太空垃圾怎么办？绳索激光把事干！

在环绕地球的轨道上，可不止有人造卫星、宇宙飞船、国际空间站，还有75万余枚大小不一的太空垃圾，它们对正常运行的航天器构成了巨大的风险。1月22日到24日，欧洲空间局的专家们在德国达姆施塔特的测控中心召开会议，商量对策。