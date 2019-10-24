欧洲议会主席敦促中国释放伊力哈木•土赫提

（德国之声中文网）10月24日中午，伊力哈木•土赫提的支持者和新疆维吾尔人的同情者终于等到了这一消息：这位被中国判处无期徒刑的维吾尔学者、人权捍卫者获颁欧洲议会2019年萨哈罗夫思想自由奖。

欧洲议会主席萨索利（David Sassoli）在该机构总部所在地、法国斯特拉斯堡作出了这个宣布。他说：“通过颁发此奖，我们强烈呼吁中国政府释放土赫提，并尊重少数民族的权利。”

据估计，自2017年以来，约有近百万维族人被中国政府强制送入再教育营，引发全球关注。

中国政府坚持声称这些“再教育营”的建立是为了消除恐怖主义极端思想，为少数民族民众提供职业技能培训。在今年初的一份官方报告中，中国政府称2014年以来在该地区逮捕了1.3万名“恐怖分子”。

欧洲议会将伊力哈木•土赫提 的不懈努力称之为“温和与和解的声音”。萨索利赞扬他一生坚持为维吾尔族人争取权利。

在提名伊力哈木•土赫提作为该奖项候选人的欧洲议会复兴党联盟发布的一份公告中，联盟主席乔洛什（Dacian Julien Cioloș ）表示，伊力哈木“为人权和基本自由而抗争的无所畏惧的声音，充分体现了哈萨罗夫奖的精神”。

“我希望这个奖能给他带来一些安慰，” 伊力哈木•土赫提2014年被起诉时的辩护律师李方平对路透社记者说。他随即补充说：“我认为他很难获悉这个消息。”

欧洲议会英国自由民主党议员本尼翁（Phil Bennion）也认为，在替伊力哈木•土赫提获奖感到高兴的同时，怀疑他是否能够获知这一消息。他说：“自2014年入狱以来，他一直被单独监禁。从2017年开始，中国当局还剥夺了他被探视的权利，连他的家人都不能见到他。”

2008年度萨哈罗夫思想自由奖获得者、中国人权捍卫者胡佳发表推文对伊力哈木 获奖表示祝贺。他说：“祝贺他，祝贺他的家人，祝贺维吾尔民族。#FreeIlhamTohti 刚刚打电话告诉了伊力哈木兄的妻子。她很难，不能在电话里多言，但她知道了。这一定有助于伊力哈木的安全，也有助于他早日获得自由。感谢欧洲议会的议员们。你们将为今天骄傲。”

路透社记者向中国外交部询问对此获奖消息的意见，未能得到及时回复。

萨哈罗夫思想自由奖的颁奖典礼将于12月在斯特拉斯堡举行。

张平/ （路透社、法新社）