为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
是由欧洲数国政府组成的的太空探测和开发组织，总部设在法国首都巴黎。
中国大陆译为“欧洲空间局”。台湾则译为“欧洲太空总署”，香港主流使用“欧洲太空总署”译名，但也有部分媒体译为“欧洲航天局”。
美国已经披露了詹姆斯-韦伯太空望远镜拍摄的第一批全彩照片。美国国家航空航天局表示，望远镜从距离地球100万英里处拍摄的这些照片是有史以来对宇宙最深入的观察。这些照片显示了最早的恒星和星系。
今年3月，欧空局宣布中断和俄罗斯在ExoMars火星探测项目上的长期合作关系。现在，该机构又宣布取消与俄罗斯的联合探索月球任务。
俄罗斯对乌克兰发动的战争以及由此引发的制裁，正在影响航空航天领域的国际合作。欧洲航天局暂停了与俄罗斯的一项关键太空合作--火星探测任务。
围绕20余吨的“长征5B型”火箭残骸无控返回的争议，中国外交部一再强调，这是“国际通行做法”。那么，运力和“长征5”系列相近的欧洲空间局“阿丽亚娜5”系列火箭，又是如何解决火箭残骸坠落之问题？
欧洲空间局斥资数千万美元委托一家初创公司清除一大块空间碎片。数以千计的失效卫星仍在环绕地球，给在轨工作卫星造成危险。
地面沉降、水土流失、城市扩张，这一切都逃不过地球观测卫星的眼睛。欧洲空间局的“哥白尼项目”，通过卫星图像记录地表变迁，为决策者提供重要的环境与安全信息，以便在自然灾害、人道危机时做出迅速反应。
在环绕地球的轨道上，可不止有人造卫星、宇宙飞船、国际空间站，还有75万余枚大小不一的太空垃圾，它们对正常运行的航天器构成了巨大的风险。1月22日到24日，欧洲空间局的专家们在德国达姆施塔特的测控中心召开会议，商量对策。
冷战的年代，太空是美苏之间的较量舞台。如今，耗资巨大的航天事业越发依赖国际间的合作。不论是探索遥远的火星，还是“近在咫尺”的月球。
这简直就是懒人的福音！德国航空航天中心目前正在招收24名志愿者，要求其连续卧床60天，并检测其前后的身体机能变化。志愿者获得的报酬也相当丰厚：1.65万欧元。但是，这一试验远没有想像中的轻松。
火星上究竟是否有或者有过生命迹象一直是人类至今的未解之谜，欧空局派出的“斯基帕雷利”登陆器预计将于19日着陆在火星表面。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式