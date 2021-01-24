欧洲警方携手打击越南人口走私团伙

（德国之声中文网）联邦德国刑事局打击人口走私部门负责人莫里茨（ Carsten Moritz）对德国公法电台RBB表示，一些希望来欧洲打工的越南人辗转中国或俄罗斯，通过非法途径进入欧洲。这些人抵达欧洲后，往往要在“非人条件”下工作，以偿还介于一万至两万欧元的偷渡费用。他指出，“这一以越南人为对象的人口贩卖网络规模庞大，活跃于整个欧洲，并给犯罪团伙带来了巨额收入。”

今年，欧洲将展开大规模行动，打击以德国为中心的越南人口走私活动。波兰，捷克，英国，荷兰，奥地利，瑞士，比利时警方以及欧洲刑警中心都将参与其中。

德国警方表示，这些包括非成年人在内的移民，主要在按摩店、美甲店、餐馆以及洗衣店工作。莫里茨表示，位于柏林里希滕贝格区的东宣（Dong Xuan）市场在人口走私活动中扮演着重要角色。东宣市场是德国境内规模最大的亚洲市场。去年三月，针对越南人口走私活动，德国警方曾发起一系列搜捕行动，并逮捕6名疑犯。他们涉嫌协助155名越南人非法进入德国。

这些怀揣“出国梦”的越南人偷渡之路充满危险，有时甚至会付出生命代价。2019年，一辆从欧洲大陆进入英国的冷冻车上发现了39具越南人尸体。2020年1月，已被欧洲刑警通缉的犯罪团伙头目尼卡（Gheorghe Nica）在法兰克福机场被逮捕归案。稍后伦敦一家法庭以39宗杀人罪名判处其监禁。法新社此前报道称，蛇头集团的另一名绰号“光头公爵”的头目也于去年五月被德国警方逮捕。

德国官方统计显示，目前约有18.8万越南裔人口生活在德国。冷战时期，大量来自越南的外籍工人进入前民主德国，并在两德统一后选择留在德国。此外，当年在越战结束后，也有很多越南人以难民身份来到德国西部。



达扬/凝炼/(法新社)

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