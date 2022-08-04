欧洲的救星？ 俄媒眼中的施罗德

（德国之声中文网）没有“北溪2号”德国必定要挨冻，这是普京从他的德国朋友施罗德那里得到的消息。俄罗斯日报《莫斯科共青团员报》这样形容施罗德最近接受德国媒体的采访。该媒体满意地总结道，施罗德显然认为普京的说法很有说服力：“在采访中，他跟普京的说法一样，将（'北溪1号 '供应量减少的）问题归咎于西门子。”

俄罗斯广播公司Zargrad也对这位德国前总理提出表扬，认为他现在可以担任斡旋谈判的新角色：“施罗德是普京在欧洲最重要的朋友之一，多年来西方媒体都这样定义他。实际上，这意味着可以与这位前总理舒适愉快的合作。”

以观点鲜明著称的俄新社（Ria Nowosti）相关报道提到了德国《世界报》编辑收到的反馈，其中也有赞同施罗德的声音。俄新社文章的标题是“德国人对他关于普京的言论感到很高兴。”文章还引用了一些读者的话，这些人敦促启动被搁置的争议项目“北溪2号”。

施罗德与普京的哥们情谊 知心朋友 前德国总理施罗德和俄罗斯总统普京保持着长年友谊。早在担任政府总理（1998-2005）期间，施罗德就和普京紧密合作并在公共场合力挺普京。

施罗德与普京的哥们情谊 相似经历 “也许是我们两家人在二战中经历的苦难将我们紧紧联系在一起。我失去了父亲，普京的兄弟在德军围困列宁格勒期间身亡"，施罗德2016年接受南德意志报采访时这样说道。他说，普京答应我的事，都做到了，反之也亦然。”

施罗德与普京的哥们情谊 私人友谊 在任期里，施罗德就和普京很有默契。紧密的政治友谊很快发展成为私人友谊。普京邀请施罗德圣诞节到莫斯科滑雪橇，施罗德过生日时也邀请普京到汉诺威做客。

施罗德与普京的哥们情谊 跨代情谊 两人相互之间信任有加。据媒体报道，施罗德和普京说德语。普京的一个女儿就读于莫斯科德国学校。施罗德和当时的夫人多丽斯甚至收养了两个俄罗斯孩子。

施罗德与普京的哥们情谊 完美的民主人士？ 从一开始，德国人就对施罗德和普京走这么近直摇头。2004年，还在任期中的施罗德评价普京是“完美的民主人士”，引起舆论哗然。

施罗德与普京的哥们情谊 忠于朋友没商量 施罗德从不理会媒体批评。就连俄罗斯吞并克里米亚之后，施罗德也继续力挺普京。去年夏天，他甚至在联邦议院大选进程中，批评德国军队向靠近俄罗斯边界的立陶宛派驻军是发出了一个完全错误的信号。北约盟国对此感到愤怒。

施罗德与普京的哥们情谊 富有争议的管线项目 早在担任总理期间，施罗德就致力于修建将俄罗斯天然气经波罗的海输送到德国的北溪天然气管线。波兰和乌克兰感到自己被抛在一边。德国国内也不乏批评之声。但施罗德却称，北溪是最成功的欧俄项目。

施罗德与普京的哥们情谊 从总理到天然气老板 总理任期结束后，施罗德旋即于2015年12月接任北溪公司股东委员会主席。该公司51%属于俄罗斯天然气公司。普京此前一直敦促他担任该职务。为此，施罗德在德国招致强烈批评，因为他在担任总理期间曾大力推动这一天然气管道项目。

施罗德与普京的哥们情谊 普京石油企业首席说客 2017年8月，施罗德将成为俄罗斯石油公司监事会主席的消息传来，在德国和欧洲引起一场舆论风暴。因俄罗斯吞并克里米亚，半国有的俄罗斯石油公司被列入欧盟制裁名单。但是，施罗德却接受了该职位，并且现在有可能自己也登上欧盟制裁名单。



网络媒体Deita.ru发表的文章则用了一个问句作为标题“'普京的朋友'来莫斯科是为了拯救德国并结束特别军事行动吗？” 文章猜测，施罗德去莫斯科是为了把德国人从即将到来的“挨冻危机”中拯救出来，并在俄冲突中充当斡旋人。文章接着写道，只有在德国总理肖尔茨放弃对乌克兰的军事援助的情况下，克里姆林宫才可能同意和平谈判。文章还希望，施罗德和普京的常年友谊能够推动谈判：“施罗德在德国享有很高的声誉……并且是普京愿意与之交谈的政治人物之一。”



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