欧洲空气最佳城市排行榜出炉

（德国之声中文网）欧洲数百城市里，哪座城市的空气最清洁？欧洲环境署给出答案：瑞典的于默奥（Umeå）和芬兰的坦佩雷市（Tampere）分别夺得欧洲最佳空气桂冠。

位于瑞典斯德哥尔摩的欧洲环境署（EEA）除了对欧盟成员国，也包括瑞士、冰岛和挪威的一共323座城市，进行了为期两年（2019、2020）的空气清洁度测量调查，其测量的主要指标是对人体特别有害的微颗粒（PM2.5）的含量指数。

按照此次测量的定义，PM2.5年平均值低于10（即10微克/立方）被认为空气良好，10至15之间是中等，15至25之间是较差，25以上被定义为很差。世界卫生组织建议，PM2.5长年指标不要超过10。

除瑞典和芬兰的两个城市外，空气质量名列前茅的还有葡萄牙马德里亚岛上的丰沙尔市（Funchal）、爱沙尼亚首都塔林市（Tallinn）、挪威海湾城市卑尔根市（Bergen）。

按照这项排名，空气中微颗粒比例最高的城市集中在波兰和意大利北部。

德国空气：哥廷根最好，柏林最差

德国空气最好的城市是哥廷根（Goettingen 7.3），排位第29，接下来是弗莱堡（Freiburg 8.3）和达姆施塔特（Darmstadt 8.3）

德国首都柏林（13.1）排在第219位，是德国空气最差的城市。德国本次有52座城市参加评比，其空气质量都属于良好或者中等，不过，很多城市却不在其列，比如科隆市和明斯特市，因为它们没有提供足够数据。

欧洲环境署署长布鲁尼科斯（Hans Bruyninckx）指出，虽然过去年间欧洲城市空气得到明显改善，但在很多城市空气污染仍然是一个棘手问题。

据德新社报导，因空气改善，同2009年相比，2018年死于同空气污染有关病症的人数减少了6万人。不过，欧洲城市空气受到微粒、二氧化氮以及低层大气臭氧污染的现象仍很严重，欧洲环境署估计，2018年在欧洲41个国家内，因以上污染而死亡的人数超过40万。

(德新社等)



2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。