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欧洲空间局

是由欧洲数国政府组成的的太空探测和开发组织，总部设在法国首都巴黎。

中国大陆译为“欧洲空间局”。台湾则译为“欧洲太空总署”，香港主流使用“欧洲太空总署”译名，但也有部分媒体译为“欧洲航天局”。

(210429) -- WENCHANG, April 29, 2021 (Xinhua) -- The Long March-5B Y2 rocket, carrying the Tianhe module, blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province, April 29, 2021. China on Thursday sent into space the core module of its space station, kicking off a series of key launch missions that aim to complete the construction of the station by the end of next year. (Xinhua/Ju Zhenhua)

技术问题 中国推迟发射「天舟二号」货运飞船 20.05.2021

看似在太空项目上进展顺利的中国，20日因「技术原因」推迟其「天舟二号」货运飞船的发射。
HANDOUT - Eine Ariane 5 Rakete startet am 17.11.2016 in Kourou, Französisch-Guyana. Nur zur redaktionellen Verwendung. Der Raketenbetreiber Arianespace gibt am 04.01.2017 seine Neujahrs-Pk. EPA/S MARTIN/ ARIANESPACE CNES/CSG/ESA Foto: S Martin / Arianespace Cnes/Csg/ARIANESPACE/dpa |

欧洲火箭如何避免残骸伤人? 12.05.2021

围绕20余吨的“长征5B型”火箭残骸无控返回的争议，中国外交部一再强调，这是“国际通行做法”。那么，运力和“长征5”系列相近的欧洲空间局“阿丽亚娜5”系列火箭，又是如何解决火箭残骸坠落之问题？
In 2025, the first active debris removal mission, ClearSpace-1, will rendezvous, capture and take down for reentry the upper part of a Vespa (Vega Secondary Payload Adapter) from Europe's Vega launcher. This was left in an approximately 800 km by 660 km altitude gradual disposal orbit, complying with space debris mitigation regulations, following the second Vega flight in 2013. ClearSpace-1 will use ESA-developed robotic arm technology to capture the Vespa, then perform a controlled atmospheric reentry. ClearSpace SA

欧空局签署全球首个太空清理任务 28.11.2020

欧洲空间局斥资数千万美元委托一家初创公司清除一大块空间碎片。数以千计的失效卫星仍在环绕地球，给在轨工作卫星造成危险。
Subsidence in the Ruhr, Germany. Based on ‘Persistent Scatterer Interferometry’ radar data from the Copernicus Sentinel-1 mission, the map shows how the land surface shifted in millimetres a year between 2014 and 2019 in the Ruhr in Germany. The subsidence shown in red is because of open pit lignite mining accompanied by groundwater lowering. Blue patches in the adjacent area are likely to be related to the rise of groundwater after mining activities ceased.

“哥白尼”守护地球 卫星监测地表变迁 12.11.2020

地面沉降、水土流失、城市扩张，这一切都逃不过地球观测卫星的眼睛。欧洲空间局的“哥白尼项目”，通过卫星图像记录地表变迁，为决策者提供重要的环境与安全信息，以便在自然灾害、人道危机时做出迅速反应。

HANDOUT - ILLUSTRATION - Die undatierte Handout-Illustration der europäischen Raumfahrtbehörde ESA (European Space Agency) zeigt eine künstlerische Darstellung eines Galileo-Full-Operational-Capacity-Satelliten (FOC). (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: «Illustration: Pierre Carril/ESA/dpa» - zu dpa «Europäische Galileo-Dienste starten» vom 14.12.2016) Foto: Pierre Carril/ESA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

北斗與伽利略的"愛恨情仇" 13.08.2020

中國原本是歐洲“伽利略”衛星導航系統中的“小夥伴”，現在卻搶在歐洲之前完成了自主研發的“北斗”導航系統的組網。同時，兩個系統之間還存在著頻率佔用衝突，至今沒有完全化解。不過，中歐雙方都強調，依然存在著合作空間。
Das undatierte Astrium-Handout-Foto zeigt den ersten Start der europäischen Trägerrakete Ariane 1 mit der von ERNO in Bremen integrierten 2. Stufe. im Dezember 1979. Beim Raumfahrtunternehmen Astrium GmbH wird am Freitag (01.07.2011) in Bremen das Jubiläum 50 Jahre Raumfahrtstandort in Bremen gefeiert. Foto: Astrium dpa/lni | Verwendung weltweit

