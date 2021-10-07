 欧洲药管理局建议批准两种新冠药物 | 科技环境 | DW | 12.11.2021

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科技环境

欧洲药管理局建议批准两种新冠药物

欧洲药管理局EMA首次向高风险人群推荐了两种针对新冠病毒的单克隆抗体药物：瑞士制药公司罗氏的冠病抗体混合药物Ronapreve和韩国药厂赛尔群（Celltrion）研发的Regkirona。

Niederlande | European Medicines Agency EMA

位于阿姆斯特丹的欧洲药管局

（德国之声中文网）欧洲药管理局EMA建议批准使用两款治疗2019冠状病毒的药物。这两款药物分别为瑞士药厂罗氏(Roche) 和美国药厂再生元（Regeneron Pharmaceuticals）共同研发的新冠抗体混合药物Ronapreve，以及韩国药厂赛尔群（Celltrion）研发的药物Regkirona。

这两种旨在用于12岁以上，处于感染早期阶段的患者。根据欧洲药管局的建议，Ronapreve可用于治疗不需要辅助供氧但病情发展成重症风险较高的成年和年龄12岁及以上、体重40公斤及以上的青少年新冠病患。Ronapreve还可用于预防12岁及以上、体重40公斤及以上人士感染新冠病毒。

实验室生产的单克隆抗体是一种Y型蛋白，可以与冠状病毒表面刺突蛋白对接，从而阻止病毒与人体细胞结合。虽然疫苗也能激发人体免疫系统产生这种抗体，但有些人，尤其是老年人和免疫力低下的人，对疫苗的反应并不理想。如果这些群体感染新冠病毒，就可以通过直接注射合成抗体实现"被动疫苗接种"。

美国食品和药物管理局（FDA）一年前已经紧急批准了Ronapreve的抗体治疗。前美国总统特朗普去年10月感染新冠病毒后就接受了这种抗体鸡尾酒的治疗。

年底前会有更多治疗方法

欧洲药品管理局EMA的专家们已经审查和评估了药厂提供的上述两种抗体治疗的研究数据，包括其副作用。由于患者在使用这两种药物后较少出现重症，欧洲药品管理局因此做出积极建议。欧盟委员会还必须就此做出最终决定，但这被认为只是形式问题。

目前，几乎所有欧盟成员国的新冠感染人数都出现大幅增长。欧盟卫生事务专员斯特拉·基里亚基德斯（Stella Kyriakides）表示，欧洲药品管理局批准两种药物是"重要的一步"。她说，许多有希望的治疗方法正在开发之中。预计到今年年底，将有多达五种新疗法将在欧盟获得批准。

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（美联社、法新社、德新社等）

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