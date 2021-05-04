 欧洲药品管理局开始审批科兴疫苗 | 科技环境 | DW | 04.05.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

欧洲药品管理局开始审批科兴疫苗

中国的科兴疫苗进入欧洲药品管理局的快速审批程序。而一天前，世界卫生组织也宣布，本周将对中国两款疫苗是否授予紧急使用权做出决定。

Coronavirus China Impfzentrum in Chongqing

中国重庆一处疫苗接种中心

DW.COM

巴西已暂停对“卫星五号”疫苗的批准审核，原因是发现疫苗所含载体腺病毒仍有活性并可能引起严重病症。俄罗斯方面则称这是“假新闻”。

欧盟委员会似乎已忍无可忍。因未如数交付新冠疫苗，欧盟方面已经对药品制造商阿斯利康采取了法律行动。即便如此阿斯利康疫苗的交货速度恐怕未必会提升。

接种新冠疫苗会导致不孕不育？疫苗会改变人体基因？网上有许多关于新冠疫苗的传闻。孰真孰假？德国之声针对四个常见问题进行了事实核查。

（德国之声中文网）欧洲药品管理局（EMA,）周二（5月4日）宣布开始滚动性评估中国产科兴疫苗的有效性以及安全性。这是快速批准这款中国疫苗在欧洲上市的第一步。欧洲药品管理局称，他们的评审程序建立在之前实验室以及临床试验数据的基础上。滚动评估方式，可以使药管局随时得到最新数据。

该局在周二发布的声明中写道，直至目前的试验研究数据显示，该疫苗能够触发人体产生抵御新冠病毒的抗体，有望保护人们不被传染这一疾病。

迄今，位于荷兰阿姆斯特丹市的欧洲药品管理局已批准4款新冠疫苗的紧急使用，它们都是西方国家的产品：BiNTech/辉瑞(德美)、莫德纳（美）、阿斯利康（英瑞）以及强生（美）。

该局称，科兴疫苗目前还没有提交旨在上市的申请。与科兴一道进入欧盟药监局审批程序的还有其它3款疫苗：德国的CureVac，美国的Novavax以及俄罗斯的卫星5号。

观看视频 02:19

提速了！德国或6月全面开放新冠疫苗接种

本周一，世界卫生组织宣布将于周内决定是否批准两款中国产疫苗的紧急使用。如果获批，将是中国疫苗首次获得联合国机构授予的紧急使用权，并将使中国疫苗在全球获得更有力的推广。目前已有数十个国家使用中国疫苗。

世卫组织总干事助理希茅（Mariangela Simao）对美联社表示，在世卫技术顾问小组就中国国药和科兴两款疫苗做出决定之前，还需进行一些最后的安排。

除中国外，巴西、墨西哥、印尼、土耳其、智利等国已开始紧急使用科兴疫苗。不过，该疫苗3期临床数据至今尚未在同行评估的专业杂志上发表。3期试验本身已在多国进行，其中在巴西进行的包括12000名医疗系统人士参与的试验显示，对新冠病毒的保护率仅达50.7%，但对重症有84%的保护率，并100%保护接种者不至于感染新冠病毒而死亡。

科兴在智利的测试结果也很相似。路透社上月曾报导，科兴疫苗在智利进行的3期临床试验中显示了67%的总体保护率，重症保护率为85%，接种者中没有出现感染新冠病毒后死亡的现象。

(美联社、路透社等)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

ASEM-Gipfel in Brüssel 2018 | Teodoro Locsin, Außenminister Philippinen

菲律宾外长向北京道歉 杜特尔特打中国疫苗 04.05.2021

菲律宾外长发推对中国爆粗口引发外交风波后，已为自己出言不逊道歉。与此同时菲律宾总统杜特尔特接种了中国产新冠疫苗。

China Peking | Sinopharm Impfstoff

世卫组织将审批中国疫苗 决定是否“开绿灯” 23.04.2021

世卫组织本周四表示会在下周一审查中国国药集团疫苗，以决定是否为疫苗批准紧急使用，科兴疫苗也将随后受到审查。与此同时，一名在上海的韩国女性接种中国疫苗后身亡，消息引发了当地侨民的不安情绪。

Argentinien Sputnik V Impfstoff

俄“卫星五号”疫苗质量不过关？ 30.04.2021

巴西已暂停对“卫星五号”疫苗的批准审核，原因是发现疫苗所含载体腺病毒仍有活性并可能引起严重病症。俄罗斯方面则称这是“假新闻”。

广告

经济纵横

Australien Darwin Hafen | Fregatte Huangshan der chinesischen Volksbefreiungsarmee Navy

达尔文港租约 澳、中之间又起纠纷

堪培拉正在审查中企岚桥集团租赁具战略意义的达尔文港的合同。该租约不仅使澳政府忧虑，也让盟友美国忧心忡忡。在审查后，取消租约或有可能。    

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  