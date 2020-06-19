欧洲经济如何复苏? 效法中国大建高铁?

(德国之声中文网) 奥地利维也纳国际经济研究所(WIIW)、德国杜塞尔多夫宏观经济及经济形势研究所(IMK)、法国经济局势观察所(OFCE)近日在一份分析报告中指出，欧洲至少需要斥资2万亿欧元进行大规模投资，方能克服新冠危机带来的不利影响。报告建议，投资分散在今后十年中进行，其中5000亿欧元用于各个成员国内部的工程，尤其应侧重在疫情中损失参众的国家；其余1.5万亿欧元则应投入欧洲共同的项目。

德国《商报》周五率先披露了这份题为“如何花钱：有关疫情后欧洲复苏计划的提议”之报告。三国学者指出，当前讨论的重点仍然是"钱从哪里来"，鲜有对"投到哪里去"的讨论。报告所提的建议中，最引人注目的就是效法中国建设"欧洲版丝绸之路"，以及斥巨资兴建遍及全欧洲、包含四条主要轴线的高铁网络。

1.8万公里高铁

这些学者认为，欧洲各大城市之间需要平均时速达250~350公里的"超级高铁"，其中最主要的轴线将从西南欧的里斯本通往北欧的赫尔辛基，中途串联马德里、巴黎、柏林、哥本哈根、华沙等特大都市。巴黎与柏林之间的列车运行时间将从现在的8小时减半到4小时左右。其他三条轴线分别串联爱尔兰-法国、比利时-德国-奥地利-意大利、德国-捷克-奥地利-匈牙利-巴尔干半岛-希腊。

报告指出，由于大量旅客届时能够放弃飞行、转而乘坐相对更清洁能源驱动的高铁，全欧洲的碳排放能够降低4~5个百分点。同时，既有的铁路网络也能因新高铁网络而腾出更多的运力，吸纳原本需要经由公路运输的货物，进一步降低碳排放。

