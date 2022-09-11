欧洲药管局建议核准辉瑞新疫苗 可抗BA.4/5变种

（德国之声中文网）欧洲药品管理局（EMA）周一（9月12日）建议批准授权使用一款由辉瑞制药（Pfizer）与BioNTech公司合作研发，可针对奥密克戎（Omicron）BA.4和BA.5变种的二价疫苗作为加强剂。欧洲药品管理局建议，为12岁及以上、已接种过新冠疫苗的人群进行加强针注射。

最终决策将取决于欧盟委员会的批准，预计近期就会宣布结果。辉瑞公司在一份声明中说，如果获得批准，能将此款疫苗在几天内快速提供给所有27个欧盟成员国。

新疫苗：BA.1完成人体实验 BA.4/5正在测试中

本月稍早，EMA认可了辉瑞/BioNTech和莫德纳（Moderna）针对奥密克戎BA.1变种的新疫苗。虽然现有版本的疫苗在降低住院和死亡率方面成效不错，但随着病毒的演变，其抗感染性有所下降。

BA.1新疫苗的人体试验相关数据已经提交给欧盟监管机构，而BA.4/5的新疫苗由于较晚开始研发，目前向监管部门提交的数据主要基于实验室和动物研究。 EMA周一曾提到，它之所以支持辉瑞/BioNTech的BA.4/5新疫苗，部分是因为参考了该公司的BA.1疫苗的人类临床试验数据表现。

一项测试辉瑞/BioNTech的BA.4/5新疫苗人体临床试验已于9月初启动，预计能在今年秋季提供实验数据。同时，莫德纳的BA.4/5新疫苗的人体试验数据也预计将在本月晚些时候或10月初公布。

研究：95%的人已有新冠抗体

最近德国一项关于新冠抗体的研究结果令人意外，这项今年夏天进行的研究检测了6000名测试者身上的抗体，结果显示：高达95%以上的人都已经接触过新冠病毒并且产生抗体。其中，超过90%的受测者免疫系统接触过病毒至少三次，无论是通过疫苗接种还是感染。

在接种疫苗或感染后，可以在人体血液中检测到抗体。如果免疫系统接触到已知病原体，就能更快地产生抗体并中和病原体，但抗体水平也有可能会下降。而且病毒具有容易变异的特性，尤其是目前占主导地位的奥密克戎变体。一旦变异，以前开发的疫苗和抗体对变种病毒也就不再那么有效了。因此，曾经被感染或接种过疫苗的人可能再次被感染。

挺过新冠，噩梦未完

专家也提醒，血液中有抗体并不意味着你对病毒有永久免疫力。法兰克福IMD实验室负责人Martin Stürmer向德国电视二台表示：「我们必须仔细思考两件事：还会演变出哪些病毒变种？面对长新冠和其他后遗症我们该如何应对？当这两个问题有了答案，我们才有机会看到这场疫情的尽头。」

（路透社、德国电视二台）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。