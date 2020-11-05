欧洲要不要战略自主？马克龙呛德国防长

（德国之声中文网）美国大选前夕，德国国防部长安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔（也简称为AKK)11月2日在《政治报》（Politico）发表题为《欧洲依然需要美国》的文章。文章说，"反美情绪一直伴随着我们对这位盟友的感激和亲近之情存在于我们的国家里，这种情绪正在上升，并已成为一股重要的力量"，"在权力竞争日益激烈的世界里，西方只有保持团结才能站得稳，并且成功地捍卫自己利益。欧洲仍然依赖美国的核及常规军事保护，而美国也不可能独自举起西方价值观的旗帜。"



这位基民盟籍国防部长表示，德国（和欧洲）军事能力建设必须继续，但在新冠疫情无情吞噬预算的情况下，情况变得很严峻。德国2021年国防预算将小幅上涨，但今后几年会很艰难。"我们必须坚持这一路线"，她写道，".....当今全球在市场、规则、价值观、标准和影响力方面展开竞争，为了让西方拥有共同的经济火力，我们必须对缔结美欧贸易协议协议充满雄心壮志"，"没有任何其它政策能够给增长更大的动力，同时向北京以及全球发出一个清晰的信号：我们准备好捍卫我们的价值观以及我们的做生意的方式。"AKK接着写道，"美国和欧洲都必须完全接受美国继续在欧洲大陆保持核威慑的现实。欧洲战略自主（European strategic autonomy）的幻想必须终止：欧洲没有能力取代美国提供安全保障的重要角色。"

文章最后，AKK补充说，她认为美国也需要欧洲：美国作为全球势力的价值在于其充当欧洲保护伞的角色在多大程度上保持可信。但欧洲也必须向美国展示，它并非只是索取者，同时也是付出者。我们必须认识到，在可见的将来，我们将保持独立，但与此同时，我们必须认识到我们需要付出并且做更多来维护和平，捍卫自由，加强我们的价值观，加强我们认为应该在全球范围内生效的规则。"

马克龙公开批评

德国防长这篇文章中有关"欧洲战略自主的幻想必须终止"的表态显然触动了法国总统马克龙的神经。在法国《大洲报》（Le Grand Continent）本周一刊登的一篇专访中，马克龙罕见地明确对此提出批评，并表示"完全不同意德国国防部长的判断"。我认为这是对历史的错误解读"，马克龙说。他还补充道："幸运的是，如果我理解正确，德国总理不是在这样的观点。只有当我们认真对待自己，并且拥有自己的防御主权，美国才会接受我们做他们的盟国。"

马克龙一直呼吁欧洲建立起自己的军队。本周一，美国国务卿蓬佩奥抵达法国并将和马克龙举行会晤。



德国绿党在联邦议会的欧洲政策党团发言人布兰特内（Franziska Brantner）认为，马克龙对AKK批评得完全在理。她说："我们不能从一开始就否认自己拥有任何主权，而是要积极为此努力。这正是美国人希望我们做的。"她还表示，德国政府应该和法国一道成为欧洲发展的发动机，而不是继续踩刹车。"



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