欧洲航天事业40年 13.01.2020

40年前，首枚阿丽亚娜运载火箭飞入太空。这是欧洲航天事业的一座里程碑。以下我们介绍自这次处女飞行以来欧洲航天局的最重要项目。

ILLUSTRATION - ARCHIV - HANDOUT - Das computergenerierte Bild der European Space Agency (ESA) zeigt Weltraummüll früherer Weltraummissionen, der neben intakten Satelliten um die Erde kreist (Foto undatiert). (ACHTUNG:  Verwendung nur zu redaktionellen Zwecken bei vollständiger Quellenangabe «ESA/dpa» - zu dpa «Immer mehr Weltraumschrott - Internationale Konferenz sucht Lösungen» vom 11.04.2017) Foto: ESA/ESA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

太空垃圾怎么办？绳索激光把事干！ 25.01.2019

在环绕地球的轨道上，可不止有人造卫星、宇宙飞船、国际空间站，还有75万余枚大小不一的太空垃圾，它们对正常运行的航天器构成了巨大的风险。1月22日到24日，欧洲空间局的专家们在德国达姆施塔特的测控中心召开会议，商量对策。
Title Sea survival training China Released 21/08/2017 4:03 pm Copyright ESA–Stephane Corvaja, 2017 Description ESA astronaut Matthias Maurer joined Chinese colleagues in Yantai, China to take part in their sea survival training, on 19 August 2017. Returning from space in a Chinese capsule, astronauts need to be prepared for any eventuality – including landing in the sea. Water survival is a staple of all astronaut training but this is the first time non-Chinese astronauts have taken part. Id 382719

飞向月球 欧洲为何想和中国合作？ 07.10.2018

冷战的年代，太空是美苏之间的较量舞台。如今，耗资巨大的航天事业越发依赖国际间的合作。不论是探索遥远的火星，还是“近在咫尺”的月球。
Der Proband der Langzeit-Bettruhe-Studie des DLR, Lucas Braunschmidt liegt am 13.10.2015 in Köln (Nordrhein-Westfalen) im Bett. Foto: Oliver Berg/dpa (zu dpa: «Zwei Monate im Bett für die Raumfahrtforschung - «tiefenentspannt» vom 17.10.2015) |

躺着挣钱 真有这等美差？ 30.09.2018

这简直就是懒人的福音！德国航空航天中心目前正在招收24名志愿者，要求其连续卧床60天，并检测其前后的身体机能变化。志愿者获得的报酬也相当丰厚：1.65万欧元。但是，这一试验远没有想像中的轻松。
HANDOUT - Datum Ort und Ort unbekannt: Die am 16.07.2018 vom US-amerikanischem Luft-und-Raumfahrtkonzern Lockheed Martin zur Verfügung gestellte Animation zeigt eine Rakete mit der Nationalflagge des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, die aus dem Weltraumbahnhof an der Halbinsel A'Mhoine in der schottischen Grafschaft Sutherland startet. In Schottland soll der erste Weltraumbahnhof auf europäischem Boden entstehen. Das teilte die britische Weltraumagentur UK Space Agency am 16.07.2018 mit. (zu dpa «Erster Weltraumbahnhof auf europäischem Boden geplant» vom 16.07.2018) Foto: PRNewsfoto/Lockheed Martin/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

从苏格兰升入太空？ 23.07.2018

英国计划自建宇航发射中心。数年后，首批航天火箭就有可能从苏格兰萨瑟兰郡（Sutherland）的A'Mhoine半岛发射升空。　

Members of the Royal Thai Navy along with volunteers from England, the United States, Australia, and China, are pictured as they prepare to rescue 12 schoolboys, members of a local soccer team, and their coach, from the Tham Luang Cave network in Northern Thailand. Two British volunteer divers found the missing boys Monday after a nine-day search. Photo by Royal Thai Navy/UPI picture alliance |

