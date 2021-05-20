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是由欧洲数国政府组成的的太空探测和开发组织，总部设在法国首都巴黎。
中国大陆译为“欧洲空间局”。台湾则译为“欧洲太空总署”，香港主流使用“欧洲太空总署”译名，但也有部分媒体译为“欧洲航天局”。
看似在太空项目上进展顺利的中国，20日因「技术原因」推迟其「天舟二号」货运飞船的发射。
围绕20余吨的“长征5B型”火箭残骸无控返回的争议，中国外交部一再强调，这是“国际通行做法”。那么，运力和“长征5”系列相近的欧洲空间局“阿丽亚娜5”系列火箭，又是如何解决火箭残骸坠落之问题？
欧洲空间局斥资数千万美元委托一家初创公司清除一大块空间碎片。数以千计的失效卫星仍在环绕地球，给在轨工作卫星造成危险。
地面沉降、水土流失、城市扩张，这一切都逃不过地球观测卫星的眼睛。欧洲空间局的“哥白尼项目”，通过卫星图像记录地表变迁，为决策者提供重要的环境与安全信息，以便在自然灾害、人道危机时做出迅速反应。
中國原本是歐洲“伽利略”衛星導航系統中的“小夥伴”，現在卻搶在歐洲之前完成了自主研發的“北斗”導航系統的組網。同時，兩個系統之間還存在著頻率佔用衝突，至今沒有完全化解。不過，中歐雙方都強調，依然存在著合作空間。
40年前，首枚阿丽亚娜运载火箭飞入太空。这是欧洲航天事业的一座里程碑。以下我们介绍自这次处女飞行以来欧洲航天局的最重要项目。
在环绕地球的轨道上，可不止有人造卫星、宇宙飞船、国际空间站，还有75万余枚大小不一的太空垃圾，它们对正常运行的航天器构成了巨大的风险。1月22日到24日，欧洲空间局的专家们在德国达姆施塔特的测控中心召开会议，商量对策。
冷战的年代，太空是美苏之间的较量舞台。如今，耗资巨大的航天事业越发依赖国际间的合作。不论是探索遥远的火星，还是“近在咫尺”的月球。
这简直就是懒人的福音！德国航空航天中心目前正在招收24名志愿者，要求其连续卧床60天，并检测其前后的身体机能变化。志愿者获得的报酬也相当丰厚：1.65万欧元。但是，这一试验远没有想像中的轻松。
英国计划自建宇航发射中心。数年后，首批航天火箭就有可能从苏格兰萨瑟兰郡（Sutherland）的A'Mhoine半岛发射升空。
德国宇航员毛雷尔（Matthias Maurer）曾在欧洲航天局完成洞穴训练。在接受德国之声采访时，他解释了为什么在一泰国岩洞中受困的12名青少年及其教练员获救行动让他钦佩有加。
周三中午时分，德国宇航员格斯特搭乘联盟号飞船升空，开始了他第二次太空之旅。抵达国际空间站后，他将参与一系列科学实验。
“天宫一号”空间实验室一如预测，在4月2日再入大气层烧毁。也符合航天专家预测，大多数器件再入大气层过程中已烧毁。
据中国航天局以及欧洲空间局的最新预测，“天宫一号”空间实验室将在4月2日再入大气层烧毁。由于中国航天部门两年前就失去了与该航天器的联系，因此无法准确控制其落点与再入时间。航天专家表示，残骸导致地面人员伤亡的概率极低。
退役的中国太空实验室“天宫一号”从2016年秋起脱离运行轨道。欧洲航天局专家周一表示，预计该飞行器可能在3月中旬到4月中旬之间返回地球大气层。不过，其中无法烧毁的残骸在坠落地面时造成危险的几率很低。
跟随欧洲航天局提供的卫星图片回望地球。
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