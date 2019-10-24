欧洲议会主席敦促中国释放伊力哈木•土赫提

欧洲议会主席萨索利（David sassoli）在该机构总部所在地、法国斯特拉斯堡宣布伊力哈木•土赫提获得2019年萨哈罗夫思想自由奖。他说：“通过颁发此奖，我们强烈呼吁中国政府释放土赫提，并尊重少数民族的权利。”
（德国之声中文网）10月24日中午，伊力哈木•土赫提的支持者和新疆维吾尔人的同情者终于等到了这一消息：这位被中国判处无期徒刑的维吾尔学者、人权捍卫者获颁欧洲议会2019年萨哈罗夫思想自由奖。
欧洲议会主席萨索利（David Sassoli）在该机构总部所在地、法国斯特拉斯堡作出了这个宣布。他说：“通过颁发此奖，我们强烈呼吁中国政府释放土赫提，并尊重少数民族的权利。”
据估计，自2017年以来，约有近百万维族人被中国政府强制送入再教育营，引发全球关注。
中国政府坚持声称这些“再教育营”的建立是为了消除恐怖主义极端思想，为少数民族民众提供职业技能培训。在今年初的一份官方报告中，中国政府称2014年以来在该地区逮捕了1.3万名“恐怖分子”。
欧洲议会将伊力哈木•土赫提 的不懈努力称之为“温和与和解的声音”。萨索利赞扬他一生坚持为维吾尔族人争取权利。
在提名伊力哈木•土赫提作为该奖项候选人的欧洲议会复兴党联盟发布的一份公告中，联盟主席乔洛什（Dacian Julien Cioloș ）表示，伊力哈木“为人权和基本自由而抗争的无所畏惧的声音，充分体现了哈萨罗夫奖的精神”。
“我希望这个奖能给他带来一些安慰，” 伊力哈木•土赫提2014年被起诉时的辩护律师李方平对路透社记者说。他随即补充说：“我认为他很难获悉这个消息。”
欧洲议会英国自由民主党议员本尼翁（Phil Bennion）也认为，在替伊力哈木•土赫提获奖感到高兴的同时，怀疑他是否能够获知这一消息。他说：“自2014年入狱以来，他一直被单独监禁。从2017年开始，中国当局还剥夺了他被探视的权利，连他的家人都不能见到他。”
2008年度萨哈罗夫思想自由奖获得者、中国人权捍卫者胡佳发表推文对伊力哈木 获奖表示祝贺。他说：“祝贺他，祝贺他的家人，祝贺维吾尔民族。#FreeIlhamTohti 刚刚打电话告诉了伊力哈木兄的妻子。她很难，不能在电话里多言，但她知道了。这一定有助于伊力哈木的安全，也有助于他早日获得自由。感谢欧洲议会的议员们。你们将为今天骄傲。”
路透社记者向中国外交部询问对此获奖消息的意见，未能得到及时回复。
萨哈罗夫思想自由奖的颁奖典礼将于12月在斯特拉斯堡举行。
张平/ （路透社、法新社）
继一个月前获颁欧洲理事会2019年哈维尔人权奖之后，被中国判处无期徒刑维吾尔学者、人权捍卫者伊力哈木‧土赫提获颁欧洲议会2019年萨哈罗夫思想自由奖。 (24.10.2019)
2014年，维吾尔族学者伊力哈木因"分裂国家"的罪名被中国司法机关判处无期徒刑。2019年他被欧洲议会授予萨哈罗夫思想自由奖。本专题收录伊力哈木历年来就新疆地区局势和维吾尔少数族群的生存状况等问题接受德国之声的采访。 (28.02.2014)
维族学者伊力哈木.土赫提2014年被中国政府以「分裂国家罪」判处无期徒刑，而他的家人自2017年起便无法去监狱探视他。 他被关押后，获得多个国际人权大奖，而他的女儿菊尔.伊力哈木在本年度萨哈罗夫奖结果公布之前接受德国之声专访时也表示，虽然父亲的监禁为她的生活带来无法想象的改变，但这些改变也使她将替维族社群发声设为自己的任务。 (24.10.2019)