。

英国脱欧谈判谈什么？ 安全问题 持续的安全合作符合英国和欧盟双方的利益。伦敦6月恐袭后，双方再次强调了合作的必要性。不过，参与欧洲刑警组织活动、发放欧洲逮捕令等目前都必须遵守欧盟法规。梅首相正在推动所谓的“大废除法案”，将欧盟现行法律全部写入英国法律。

英国脱欧谈判谈什么？ 离婚费 布鲁塞尔方面坚持英国必须继续向欧盟支付预算以确保养老金款项，并且有义务参与欧盟贷款和其它项目。而英国的谈判处境很艰难。它与欧盟的关系很大程度取决于分手费的解决，怎样兑现对退盟派停止向布鲁塞尔付钱的许诺，将十分棘手。

英国脱欧谈判谈什么？ 欧洲法律 梅首相曾发誓要结束欧洲法院在英国的管辖权。但是，英国政府的立场正在软化。特雷莎·梅的“大废除法案”意味着英国公司可以向欧洲伙伴使用的规则看齐。欧盟目前表示，希望欧洲法院可以保障英国退盟后，欧盟公民在英国受到良好对待。

英国脱欧谈判谈什么？ 爱尔兰边界 爱尔兰在英国退盟后的地位是脱欧谈判最敏感的议题之一。双方都表示希望避免爱尔兰共和国和北爱之间重现“硬边界”状态。但是，梅在大选后的劣势迫使其与北爱统一党联合执政，该党传统上和爱尔兰关系不佳。 作者: David Martin



李京慧/任琛 (法新社、路透社、德新社)