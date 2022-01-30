欧洲科学家核聚变取得新突破

（德国之声中文网）这是英国牛津郡的 JET 核聚变试验设施--欧洲联合环状反应堆。在这里，科研人员们成功地创造了迄今未能达到的聚变实验能量水平。

德国于利希（ Jülich）跨学科研究中心通报说，欧洲核聚变研发创新联盟（ Eurofusion ）利用联合环状反应堆在5秒内产生了能量输出为59兆瓦焦耳的稳定等离子体。1997 年创下的迄今最高记录是 21.7 兆焦耳。 1 兆焦耳可在 20 度时煮沸约 3 升水。这样，创纪录的 59 兆焦耳足以使 177 升的水沸腾。

难度极高的核子聚合

聚合过程中，轻原子核（如氢核）融合一起，温度超过一亿度时，相关粒子能克服其电斥力而融为更重的原子核，例如氦气，在这个过程中释放出巨大能量。核聚变能源被认为是未来可能的能源形式。

以太阳为榜样：科学家们希望借助 JET获巨额能量

位于德国西部的于利希研究中心称，这一实验结果提供了"迄今最明确的证据：聚变技术拥有提供安全、可持续和低碳能源的潜力"，聚变反应堆可望满足未来数千年全球能源需求的很大一部分。使这种能源变得可以利用是欧洲核聚变研发创新联盟的目标。于利希研究中心指出，目前这一创纪录的核聚变成就是实现以上目标的重要里程碑。

于利希跨学科研究中心专家亦在现场

于利希研究中心的科学家和工程师们也参与了在英国牛津郡的试验。该研究中心专家们参与设计并建造了欧洲联合环状反应堆核聚变试验设施中的一个金属钨制新燃烧室壁，用于须承受最高热量和粒子负荷的区域。

该研究中心解释说，"一公斤聚变燃料所含能量约为一公斤煤、石油或天然气的一千万倍，" 且不产生温室气体。

位于英国牛津的欧洲联合环状反应堆于 1983 年投入使用，是位于法国南部的雄心勃勃的国际后续项目"国际热核聚变实验堆"（ITER） 的关键先遣设施。ITER旨在展示聚变能源的科学技术可行性。中国、欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国参与其中。

观看视频 02:13 “人造太阳”

（德新社，法新社）

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