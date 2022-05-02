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骑车度假不仅便宜，而且生态环保深受人们欢迎。今天就带您来看看德国人最喜欢的十大欧洲自行车骑行路线。
北海沿岸线路从设得兰群岛一直到挪威的比尔根，全长近6000公里，也是欧洲自行车联盟中的EuroVelo 12线路。其中，德国境内部分主要是在防波堤顶部骑行。
这条线路开始于捷克首都布拉格，穿过克尔科诺谢国家公园、易北河砂岩山地、艺术之都德累斯顿、马格德堡和汉堡，最后到达北海之滨的库克斯港，全长1220公里。
该线路从意大利南蒂洛尔的德拉瓦河源头开始，最后到达斯洛维尼亚，全长366公里，把部分路段是沿河骑行。在接下来的几年里，该路线将延长到克罗地亚多瑙河与德拉瓦河的交汇处。
从德国的多瑙沃特出发，一直到意大利威尼斯的克劳迪娅奥古斯塔线路全长700公里。这条古罗马贸易路线横穿南蒂洛尔的阿尔卑斯山麓和雷申湖畔。被淹没的格劳恩小村的钟楼仍然伫立在湖面
这是一条从瑞士马洛亚出发的阿尔卑斯高山线路，需要强健的腿部肌肉。穿过因河河畔的巴伐利亚缪尔多夫小镇广场 ，最后到达德国帕绍。
这是一条从卢瓦河谷到黑海沿岸城堡的超常路线，全长4500公里。它犹如一条珍珠项链，将欧洲的文化历史名城串连在了一起，如奥尔良、巴塞尔、林茨、八大佩斯、贝尔格莱德和布加勒斯特等。
全长300公里的埃提奇河线路从雷申湖到维罗纳，一路沿南蒂洛尔最长的埃提奇河行进，直至它注入亚得里亚海。这条路线路况良好，大部分与克劳迪娅奥古斯塔线路平行。
看斯坦茨湖线路是三条最受欢迎的线路之一，这条地跨德国、奥地利和瑞士边界的环湖线路全长260公里。康斯坦茨老城的名胜古迹与乡村的自然美景令人流连忘返
这条EuroVelo 15线路沿着世界上最繁忙的航运河道，从莱茵河瑞士发源地一直延伸到荷兰鹿特丹附近的北海三角洲，全长1230公里。图片上看到的是德国科隆的莱茵河河港。
这是一条在德国最知名的骑行线路，从德国的布雷根河与布里加赫河交汇处，顺多瑙河而下一直到罗马尼亚的亚图尔恰三角洲，全长2850公里，经过奥地利首都维也纳以及八个沿河国家。
一个不同的封城故事，一段关于封城的奇异经历。一位上海媒体人为德国之声讲述自己亲身经历的封城四月，以及他的自身经历和内心感受。
中国食品外卖巨头美团4月起遭监管部门调查是否涉嫌垄断行为。虽调查仍在进行，美团却在季报中透露，恐怕将被处以天价罚款。
担任了三年德国在台协会处长的外交官王子陶（Thomas Prinz）即将转赴尼泊尔任德国大使。在他离开台北前，德国之声与王子陶进行了一次专访，探讨了台海安全局势、台积电是否会在德投资等问题，他也提到郭台铭的基金会曾专门来找过他，希望能知会德国政府解决疫苗问题。
三位部长之后，现在轮到总理：默克尔在联邦议院Wirecard调查委员会接受询问，主要涉及她在2019年中国之行中替Wirecard做宣传这一事实。
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