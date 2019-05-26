欧洲绿党强势崛起 年轻人疾呼关心环保

(德国之声中文网) 在周日(5月26日)的欧盟议会选举中取得了创纪录的席次，在德国惊人地拿下20%得票率。这也代表年轻选民呼吁当局要采取实际行动遏止全球暖化。

在本次选举中德国绿党得票超过社会民主党，跃升第2，仅次于总理默克尔所属的保守基督教民主党。在法国，绿党排第三，占12％，在奥地利、爱尔兰和荷兰，绿党都获得了两位数得票率。特别在英国，绿党获得之前两倍以上得票率，12.4％，击败执政的保守党排名第5。

英国绿党候选人菲利普斯 (Alexandra Phillips)说:「看到绿党在这次选举中击败保守党真是太神奇了。英国和欧洲的政治都发生了一些震动。」法国绿党候选人贾多(Yannick Jadot)则说:「我们带起了绿色浪潮。」

法国总理菲利普(Edouard Philippe)承认这是「有关生态紧急状况的讯息」。他说:「欧洲各地的公民，特别是最年轻的一群人，要求我们采取果断的行动，这是我们在法国和欧洲要做的事。」

爱尔兰总理瓦拉德卡 (Leo Varadkar)在祝贺绿党时强调，民众希望当局在气候行动方面做得更多，要在个人、社区和政府层面进行大规模变革。

欧洲年轻人关心气候保护

德国福兹海默报 (Pforzheimer Zeitung)周一(5月27日)对欧盟选举发表社论。内文写道：「现在每个人都要清楚：时代精神是绿色的......在欧洲议会选举后，对此(关心气候变迁)表示怀疑的人被证明是错误的。环境保护与无害环境的经济政策相结合 是当前和未来的主题。」社论中也提到，这个题是绿党的专业，在这个领域具有说服力。这也是为什么绿党得到这么多年轻选民的支持。「绿党过去40年一直在谈论环境保护。绿党是人民的4.0政党。」

夏立民/杨威廉 (法新社、德新社)