欧洲经济惨淡连累德国出口连续两个月下降

（德国之声中文网）据联邦统计局周一（12月4日）公布的数据，同前一个月相比，10月德国出口降低了0.2%，出口总金额为1264亿欧元。

此前路透社采访的经济学家们曾预测，10月德国出口有望增长1.1个百分点。

今年10月德国出口锐减2.5%。

10月进口也是连续第5个月在减少，下降幅度为1.2%。10月进口总额为1086亿欧元。

德国出口连续两个月下降主要归结于缺乏景气的欧洲经济。10月德国向欧盟国家的出口金额为679亿欧元，同前一个月相比减少了2.7%。进口“德国制造”的主要国家仍然是美国。德国对美国的出口增加了5.7%，达到135亿欧元；对中国的出口也增长了1.5%，达到79亿欧元；对英国的出口增长了5.6%，达到66亿欧元。

不过德国出口行业的气氛在11月连续两个月有所改善，预示着行业趋向稳定。慕尼黑经济研究所对企业进行调查后得出结论，出口预期晴雨表从10月份的-6.3升至-3.8。这是6个月来的最高值。

该研究所负责人沃尔拉贝 (Klaus Wohlrabe) 表示：“出口经济仍无法发挥任何活力。” 他说：“很多国家的大部分经济尚未复苏。”

依赖出口的行业因全球经济疲软而遭受重创。 许多央行为了应对高通胀而大幅提高了关键利率，这使得对包括机械、装置或汽车在内的德国出口导向的行业获得投资的贷款成本大幅上涨，也因此抑制了需求。

经济衰退来了——德国该怎么办？

（路透社）

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