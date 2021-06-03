 欧洲空气最佳城市排行榜出炉 | 科技环境 | DW | 20.06.2021

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科技环境

欧洲空气最佳城市排行榜出炉

在全部323个城市中，北欧污染最少。德国空气最好的城市是排在第29位的哥廷根，首都柏林则是德国空气最差的城市，排位第219。

Schweden Umea Kulturhauptstadt 2014 Umeå Tegsbron

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多年来，德国众多城市空气中对人体有害的氮氧化物含量远高于欧盟允许的限度。欧洲法院裁定德国违反了欧盟法律。

根据一项对近千欧洲城市空气污染数值变化的研究结果，如能按世卫组织所建议的标准降低空气污染，欧洲每年可减少死亡5万人。

（德国之声中文网）欧洲数百城市里，哪座城市的空气最清洁？欧洲环境署给出答案：瑞典的于默奥（Umeå）和芬兰的坦佩雷市（Tampere）分别夺得欧洲最佳空气桂冠。

位于瑞典斯德哥尔摩的欧洲环境署（EEA）除了对欧盟成员国，也包括瑞士、冰岛和挪威的一共323座城市，进行了为期两年（2019、2020）的空气清洁度测量调查，其测量的主要指标是对人体特别有害的微颗粒（PM2.5）的含量指数。

按照此次测量的定义，PM2.5年平均值低于10（即10微克/立方）被认为空气良好，10至15之间是中等，15至25之间是较差，25以上被定义为很差。世界卫生组织建议，PM2.5长年指标不要超过10。

除瑞典和芬兰的两个城市外，空气质量名列前茅的还有葡萄牙马德里亚岛上的丰沙尔市（Funchal）、爱沙尼亚首都塔林市（Tallinn）、挪威海湾城市卑尔根市（Bergen）。

按照这项排名，空气中微颗粒比例最高的城市集中在波兰和意大利北部。

Deutschland Coronaausbruch in Göttingen Fußgängerzone

大学城哥廷根：德国空气最好的城市

德国空气：哥廷根最好，柏林最差

德国空气最好的城市是哥廷根（Goettingen 7.3），排位第29，接下来是弗莱堡（Freiburg 8.3）和达姆施塔特（Darmstadt 8.3）
德国首都柏林（13.1）排在第219位，是德国空气最差的城市。德国本次有52座城市参加评比，其空气质量都属于良好或者中等，不过，很多城市却不在其列，比如科隆市和明斯特市，因为它们没有提供足够数据。

欧洲环境署署长布鲁尼科斯（Hans Bruyninckx）指出，虽然过去年间欧洲城市空气得到明显改善，但在很多城市空气污染仍然是一个棘手问题。

据德新社报导，因空气改善，同2009年相比，2018年死于同空气污染有关病症的人数减少了6万人。不过，欧洲城市空气受到微粒、二氧化氮以及低层大气臭氧污染的现象仍很严重，欧洲环境署估计，2018年在欧洲41个国家内，因以上污染而死亡的人数超过40万。

(德新社等)


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