按照这一构想，欧洲需要新建超过1.8万公里的高铁线路，耗资约1.1万亿欧元，占据总投资规模的一半以上。欧洲政界也没有对这份看似有些天方夜谭的构想嗤之以鼻：德国交通部长朔伊尔(Andreas Scheuer)6月17日表示，德国今年下半年担任欧盟轮值主席国期间，将把欧洲长途铁路网络建设事宜提上日程。不过，德国交通部的"泛欧快线"计划，暂时还没有像学者计划那般雄心勃勃。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 高速列车的先锋：日本 日本在举办1964年东京奥运会的时候，就推出了每小时正常时速为210公里的新干线的前身。今天，这种高速列车的正常时速为每小时320公里。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 最高时速：每小时603公里 日本计划在2027年之前修建一条连接东京和名古屋的磁悬浮，列车时速可以达到每小时603公里。这种磁悬浮列车依靠磁场力量悬浮在轨道上方10公分左右的地方。它的行驶路线以及加速减速全部由轨道来控制。由于没有摩擦，所以零部件损耗也很少。列车乘客会感觉速度越快，列车行驶越稳定。只有极少一部分被选出来的乘客有机会亲身体验。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 独特的鼻子 今天日本的新干线常规可以达到320公里的时速。火车头长长的鼻子是为了在进入隧道的时候减少车厢内的音噪和震动。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 德国曾经的世界纪录 11000马力，每小时时速406.9公里的ICE曾经为德国高铁创下了世界纪录。但这是30年前的老皇历了。当时的联邦科研部长Heinz Riesenhuber（左一）和交通部长Jürgen Warnke参加了列车的首发仪式。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 被法国赶超 没过多久，德国创下的世界纪录就被法国刷新了。两年后，法国的 TGV以每小时515公里的速度“秒杀”德国ICE。 最新版本的AGV2007年甚至达到了每小时574公里的水平。一般情况下，这种列车的行驶速度最高为每小时320公里。以TGV为基础生产的列车如今行驶在德国、比利时、英国、瑞士和意大利。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 螳螂捕蝉 中国在后 上海的磁悬浮是目前世界上投入使用中最快的高速列车。它采用了和日本磁悬浮一样的技术，行驶时速可达每小时430公里。这辆列车能够迅速的把乘客从上海市郊运至机场，用8分钟就可以走完35公里。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 德国发明 上海磁悬浮的制造方是德国的西门子和蒂森克虏伯公司。1983年，试验原型列车首次在德国Emsland的这条线路上试运行。德国虽然也曾经动过修建几条磁悬浮的念头，但没有一条最后能在政治层面得以通过。德国虽然为此花费了数十亿的资金，还是于2011年停止了政府对磁悬浮技术的资助。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 ICE替代磁悬浮 如今，德国大量采用西门子的“Velaro”型ICE高速列车。它们可以很容易融入到现有的铁路网络中。1988年，ICE高速列车创下了每小时406.9公里的车速纪录。但在通常情况下，ICE列车的时速最高为每小时300公里。如今“Velaro”型列车已经成为出口热销产品。在西班牙、中国、俄罗斯、英国和土耳其都能看到它的身影。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 从北京到上海：每小时380公里 “Velaro”型列车没有牵引车头。其动力来自每节车厢下的发动机。其中投入使用，且行驶速度最快的列车是中国的和谐号380A。2010年，这种列车在试运行的过程中达到了每小时486公里的速度。但今天往返于北京和上海之间的高铁时速是380公里。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 速度不是一切 从2017年开始,德意志铁路公司将推出一种新型列车:第四代ICE。这种列车有12节车厢，830个座席，总长度为350米。新车并不一定会更快。虽然它的最高时速为每小时250公里，但却能够更加节省能源。德国铁路行业协会主席申克说："空气阻力增加噪音，而且能源消耗不成比例，从经济上来讲很不划算。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 沙漠高铁 伊斯兰世界两座圣城——麦地那和麦加之间的距离为450公里。未来朝圣者们可以乘坐这种列车在不到三个小时的时间里往返于两地。对于西班牙承建方AVE来说，这个项目是个巨大的挑战，于2017年的最后一天进行了首次试运行。原本计划2018年3月能正式投入运营，但最终计划泡汤。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 钢管中的每小时1225公里 创办了PayPal和电动汽车特斯拉的马斯克现在手里的新“玩具”叫做超级高铁Hyperloop。他想要用一种类似于气动管道邮件的系统将旧金山的硅谷和加利福尼亚的中央山谷以及洛杉矶市郊连接起来。如果成功，“钢铁侠”马斯克可以把人类陆路交通工具的最高时速提升至每小时1225公里。目前加利福尼亚已经开始了实地运营试验，法国也将加入。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 瑞士的地铁 真空管道运输系统其实并不是什么新主意。来自瑞士的工程师们青睐一种名为“瑞士城铁”（SwissMetro）的管道运输系统。它可以连接瑞士最重要的几大城市。其中计划采用的也是列车悬浮技术，但不是悬浮在空中，而是悬浮在电磁场上。它的速度也远不及超级高铁，只能达到每小时500公里。 作者: Fabian Schmidt/Insa Wrede



欧洲版丝绸之路

2008年全球经济危机爆发后，中国政府也曾经出台过4万亿人民币(约合5860亿美元)的投资计划，大规模投资基础设施建设。

德、奥、法经济学家还建议，效法中国的"一带一路"，推出"欧洲版丝绸之路"，打通从法国南部贯穿至莫斯科、从意大利贯穿至中亚的现代化贸易路线，修建物流枢纽、港口等基础设施，并且投资建设高铁线路以及"电气化高速公路"。

报告认为，"欧洲版丝绸之路"有助于改善当前欧洲"糟糕的基础设施状况"，从而将西欧发达地区与东方的欠发达地区联结在一起。学者估算，"欧洲版丝绸之路"能够将经济增长率拉高3.5%，在今后十年内为沿线的200万人提供就业岗位。

三国学者指出，新冠危机超越了十多年前的经济危机以及此后的欧元区债务危机，因此欧洲必须尽快拿出长期投资计划来抵御危机。

不过，欧盟委员会此前提出的5000亿经济重建基金，依然在酝酿阶段，各成员国正在为诸多细节问题争执不休。2万亿欧元的投资计划，更是一个未知数。