宇航员：洞穴是“另一个世界” 11.07.2018

德国宇航员毛雷尔（Matthias Maurer）曾在欧洲航天局完成洞穴训练。在接受德国之声采访时，他解释了为什么在一泰国岩洞中受困的12名青少年及其教练员获救行动让他钦佩有加。
International Space Station (ISS) crew members Serena Aunon-Chancellor of the U.S, Alexander Gerst of Germany and Sergey Prokopyev of Russia walk after donning space suits shortly before their launch at the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan June 6, 2018. REUTERS/Shamil Zhumatov

德国宇航员格斯特开始第二次太空之旅 06.06.2018

周三中午时分，德国宇航员格斯特搭乘联盟号飞船升空，开始了他第二次太空之旅。抵达国际空间站后，他将参与一系列科学实验。
In this picture picture released by Fraunhofer Institute FHR, the shape of China's falling space station Tiangong-1 can be seen in this radar image from the Fraunhofer Institute for High Frequency Physics and Radar Techniques near Bonn, Germany. In the next few days, the unoccupied Chinese space station, Tiangong-1, is expected to reenter the atmosphere following the end of its operational life. Most of the craft should burn up. . (Fraunhofer Institute FHR via AP) |

天宫重返大气层 落地前烧毁 02.04.2018

“天宫一号”空间实验室一如预测，在4月2日再入大气层烧毁。也符合航天专家预测，大多数器件再入大气层过程中已烧毁。
ARCHIV 2013***** In this TV grab, Chinas latest manned space capsule docked with the lab, the Tiangong-1 in space, 13 June 2013. Chinas latest manned space capsule docked with an orbiting space station Thursday (13 June 2013) and the three astronauts climbed aboard what will be their home for the next week, state media reported. Automated controls guided the Shenzhou-10s docking with the space lab, the Xinhua News Agency said. After entering the space lab, the crew exchanged their space gear for blue jumpsuits, Xinhua said. During their 12-day stay at the lab, the astronauts will perform a manual docking exercise and conduct scientific experiments. They will also deliver a series of science lectures part of an outreach to increase the space programs popularity among younger Chinese. The lab, the Tiangong-1, is an experimental space station. In operation for less than two years, it will be taken out of use later this year and replaced by a larger, more durable module by 2020. |

天宫即将坠地球，各国专家不担心 01.04.2018

据中国航天局以及欧洲空间局的最新预测，“天宫一号”空间实验室将在4月2日再入大气层烧毁。由于中国航天部门两年前就失去了与该航天器的联系，因此无法准确控制其落点与再入时间。航天专家表示，残骸导致地面人员伤亡的概率极低。
ARCHIV 2013***** In this TV grab, Chinas latest manned space capsule docked with the lab, the Tiangong-1 in space, 13 June 2013. Chinas latest manned space capsule docked with an orbiting space station Thursday (13 June 2013) and the three astronauts climbed aboard what will be their home for the next week, state media reported. Automated controls guided the Shenzhou-10s docking with the space lab, the Xinhua News Agency said. After entering the space lab, the crew exchanged their space gear for blue jumpsuits, Xinhua said. During their 12-day stay at the lab, the astronauts will perform a manual docking exercise and conduct scientific experiments. They will also deliver a series of science lectures part of an outreach to increase the space programs popularity among younger Chinese. The lab, the Tiangong-1, is an experimental space station. In operation for less than two years, it will be taken out of use later this year and replaced by a larger, more durable module by 2020. |

欧洲航天局：天宫一号料两个月后重返大气层 15.01.2018

退役的中国太空实验室“天宫一号”从2016年秋起脱离运行轨道。欧洲航天局专家周一表示，预计该飞行器可能在3月中旬到4月中旬之间返回地球大气层。不过，其中无法烧毁的残骸在坠落地面时造成危险的几率很低。

从太空回望地球 14.06.2017

跟随欧洲航天局提供的卫星图片回望地球。
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