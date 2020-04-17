欧洲确诊数破百万 美多州面临解封压力

(德国之声中文网) 欧洲新冠病毒累计确诊数字周日 (4月19日) 正式超过100万，成为全球新冠疫情最严重的地区。此外，欧洲的累计病亡人数也於周日超过10万。欧洲超过四分之三的确诊案例都集中在西班牙丶意大利丶法国丶德国与英国，而这5个国家加总的累计确诊案例超过75万。

即便如此，法国与意大利周日通报的最新数字都出现稍微下降的趋势。义大利周日的病亡人数是433，这是一周以来最低的单日病亡人数。同时，意大利的单日确诊案例也从前一日的3491下降至3047。不过，义大利疫情趋缓的幅度，仍不如专家预期的明显。

同一天，法国的病亡人数下降至395，与前一日比起来减少许多。法国总理菲利浦表示：「我们的抗疫手段开始发挥效用。」目前，法国的累计病亡人数是19349，在全球排名第四。然而，专家也警告，法国周日的最新数据可能受到资料搜集的影响，所以真实性有待观察。此外，西班牙周日通报的病亡人数，也从前一天的565下降至410，这也将西班牙的累计病亡数字提升至20453。

美多州面临解除封锁的压力

同一天，美国多州州长表示，他们正努力在控制疫情与降低疫情对经济与人民生活带来的影响之间找到平衡，不过这也替他们带来不小的压力。东岸的马里兰州与维吉尼亚州都表示，他们必须等疫情出现趋缓，才能逐渐解除封锁。

其他州的州长则认为他们需要在做更多检测後，才能考虑逐步解除封锁。不过，不少州都面临检测工具不足的窘境。维吉尼亚州州长诺斯汉 (Ralph Northam) 在接受CNN采访时表示，该州彷佛像在打一场生化战，却面临资源不足的情况。

为了协助各州应对压力，美国总统特朗普周日晚间宣布将启动1950年所颁布的 《国防生产法案》，让美国各工厂将新冠病毒检测工具的产能提升至每月生产超过2000万套。他在周日的例行记者会上表示：「这个决定会让我们十分容易的提升检测工具的产能。制造更多检测工具对我们来说很容易，但是要制造更多呼吸器却有难度。」

此前，公共卫生专家曾表示，如果美国想逐步解封的话，必须将检测量提升二至三倍。不少产业界人士在上周与特朗普进行的电话会议中也重申这个考量。多州州长周日也向特朗普抱怨各州缺乏增加检测量的资源，并表示特朗普批评各州不愿提升检测量是完全错误的说法。

马里兰州长霍根 (Larry Hogan) 在接受CNN访问时表示：「政府不该对外宣称各州有足够的检测工具，而州长只需要开始进行检测便能解决问题。这说法完全错误。我的目标是让马里兰州在安全的前提下，尽快的解除封锁。」

同一天，美国新增了25655起确诊案例与1540起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至764447与40554。纽约州州长古默 (Andrew Cuomo) 周日表示，该州的疫情逐渐出现趋缓的现象，不过现在不是得意的时候。

他强调，联邦政府与州政府的合作使纽约州成功让疫情趋缓，但他也重申，如果联邦政府无法提供各州更多的协助的话，某些财政有困难的州将会陷入新的危机。他说：「有些州可能会因资源不足而被迫要在新冠疫情期间，削减医院的预算。」

英国政府：约翰逊始终掌握最新资讯

与此同时，面对英国首相约翰逊遭到批评缺席多场防疫重大会议，英国政府周日出面表示，首相自疫情爆发以来始终掌握最新讯息，并及时的下达适当的防疫相关命令。一名官员在接受天空电视台访问时补充：「首相目前恢复状况良好。」

英国周日新增了5850起确诊案例与596起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至120067与16060。该国自3月23日以来便进入全面封锁，而上周英国政府也宣布将全国封锁延长至4月底。

英国教育部长威廉姆森 (Gavin Williamson) 周日表示，他目前无法对外保证英国何时会重新开放学校。

中国确诊案例再次下降

中国国家卫健委周一上午公布最新数据，中国新增了12起确诊案例与0起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至82747与4632。12起新的确诊案例中，8起为境外输入，4起为本土病例。湖北省仍未出现新的确诊案例。

此外，中国同日也新增了49名无症状感染者，其中有5名是境外输入的无症状感染者。目前中国仍有990名无症状感染者在接受医疗观察。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)