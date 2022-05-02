 欧洲的十大骑行路线 | 所有节目 | DW | 18.09.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

欧洲的十大骑行路线

骑车度假不仅便宜，而且生态环保深受人们欢迎。今天就带您来看看德国人最喜欢的十大欧洲自行车骑行路线。

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Nordseeküste

    北海沿岸线

    北海沿岸线路从设得兰群岛一直到挪威的比尔根，全长近6000公里，也是欧洲自行车联盟中的EuroVelo 12线路。其中，德国境内部分主要是在防波堤顶部骑行。

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Elbe Dresden

    易北河线

    这条线路开始于捷克首都布拉格，穿过克尔科诺谢国家公园、易北河砂岩山地、艺术之都德累斯顿、马格德堡和汉堡，最后到达北海之滨的库克斯港，全长1220公里。

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Drauradweg bei Kärnten

    德拉瓦线

    该线路从意大利南蒂洛尔的德拉瓦河源头开始，最后到达斯洛维尼亚，全长366公里，把部分路段是沿河骑行。在接下来的几年里，该路线将延长到克罗地亚多瑙河与德拉瓦河的交汇处。

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Via Claudia Augusta

    克劳迪娅奥古斯塔线

    从德国的多瑙沃特出发，一直到意大利威尼斯的克劳迪娅奥古斯塔线路全长700公里。这条古罗马贸易路线横穿南蒂洛尔的阿尔卑斯山麓和雷申湖畔。被淹没的格劳恩小村的钟楼仍然伫立在湖面

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Innradweg

    因河线

    这是一条从瑞士马洛亚出发的阿尔卑斯高山线路，需要强健的腿部肌肉。穿过因河河畔的巴伐利亚缪尔多夫小镇广场 ，最后到达德国帕绍。

  • Bildergalerie Schlösser in Europa Chenonceau

    大西洋—黑海线

    这是一条从卢瓦河谷到黑海沿岸城堡的超常路线，全长4500公里。它犹如一条珍珠项链，将欧洲的文化历史名城串连在了一起，如奥尔良、巴塞尔、林茨、八大佩斯、贝尔格莱德和布加勒斯特等。

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Etschtal

    埃提奇河线

    全长300公里的埃提奇河线路从雷申湖到维罗纳，一路沿南蒂洛尔最长的埃提奇河行进，直至它注入亚得里亚海。这条路线路况良好，大部分与克劳迪娅奥古斯塔线路平行。

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Bodensee

    康斯坦茨湖线

    看斯坦茨湖线路是三条最受欢迎的线路之一，这条地跨德国、奥地利和瑞士边界的环湖线路全长260公里。康斯坦茨老城的名胜古迹与乡村的自然美景令人流连忘返

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Rhein

    莱茵河线

    这条EuroVelo 15线路沿着世界上最繁忙的航运河道，从莱茵河瑞士发源地一直延伸到荷兰鹿特丹附近的北海三角洲，全长1230公里。图片上看到的是德国科隆的莱茵河河港。

  • Österreich, Blick auf die Donau

    多瑙河线

    这是一条在德国最知名的骑行线路，从德国的布雷根河与布里加赫河交汇处，顺多瑙河而下一直到罗马尼亚的亚图尔恰三角洲，全长2850公里，经过奥地利首都维也纳以及八个沿河国家。


  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Nordseeküste

    北海沿岸线

    北海沿岸线路从设得兰群岛一直到挪威的比尔根，全长近6000公里，也是欧洲自行车联盟中的EuroVelo 12线路。其中，德国境内部分主要是在防波堤顶部骑行。

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Elbe Dresden

    易北河线

    这条线路开始于捷克首都布拉格，穿过克尔科诺谢国家公园、易北河砂岩山地、艺术之都德累斯顿、马格德堡和汉堡，最后到达北海之滨的库克斯港，全长1220公里。

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Drauradweg bei Kärnten

    德拉瓦线

    该线路从意大利南蒂洛尔的德拉瓦河源头开始，最后到达斯洛维尼亚，全长366公里，把部分路段是沿河骑行。在接下来的几年里，该路线将延长到克罗地亚多瑙河与德拉瓦河的交汇处。

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Via Claudia Augusta

    克劳迪娅奥古斯塔线

    从德国的多瑙沃特出发，一直到意大利威尼斯的克劳迪娅奥古斯塔线路全长700公里。这条古罗马贸易路线横穿南蒂洛尔的阿尔卑斯山麓和雷申湖畔。被淹没的格劳恩小村的钟楼仍然伫立在湖面

