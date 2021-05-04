欧洲药品管理局开始审批科兴疫苗

（德国之声中文网）欧洲药品管理局（EMA,）周二（5月4日）宣布开始滚动性评估中国产科兴疫苗的有效性以及安全性。这是快速批准这款中国疫苗在欧洲上市的第一步。欧洲药品管理局称，他们的评审程序建立在之前实验室以及临床试验数据的基础上。滚动评估方式，可以使药管局随时得到最新数据。

该局在周二发布的声明中写道，直至目前的试验研究数据显示，该疫苗能够触发人体产生抵御新冠病毒的抗体，有望保护人们不被传染这一疾病。

迄今，位于荷兰阿姆斯特丹市的欧洲药品管理局已批准4款新冠疫苗的紧急使用，它们都是西方国家的产品：BiNTech/辉瑞(德美)、莫德纳（美）、阿斯利康（英瑞）以及强生（美）。

该局称，科兴疫苗目前还没有提交旨在上市的申请。与科兴一道进入欧盟药监局审批程序的还有其它3款疫苗：德国的CureVac，美国的Novavax以及俄罗斯的卫星5号。

本周一，世界卫生组织宣布将于周内决定是否批准两款中国产疫苗的紧急使用。如果获批，将是中国疫苗首次获得联合国机构授予的紧急使用权，并将使中国疫苗在全球获得更有力的推广。目前已有数十个国家使用中国疫苗。

世卫组织总干事助理希茅（Mariangela Simao）对美联社表示，在世卫技术顾问小组就中国国药和科兴两款疫苗做出决定之前，还需进行一些最后的安排。

除中国外，巴西、墨西哥、印尼、土耳其、智利等国已开始紧急使用科兴疫苗。不过，该疫苗3期临床数据至今尚未在同行评估的专业杂志上发表。3期试验本身已在多国进行，其中在巴西进行的包括12000名医疗系统人士参与的试验显示，对新冠病毒的保护率仅达50.7%，但对重症有84%的保护率，并100%保护接种者不至于感染新冠病毒而死亡。

科兴在智利的测试结果也很相似。路透社上月曾报导，科兴疫苗在智利进行的3期临床试验中显示了67%的总体保护率，重症保护率为85%，接种者中没有出现感染新冠病毒后死亡的现象。

(美联社、路透社等)

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