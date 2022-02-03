欧洲议会为天然气和核能贴上“绿能”標籤

（德国之声中文网）本周三（6月7日），欧洲议会为投资天然气和核电扫清了道路，在具体条件下天然气和核电可被归类为可持续能源。投票结果拒绝了针对欧盟委员会提出的分类目录规定的反对意见。

欧盟委员会在去年12月公布了该提案，正式名称为“欧盟可持续金融分类目录”，旨在引导私人投资进入可持续发展的经济活动，从而支持应对气候变化。简言之，分类目录用来界定哪些经济活动属于“绿色”，进而有资格获得欧盟的资助。

欧洲议会总共有705名议员。今天的投票结果为278张赞成票和328张反对票，另有33张弃权票。阻止这项提案通过需要至少353张反对票。

依照今天的投票结果，“欧盟分类目录”的分类规则将从2023年开始生效。

一项充满争议的计划

欧盟成员国对欧盟委员会做出的这项提案存在分歧，主要的争论点在于天然气和核能是否应当被纳入目录。以法国为代表的一些国家坚决支持给天然气和核电贴上绿能标签，但是逐渐淘汰核能的德国则表示反对。

今年新年前夕，欧盟委员会公布了提案草案，允许在特定条件下把天然气和核能纳入分类目录。

一些环保组织和欧洲一些议员也批评这项提案是为化石能源和核能“洗绿”。

第三代环保组织（E3G）布鲁塞尔办公室可持续金融政策顾问茨威特莉娜·库兹玛诺娃（Tsvetelina Kuzmanova）此前在接受“中外对话”（China Dialogue）采访时说：“分类目录不能告诉你投资什么，也不能禁止你投资污染活动，甚至不适用于成员国自己的支出或预算——它只是一项要求对私人融资信息进行披露的透明度工具。如果有人愿意投资不可持续的活动，那取决于他们。但分类目录不应该让洗绿正当化，进而破坏整个框架的合法性和人们对它的信任。”

中外对话今年年初刊登的一篇文章中指出，欧盟分类目录明显落后于不少国家。例如中国自己的可持续金融分类目录是《绿色债券支持项目目录》，其中不包括天然气、液化天然气和煤炭，也因此成为了目前最严格的绿色能源融资标准。该分类目录主要用于金融机构和企业在中国境内发行绿色债券，并针对不同类型的绿色债券设置了不同的信息披露要求。甚至俄罗斯的分类目录也限制对新天然气项目的投资，韩国也决定不把未加装减排装置的天然气发电排除在“绿色”名单之外。

不过，欧盟委员会的提案还是得到了欧洲议会最大的党团欧洲人民党的多数议员的支持。欧洲人民党属于中右翼政党。中间派的党团复兴欧洲基本上也都支持这项提案，而绿党和社民党大多持反对意见。

除非欧盟27个成员国中有20个国家都反对，该提案将被通过并成为法律。

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（德新社、路透社）

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