欧洲空气污染导致许多人早亡

（德国之声中文网）欧盟每年有40多万人因空气污染而过早死亡。这是位于哥本哈根的欧洲环境署一份报告做出的结论。该报告详细分析了环境对欧洲人的健康造成的影响。报告称，空气污染仍然是对欧洲人健康的最大威胁。

不过，能够让人感到一点慰藉的是，该机构也明确表示，相比过去30年，目前的情况有所改善。1990年，空气污染导致的死亡人数为100万。

此外，其它环境因素也让很多人付出了生命的代价。根据欧洲环境署的数据，排在第二位的是噪音污染。目前噪音污染每年导致1.2万人过早死亡。另外，气候变化的影响，如酷暑和洪水导致的死亡率也在增加。欧洲环境署的甘茨雷本（Catherine Ganzleben）说，气候变化的后果尤其令城市周边地区的居民受到影响。

东西欧之间的差距

欧洲环境署还谈到了导致人过早死亡的其它因素，其中包括化学化合物、因过量使用抗生素对病原体产生的抗药性以及被污染的饮用水等等。东、西欧国家之间的差异也很明显。在许多东欧国家，环境因素导致的过早死亡率比西欧高得多。

二氧化氮超标！德国约70座城镇上榜 慕尼黑:78µg/m³ 慕尼黑人口约143万，是德国第三大城市，在德国空气污染最严重的城市排行表中去年则以年平均78µg/m³，即每立方78微克位居榜首。二氧化氮含量上限为40µg/m³。

二氧化氮超标！德国约70座城镇上榜 斯图加特：73µg/m³ 斯图加特是著名的汽车城，戴姆勒和保时捷总部所在地。由于地形地势等原因，该市长期以来受空气污染困扰，去年年平二氧化氮含量为73µg/m³，虽低于前年82µg/m³的水平，但仍位于排行榜第二。

二氧化氮超标！德国约70座城镇上榜 科隆：62µg/m³ 德国第四大城市科隆以大教堂闻名遐迩，该市年均二氧化氮含量为62µg/m³，位居排行榜第三。德国联邦环境署指出，随着引入限速、街道收窄、奖励购买环保新车等措施，德国各城市空气污染问题有一定改善，但还远远不够。

二氧化氮超标！德国约70座城镇上榜 罗伊特林根：60µg/m³ 小城罗伊特林根（Reutlingen）位于巴登-符腾堡州中部，距离斯图加特31公里，人口只有约11.2万。该市的二氧化氮平均值居然与科隆相仿，达到60µg/m³。2016年，全德有90个城市二氧化氮平均值超标，去年估计降为约70个。

二氧化氮超标！德国约70座城镇上榜 汉堡：58µg/m³ 汉堡去年二氧化氮平均值为58µg/m³。 欧委会认为，德国在改善空气质量方面做得很不够，因此考虑要状告欧洲法院。今年二月，一些德国城市还可能采取限制车辆上路的措施。

二氧化氮超标！德国约70座城镇上榜 杜塞尔多夫：56µg/m³ 有鉴于欧委会将采取行动，德国总理默克尔表示将对20个空气污染最严重的德国城市迅速提供支持。按照初步统计，去年德国有37个城市二氧化氮值超标，29个城市很可能超标。

二氧化氮超标！德国约70座城镇上榜 基尔：56µg/m³，海尔布隆（Heilbronn):55µg/m³ 基尔是德国通往波罗的海的门户，也是重要的造船和海事基地。优越的地理位置也没有让该市远离空气污染。按照世界卫生组织的标准，二氧化氮含量全年最多只能有三天超标，但德国87%测量站所测情况都高于这个上限。

二氧化氮超标！德国约70座城镇上榜 达姆斯达特：52µg/m³ 与前年相比，好消息是德累斯顿、科布伦茨、莱比锡、布莱梅、富尔达、卡塞尔、诺德施泰特、维尔茨堡、马尔堡和波茨坦等10个城镇去年的二氧化氮平均值低于上限。而其它15个城市很可能也不再榜上有名。

二氧化氮超标！德国约70座城镇上榜 路德维希堡：51µg/m³ ，多特蒙德：50µg/m³ ，威斯巴登：50µg/m³ 二氧化氮平均值去年超过50µg/m³ 的城市还包括路德维希堡（Ludwigsburg)，多特蒙德和威斯巴登。

二氧化氮超标！德国约70座城镇上榜 柏林：49µg/m³ 除以上12个二氧化氮平均值在50µg/m³及以上的城市外，还有约25个德国城市的二氧化氮平均值确定超标，其中包括柏林、美因茨、法兰克福等大城市。 作者: 乐然



该项研究是在世界卫生组织2012年以来的死亡和疾病原因调查数据的基础上进行的。根据世卫组织的数据，欧盟国家过早死亡的比例大约为13％， 相当于每年有63万人过早死亡。环境因素造成的死亡本可以避免。而最常见的病因是癌症、心脏病和中风。

风险因素贫困

欧洲环境署负责人汉斯·布鲁尼克斯（Hans Bruyninckx）表示："当我们看到欧洲环境改善，绿色协议明确关注可持续发展的未来时，报告则显示必须采取措施来保护社会上最受威胁的群体。" 贫困通常与糟糕的环境和健康状况联系在一起， "而消除这些相互联系则是旨在增强包容性和和可持续发展的欧洲融合措施的一部分" 。

李京慧/苗子 (德新社、法新社)

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