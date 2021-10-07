欧洲药管理局建议批准两种新冠药物

（德国之声中文网）欧洲药管理局EMA建议批准使用两款治疗2019冠状病毒的药物。这两款药物分别为瑞士药厂罗氏(Roche) 和美国药厂再生元（Regeneron Pharmaceuticals）共同研发的新冠抗体混合药物Ronapreve，以及韩国药厂赛尔群（Celltrion）研发的药物Regkirona。

这两种旨在用于12岁以上，处于感染早期阶段的患者。根据欧洲药管局的建议，Ronapreve可用于治疗不需要辅助供氧但病情发展成重症风险较高的成年和年龄12岁及以上、体重40公斤及以上的青少年新冠病患。Ronapreve还可用于预防12岁及以上、体重40公斤及以上人士感染新冠病毒。

实验室生产的单克隆抗体是一种Y型蛋白，可以与冠状病毒表面刺突蛋白对接，从而阻止病毒与人体细胞结合。虽然疫苗也能激发人体免疫系统产生这种抗体，但有些人，尤其是老年人和免疫力低下的人，对疫苗的反应并不理想。如果这些群体感染新冠病毒，就可以通过直接注射合成抗体实现"被动疫苗接种"。

美国食品和药物管理局（FDA）一年前已经紧急批准了Ronapreve的抗体治疗。前美国总统特朗普去年10月感染新冠病毒后就接受了这种抗体鸡尾酒的治疗。

年底前会有更多治疗方法

欧洲药品管理局EMA的专家们已经审查和评估了药厂提供的上述两种抗体治疗的研究数据，包括其副作用。由于患者在使用这两种药物后较少出现重症，欧洲药品管理局因此做出积极建议。欧盟委员会还必须就此做出最终决定，但这被认为只是形式问题。

目前，几乎所有欧盟成员国的新冠感染人数都出现大幅增长。欧盟卫生事务专员斯特拉·基里亚基德斯（Stella Kyriakides）表示，欧洲药品管理局批准两种药物是"重要的一步"。她说，许多有希望的治疗方法正在开发之中。预计到今年年底，将有多达五种新疗法将在欧盟获得批准。

疫情阴影下走入狂欢季 2G规则 在莱茵兰的狂欢节重镇科隆和杜塞尔多夫，今年的室内聚会活动一律实施“2G”准入限制：只有接种了疫苗或感染康复者才能参加。

疫情阴影下走入狂欢季 11月11日11点 这是狂欢季节正式开始的时间。在狂欢节传统浓厚的莱茵地区，从这时到狂欢收尾高潮“玫瑰星期一”的两个多月被称为“一年中的第五季”。11日11点，人们会聚集在市中心，共同投入狂欢节的情绪。不过今年的场面当然不比往年。

疫情阴影下走入狂欢季 疫情阴影 因受疫情影响，上一个狂欢季，大型公众活动取消，德国人就是安安静静在家度过的。本以为这一次又可以尽情庆祝，没想到冬季来临后第四波疫情再度席卷全国。

疫情阴影下走入狂欢季 重要角色缺席 狂欢节协会选出的“王子”象征性地成为狂欢者的领袖。他会现身各种大型聚会活动（资料图片，前排右二为王子）。但今年科隆的“王子”在狂欢季前不幸中招，被检测出感染了新冠，虽然他已经完全接种了疫苗。他不得不在家隔离，暂时缺席活动，由他的助手“少女”（站立者）和“农夫”顶替。

疫情阴影下走入狂欢季 狂欢节大会？ 对于比较专业的狂欢节粉丝来说，除了看花车游行，参加集表演、戏谑、聚饮于一身的“狂欢节大会”（Karnevalsitzung）才是更过瘾的重头戏。但这种动辄数百人的室内聚集活动还能否照常举行，还是个未知数。

疫情阴影下走入狂欢季 如临大敌 科隆在几天前就开始准备设置隔离护栏、路障等，并派出更多人员，以便能检查、控制人数及维持秩序。市中心的几个热点地区几乎全部被栅栏包围。科隆市长则再次呼吁市民接种新冠疫苗。



（美联社、法新社、德新社等）

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