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Innradweg

    因河线

    这是一条从瑞士马洛亚出发的阿尔卑斯高山线路，需要强健的腿部肌肉。穿过因河河畔的巴伐利亚缪尔多夫小镇广场 ，最后到达德国帕绍。

  • Bildergalerie Schlösser in Europa Chenonceau

    大西洋—黑海线

    这是一条从卢瓦河谷到黑海沿岸城堡的超常路线，全长4500公里。它犹如一条珍珠项链，将欧洲的文化历史名城串连在了一起，如奥尔良、巴塞尔、林茨、八大佩斯、贝尔格莱德和布加勒斯特等。

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Etschtal

    埃提奇河线

    全长300公里的埃提奇河线路从雷申湖到维罗纳，一路沿南蒂洛尔最长的埃提奇河行进，直至它注入亚得里亚海。这条路线路况良好，大部分与克劳迪娅奥古斯塔线路平行。

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Bodensee

    康斯坦茨湖线

    看斯坦茨湖线路是三条最受欢迎的线路之一，这条地跨德国、奥地利和瑞士边界的环湖线路全长260公里。康斯坦茨老城的名胜古迹与乡村的自然美景令人流连忘返

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Rhein

    莱茵河线

    这条EuroVelo 15线路沿着世界上最繁忙的航运河道，从莱茵河瑞士发源地一直延伸到荷兰鹿特丹附近的北海三角洲，全长1230公里。图片上看到的是德国科隆的莱茵河河港。

  • Österreich, Blick auf die Donau

    多瑙河线

    这是一条在德国最知名的骑行线路，从德国的布雷根河与布里加赫河交汇处，顺多瑙河而下一直到罗马尼亚的亚图尔恰三角洲，全长2850公里，经过奥地利首都维也纳以及八个沿河国家。


相关文章

(220414) -- SHANGHAI, April 14, 2022 (Xinhua) -- A staff member disinfects an area in the convention center-turned makeshift hospital at the Shanghai New International Expo Center (SNIEC), in Shanghai, east China, April 14, 2022. The convention center-turned makeshift hospital has a capacity to accommodate more than 14,000 beds, and medical workers serving in the hospital are from various provinces and cities such as Hubei, Tianjin and Jiangxi. Over 9,000 COVID-19 patients have been discharged from the SNIEC as of Thursday. (Xinhua/Jin Liwang)

亲历者自述：上海封城 逃离四月 02.05.2022

一个不同的封城故事，一段关于封城的奇异经历。一位上海媒体人为德国之声讲述自己亲身经历的封城四月，以及他的自身经历和内心感受。

FILE - In this April 30, 2021, file photo, workers walk by the logo of Meituan during an Internet Technology Expo in Beijing. Shares in Meituan, Chinaâ€™s largest food delivery platform, have tumbled Tuesday, May 11, 2021 after its CEO posted -and then deleted - an ancient poem in a move widely seen as criticism of the Chinese government. Authorities are investigating the company over allegations of anti-monopolistic behavior, part of a wider crackdown on technology companies. (AP Photo/Ng Han Guan, File)

反垄断调查未结束 美团透露：恐获天价罚款 31.08.2021

中国食品外卖巨头美团4月起遭监管部门调查是否涉嫌垄断行为。虽调查仍在进行，美团却在季报中透露，恐怕将被处以天价罚款。

25.03.2021 Thomas Prinz, Director general of the German Institute Taipei seen during the Holocaust Remembrance Day in the Taipei Guesthouse in Taipei, Taiwan March 25, 2021. Thomas Prinz, directeur general de l institut allemand de Taipei vu lors de la journee de memoire pour les victimes de l Holocauste dans la Taipei Guesthouse à Taipei, Taiwan, le 25 mars 2021.

专访王子陶：我给德国和台湾的关系打7分 21.07.2021

担任了三年德国在台协会处长的外交官王子陶（Thomas Prinz）即将转赴尼泊尔任德国大使。在他离开台北前，德国之声与王子陶进行了一次专访，探讨了台海安全局势、台积电是否会在德投资等问题，他也提到郭台铭的基金会曾专门来找过他，希望能知会德国政府解决疫苗问题。

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** German Chancellor Angela Merkel is seated prior to testifying in front of a parliamentary committee investigating the financial scandal over payment systems provider Wirecard in Berlin, Germany April 23, 2021. John MacDougall/Pool via REUTERS

Wirecard丑闻：默克尔否认自己有错 23.04.2021

三位部长之后，现在轮到总理：默克尔在联邦议院Wirecard调查委员会接受询问，主要涉及她在2019年中国之行中替Wirecard做宣传这一事实。