欧洲药监局：阿斯利康疫苗利大于弊

（德国之声中文网）英国一直是阿斯利康疫苗的坚定拥护者。这款由牛津大学开发的疫苗象征着英国在疫苗研发上的成就。但由于阿斯利康疫苗与部分罕见血栓案例可能存在关联，英国的疫苗委员会在评估后决定，未来仅向30岁以上群体接种阿斯利康疫苗。

据英国药品和保健品监管局（MHRA ）的统计，迄今英国有79个案例是在接种阿斯利康疫苗后出现罕见血栓，其中有19人死亡。出现血栓症状的多数患者是年轻人。英国的疫苗委员会也强调，并没有发现疫苗与血栓之间的直接关联。

英国疫苗接种和免疫联合委员会（JCVI）主席Wei Shen Lim强调：“我们不是建议停止向任何年龄段施打疫苗，而是建议特定年龄段优先选择某种疫苗而非另一种。这实际上是出于最谨慎的考量，并非基于任何严重的安全隐患。”

英国政府副首席医疗管范塔姆（Jonathan Van-Tam）表示，此举是对路线进行修正，这点毋庸置疑，但这在医学界相当正常。他强调，这对英国疫苗接种计划的影响“趋近于零”，英国国民保健署（NHS）预定将会取得辉瑞、Moderna等其他厂牌的疫苗。

欧洲药品管理局（EMA）本周二（4月6日）曾表示，找到阿斯利康疫苗以及罕见血栓之间的“可能关联”，但认为继续施打阿斯利康疫苗的利大于弊。EMA也未提出疫苗施打的年龄限制建议，交由成员国自行权衡。

“非常罕见的副作用“

欧盟及英国监管机构周三午后同步举行记者会，宣布对阿斯利康疫苗及血栓案例关联的调查结果。欧洲药品管理局表示，血栓是“非常罕见”的副作用，鼓励各国继续使用该疫苗。

EMA指出，多数通报的血栓案例患者是60岁以下女性，发生时间是施打疫苗后的两周内。但根据现有证据，无法确定具体的风险因素。EMA此前针对欧洲约2500万人施打阿斯利康疫苗后，出现的86起血栓案例进行评估，其中有18例死亡。

EMA同时提醒医护人员和接种者，继续注意在施打疫苗的两周内出现罕见血栓和血小板水平较低的可能性。

“施打阿斯利康疫苗后出现罕见血栓的案例，应该被列为该疫苗可能的副作用。” 欧洲药品监管局长埃默·库克（Emer Cooke）如是说。但她也强调，新冠肺炎的死亡率比这些副作用的死亡率高出更多。

她总结道：“阿斯利康疫苗预防新冠病毒的好处，整体高于副作用的风险。它能拯救生命。”

世界卫生组织疫苗专家周三也对EMA的调查结果表示认同称，阿斯利康疫苗与血栓间存在因果关系的说法“合理但尚未获得证实”。该组织对法新社表示：“我们认为获益及风险平衡的评估结果还是对阿斯利康疫苗有利。”

阿斯利康公司也表示，英国及欧洲监管机构的两份研究重申了疫苗的益处“远大于风险”。

韩国宣布暂停向60岁群体接种阿斯利康疫苗

多国设定接种年龄限制

今年三月，欧洲等10多个国家因为血栓疑虑暂停接种阿斯利康疫苗。在EMA的建议下，多数国家已经重新投入使用该疫苗，但设定了年龄限制。

加拿大、法国、德国、意大利、比利时、荷兰等国都已宣布，不建议为年轻族群施打阿斯利康疫苗。

法国在三月中旬便建议将阿斯利康疫苗保留给55岁以上人士。西班牙则建议65岁以下不要施打。意大利卫生当局也建议仅用于60岁以上民众，但已打完第一剂的60岁以下群体仍可接种第二剂。荷兰也在4月2日宣布，暂停为60岁以下人士接种阿斯利康疫苗。

加拿大周一表示，暂停向55岁以下民众施打阿斯利康疫苗，并“等待进一步分析”。

德国上周建议阿斯利康疫苗仅限接种60岁以上族群。已经施打疫苗的60岁以下人士，建议第二剂接种其他疫苗。德国的疫苗咨询委员会成员周三表示，已经施打第一剂阿斯利康疫苗的年轻人，第二剂改打其他疫苗没有任何弊端或风险，即便第二剂疫苗没有效力，第三剂疫苗仍能产生防护力。该委员会表示，混打疫苗的相关研究正在进行中。

本周三，韩国表示暂停向60岁以下人群接种阿斯利康疫苗。韩国疾病控制和预防机构表示，原定4月8日开始为幼儿园、中小学和特殊教育机构教师接种该疫苗的计划也暂时取消。

张筠青/文山（美联社、路透社、法新社）

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