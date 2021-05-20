北斗與伽利略的"愛恨情仇"

中國原本是歐洲“伽利略”衛星導航系統中的“小夥伴”，現在卻搶在歐洲之前完成了自主研發的“北斗”導航系統的組網。同時，兩個系統之間還存在著頻率佔用衝突，至今沒有完全化解。不過，中歐雙方都強調，依然存在著合作空間。